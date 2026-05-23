"เม็น เซยฮา" ตัวป่วนคานส์ ฝึกหนักแค่ไหนกว่าจะเป็นราชินีแคตวอล์ก (คลิป)

ชื่อของแฟชั่นดีไซเนอร์ชาวกัมพูชา "เม็น เซยฮา" (Men Seyha) หรือที่ใช้ในวงการว่า Oliva Kong ตกเป็นข่าวในบ้านเราเมื่อช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาหลังเจ้าตัวไปร่วมเดินพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานส์ ฝรั่งเศส
แม้จะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่เนื่องจากพยายามหาซีนให้กับตนเองด้วยการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่เจ้าตัวก็ยังไปปรากฏตัวในงานแบบ 3 วันติดเพื่อสร้างภาพให้กับโพรไฟล์ตนเอง
Men Seyha พื้นเพเป็นคนจากจังหวัดโพธิสัตว์ หรือ โปซัต (Pursat) เธอเริ่มจากสายงานประติมากรรม ก่อนเปลี่ยนเข้าสู่วงการแฟชั่น
ในระยะแรกๆ เส้นทางสายธุรกิจของเธอไม่ได้ราบรื่น มีช่วงชีวิตที่ลำบากมาก ก่อนจะเริ่มเป็นที่รู้จักหลังเข้าร่วม Phnom Penh Designer Week ในปี 2016 โดยจุดเด่นของเธอในการออกแบบก็คือการนำเอาศิลปะ- วัฒนธรรมเขมรแบบโบราณมาผสมผสานกับแฟชั่นสมัยใหม่ทั้งในรูปแบบของเสื้อผ้าและเครื่องประดับ
Men Seyha เป็นผู้ก่อตั้ง/ดีไซเนอร์ของแบรนด์ KALKIN และเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเดินแบบ Cambodia Queen of the Catwalk (CQC Cambodia) ที่ผ่านมาเธอเคยไปปรากฏตัวในอีเวนท์ใหญ่ๆ มาแล้ว อาทิ Milan Fashion Week ปี 2023 ซึ่งเธอยังให้สัมภาษณ์กับสื่อกัมพูชาว่าได้รับรางวัล Top Fashion Designer Award มา (ไม่มีสื่อต่างประเทศรายงานถึงเรื่องนี้) รวมถึงเทศกาลหนังเมืองคานส์เมื่อปีที่แล้ว
ปัจจุบันในอินสตาแกรมของเธอที่มีบัญชีผู้ติดตามประมาณ 248,000 ผู้ติดตาม นอกจากจะโพสต์เรื่องการทำงานเจ้าตัวก็มักจะโพสต์ภาพขณะไปออกงานร่วมกับคนมีชื่อเสียงของกัมพูชาอยู่เป็นประจำ