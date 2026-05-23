ไวรัล! “จ้าวลู่ซือ” ถือกระเป๋าแบรนด์ไทย FUNDAO ปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์ ยกระดับดีไซเนอร์ไทยผงาดระดับโลก

กลายเป็นไวรัลถูกพูดถึงทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศ สำหรับ “จ้าวลู่ซือ” (Zhao Lusi) หรือที่แฟนคลับเรียกติดปากว่า โรซี่ ซุปตาร์แดนมังกรระดับแถวหน้าของเอเชีย ที่ไม่ว่าเยือนไทยกี่ครั้ง ก็ได้รับการต้อนนสุดอบอุ่นจากแฟน ๆ เสมอ ล่าสุดยังทำแฟชั่นไทย มูลค่าพุ่ง เมื่อเธอถือกระเป๋าแบรนด์ไทยอย่าง FUNDAO ถ่ายภาพคู่กับตุ๊กตาเจ้าตูบตัวโปรด ปลุกพลังซอฟต์พาวเวอร์ พร้อมยกระดับแฟชั่นไทยให้ผงาดสู่เวทีโลก
งานนี้แฟน ๆ พากันโฟกัสหนัก รีบตามหาพิกัดกระเป๋า ซึ่งก่อนหน้านี้ Fundao เริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มแฟชั่นต่างประเทศ และถูกหยิบมาใช้โดยสาว ๆ หลายสไตล์ทั่วโลกมาแล้ว ดังนั้นการที่นักแสดงสาวระดับอินเตอร์อย่าง จ้าวลู่ซือ เลือกใช้แบรนด์ไทย ยังเป็นอีกโมเมนต์สำคัญของซอร์ฟพาวเวอร์ไทย ที่ไม่เพียงแต่สร้างกระแสในหมู่แฟนคลับ แต่ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนให้วงการแฟชั่นทั้งไทยและต่างประเทศ เรียกได้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้แบรนด์ไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกอีกด้วย