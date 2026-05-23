เปิดคลิปเต้นรำสุดซึ้ง “ณเดชน์-ญาญ่า” เข้าพิธีวิวาห์หวานชื่นที่นอร์เวย์ งดงามจนน้ำตาจะไหล (คลิป)

เข้าพิธีวิวาห์ตามประเพณีที่ประเทศนอร์เวย์ งานนี้ “แม่แก้ว” แม่ของ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ได้เผยคลิปให้เห็นถึงความสุข ความสมหวัง ระหว่างเจ้าบ่าว และเจ้าสาวอย่าง “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” โดยเป็นช็อตที่ทั้งคู่เปิดฟลอร์เต้นรำ จ้องตาหวานซึ้ง ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยความรัก แฟนคลับดูแล้วอดยิ้มตามไม่ได้ด้วยความสุข เอฟซีที่ติดตามมานาน ต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นภาพที่งดงามจนน้ำตาจะไหล
แม่แก้วได้เผยแคปชั่นว่า “แม่ขอนำความสุขที่สุดแห่ง “รัก” ของ NY เขยนอร์เวย์สะใภ้ขอนแก่น มาฝากทุกท่าน และมีความสุขด้วยกัน กับคู่บ่าวสาวที่หล่อสวยที่สุดนะคะ” ด้านคนในวงการต่างเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก