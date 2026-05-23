“WOODZ” สะกดทุกสายตา! “2026 WOODZ WORLD TOUR ‘ Archive. 1’ IN BANGKOK” จัดเต็มเสียงร้อง โปรดักชัน และโมเมนต์ที่ MOODZ ไทยจะไม่มีวันลืม

สมการรอคอยของแฟน ๆ ชาวไทยอย่างแท้จริง สำหรับคอนเสิร์ต “2026 WOODZ WORLD TOUR ‘ Archive. 1 ’ IN BANGKOK” ของศิลปินมากความสามารถ “WOODZ” (โชซึงยอน) จากค่าย EDAM Entertainment ที่กลับมาระเบิดความมันส์บนเวทีประเทศไทยอีกครั้งในรอบ 2 ปีครึ่ง พร้อมพาทุกคนดำดิ่งเข้าสู่โลกดนตรีของเขาตลอดระยะเวลากว่า 2 ชั่วโมง ผ่านเซ็ตลิสต์แน่น ๆ และโชว์ดนตรีสดสุดเข้มข้นที่ทำเอา MOODZ ไทยกรี๊ดสนั่นทั้งฮอลล์ “BEX” บริษัทอีเวนต์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป ร่วมกับ YJ PARTNERS และ PROUD2 ยังคงรักษามาตรฐานโปรดักชันระดับอินเตอร์ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมมอบประสบการณ์คอนเสิร์ตที่ทั้งเข้มข้น อบอุ่น และเต็มไปด้วยพลังดนตรี โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 “2 รอบการแสดง” ณ ONE BANGKOK FORUM
เปิดโชว์อย่างดุเดือดด้วย “Bloodline” ตามด้วย “Downtown” และ “Dirt on my leather” ที่เรียกเสียงกรี๊ดตั้งแต่วินาทีแรก ก่อนจะต่อเนื่องความร้อนแรงด้วย “Dayfly”, “NA NANA” และ “Love Me Harder” ที่ซึงยอนปล่อยพลังทั้งเสียงร้องและ Performance แบบเต็มศักยภาพ พร้อมโปรดักชันแสง สี เสียง และเอฟเฟกต์สุดอลังการที่ยกระดับโชว์ให้เดือดยิ่งขึ้น อีกหนึ่งช่วงที่แฟน ๆ ประทับใจคือพาร์ทอารมณ์ลึกซึ้งกับ “GLASS”, “I’ll Never Love Again”, “Drowning” และ “CINEMA” ที่ทั้งฮอลล์ร่วมกันร้องไปพร้อมกัน ก่อนส่งต่ออารมณ์ด้วย “Different”, “Plastic” และ “NOID” ที่เผยเสน่ห์ทางดนตรีของ WOODZ ได้อย่างชัดเจน ทั้งความดิบ ความเปราะบาง และความเท่ในคนคนเดียว
แต่หนึ่งในโมเมนต์ที่เรียกเสียงฮือฮาและทำเอาแฟน ๆ ชาวไทยซึ้งกันทั้งฮอลล์ คือช่วงเซอร์ไพรส์พิเศษที่ WOODZ เลือกหยิบเพลง “ซ่อน(ไม่)หา - Jeff Satur” มาคัฟเวอร์บนเวที ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความตั้งใจ ส่งผ่านความรู้สึกอบอุ่นไปถึงแฟน ๆ ชาวไทยโดยตรง กลายเป็นโมเมนต์สุดพิเศษที่ทั้งเซอร์ไพรส์และตราตรึงหัวใจ MOODZ อย่างมาก เพราะไม่ใช่แค่การร้องเพลงไทย แต่เป็นเหมือนการสื่อสารความรู้สึกจากศิลปินถึงแฟน ๆ ผ่านบทเพลงที่ทุกคนรักร่วมกัน ก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์กลับเข้าสู่โหมดร็อกเดือดอีกครั้งใน “To My January”, “The Spark”, “AMNESIA” และ “Busted” ความเดือดยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องในช่วงท้ายโชว์กับ “Human Extinction”, “Smashing Concrete”, “Who Knows” และ “Stray” ที่ WOODZ วิ่งทั่วเวที ปล่อยพลังแบบไม่มีพัก พร้อมชวนแฟน ๆ กระโดดและร้องตามกันแบบสุดเสียง ก่อนจะเข้าสู่ Encore ที่แฟน ๆ รอคอยกับ “POOL”, “Multiply”, “STOP THAT”, “I hate you” และปิดท้ายค่ำคืนอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเพลงฮิต “BUMP BUMP” ท่ามกลางเอฟเฟกต์สุดยิ่งใหญ่และเสียงกรี๊ดกระหึ่มทั่วทั้งฮอลล์
นอกจากโชว์สุดเข้มข้นแล้ว MOODZ ชาวไทยยังร่วมกันจัด Fan Project สุดพิเศษตลอดทั้ง 2 วันการแสดง ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ Message Banner ในเพลง “Love Me Harder”, “BUMP BUMP”, “NA NA NA” และ “To My January” ที่ทั้งฮอลล์พร้อมใจกันชูข้อความให้ WOODZ ได้เห็นเป็นภาพที่สวยงามและอบอุ่นหัวใจอย่างมาก รวมถึงในรอบวันอาทิตย์ แฟน ๆ ยังได้เซอร์ไพรส์เพิ่มเติมด้วย Fan VDO Project ที่ถ่ายทอดความรู้สึกและความรักที่มีต่อ WOODZ จนทำเอาบรรยากาศภายในฮอลล์เต็มไปด้วยความซาบซึ้งและเสียงเชียร์แห่งความประทับใจ เรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรี “ตัวพ่อ Performance” จริง ๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นพลังเสียงสด การเล่นกีตาร์สดบนเวที เสน่ห์การเอ็นเตอร์เทน หรือการสื่อสารกับแฟน ๆ WOODZ ก็ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ จนสร้างค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความทรงจำสุดพิเศษให้กับ MOODZ ไทยอีกครั้ง
แล้วมาร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่กับ WOODZ ด้วยกันอีกครั้งในอนาคต
