“เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” อ่วม! จ่ายภาษีเกือบ 100 ล้าน

แม่เจ้า! “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” หรือ “รัชนก สุวรรรเกตุ” ได้เผยเรื่องน่าช็อก กำลังจะจ่ายภาษีเกือบ 100 ล้าน! พร้อมยังบอกว่าใครที่พูดไปเรื่อยว่าหนีภาษี ให้ดูเลย ซึ่งขณะพูดอยู่ก็เซ็นเอกสารไปหลายแผ่น รวมไปถึงล่าสุดเตรียมจะซื้อปากกาสำหรับผู้บริหาร เอาไว้เซ็นเอกสาร
เพราะย้อนกลับไปถ้าต้องจ่ายภาษี 100 ล้าน ก็น่าจะเกิดจาก “เทศกาลเจนนี่” คือปรากฏการณ์ไลฟ์สดมาราธอนสุดยิ่งใหญ่ ซึ่งโด่งดังจากการพลิกวิกฤตดรามาในครอบครัวมาเป็นมหกรรมไลฟ์ขายสินค้าราคาประหยัดบน TikTok สร้างกระแสไวรัลและทุบสถิติยอดขายทะลุหลักร้อยล้านบาท โดย 10 นาที 1 สินค้า ราคา 50,000 บาท ยอดขายทะลุกว่า 500 ล้านบาท พร้อมสถิตผู้เข้าชมกว่า 1.2 ล้านวิว และปักตะกร้าไปกว่า 270 แบรนด์
ยอดขายรวม 6 วัน ทะลุ 557 ล้านบาท
9 ต.ค. 68 ทำยอดขาย 24.2 ล้านบาท
10 ต.ค. 68 ทำยอดขาย 33.6 ล้านบาท
11 ต.ค. 68 ทำยอดขาย 80.3 ล้านบาท
12 ต.ค. 68 ทำยอดขาย 127.8 ล้านบาท
13 ต.ค. 68 ทำยอดขาย 144.6 ล้านบาท
14 ต.ค. 68 ทำยอดขาย 149.7 ล้านบาท
แม้บางช่วงบางตอนจะเกิดดรามาบ้าง กับเจ้าของแบรนด์บ้าง แต่สำหรับผู้บริโภคนั้นแฮปปี้ นอกจากจะได้สินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดแล้ว แต่ก็ยังได้เสพดรามาแบบฉ่ำๆ ชนิดว่าเป็นการตลาดอะไรใหม่ๆ สำหรับคนที่ชอบใส่ใจ