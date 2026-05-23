“ไก่–อารีรัตน์” เซเลบริตี้ชื่อดังด้านสื่อสารกับสัตว์ ควงสัตว์เลี้ยงตัวโปรด ไขความลับจากจักรวาล ในรายการ “WTF: What’s Trend Future”

วงการสัตว์เลี้ยงต้องสะเทือน!! เมื่อในโลกใบนี้ยังมีศาสตร์การสื่อสารกับสัตว์เลี้ยง ที่ใช้พลังแห่งจักรวาล เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับการ์รันตีระดับโลก ให้คนรักสัตว์ได้เข้าใจสัตว์เลี้ยงตัวโปรดสุดรักสุดหวงของคุณ ได้อย่างง่ายดาย โดยมี “คุณอารีรัตน์ กฤษณะสมิต" หรือ "คุณไก่” ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ชั้นสูง ในประเทศไทย และกำลังมาแรงกับงานอดิเรก ที่คนรักสัตว์น่าจะสนใจมาก ในการเป็น Professional Animal Communicator and healings หรือเข้าใจสั้นๆ คือการสื่อสารกับสัตว์ นั่นเอง
ร่วมไขความลับ และฟังประสบการณ์ได้ในรายการ “WTF: What’s Trend Future” รายการทอล์กและพอดแคสต์ที่เจาะลึกเรื่องวิสัยทัศน์ แนวคิดทางธุรกิจ รวมถึงการอัปเดตเทรนด์แห่งอนาคตจากผู้คนหลากหลายวงการ และในครั้งนี้เป็นครั้งแรกกับคนรักสัตว์เลี้ยงที่ห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะครั้งนี้คุณจะเข้าใจลูกๆ ของคุณมากขึ้นกับศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่า Animal Healing & Communication “การบำบัดและสื่อสารกับสัตว์”
“คุณไก่ อารีรัตน์ กฤษณะสมิต” กล่าวว่า “ส่วนตัวพี่รู้จักน้อง “ก้อง” อรรฆรัตน์ นิติพน มามากกว่า 20 ปี ตั้งแต่สมัยที่พี่ทำงานอยู่ DKSH ซึ่งในช่วงนั้นก็เคยมีโอกาสให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนาฬิกา และหลังจากนั้นก็ติดตามผลงานของน้องก้องมาโดยตลอด พร้อมทั้งชื่นชมในความสามารถและมุมมองการทำงานของน้องเสมอมา
เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องก้องเกี่ยวกับอีกด้านหนึ่งของชีวิตพี่ นั่นคือศาสตร์ด้าน Animal Healing & Communication หรือการบำบัดและสื่อสารกับสัตว์ ซึ่งยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย พี่รู้สึกดีใจมากที่น้องก้องเปิดใจรับฟังและให้พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องนี้ และขอบคุณน้องก้องที่ให้โอกาสพี่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการ “WTF: What’s Trend Future”
ในการพูดคุยครั้งนี้ พี่ได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและการทำงาน ใน “สองโลก” ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ระหว่างโลกของ Luxury Business ที่พี่ทำงานมานานหลายสิบปี และอีกโลกหนึ่งที่เป็นงานอดิเรกคือการเป็นนักบำบัดและนักสื่อสารสัตว์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่รักและศึกษาอย่างจริงจัง
สำหรับผู้ที่สนใจอยากทำความเข้าใจศาสตร์ Animal Healing & Communication ในเบื้องต้น สามารถติดตามรับชมรายการนี้ได้ และสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ทาง Facebook: Areerat Krissanasmit, Page: Animal Healing and Communication Thailand หรือ Line ID: areeratkai”
ติดตามชมคลิปสัมภาษณ์ คุณไก่เต็มๆ ได้ทางเพจ “อายุน้อยร้อยล้าน” ในวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคมนี้ เวลา 18.00 น.
