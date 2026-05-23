ไหนคำขอโทษ! “ป๊อบ ปองกูล” เดือดไม่จบ ไล่ไทม์ไลน์โดนขุดประวัติ “สร้างโลกสองใบ” จาก AI

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดือดอย่างต่อเนื่อง 3 วันติด! สำหรับ “ป๊อบ ปองกูล สืบซึ้ง”เพราะปกติแล้ว ไม่เคยโพสต์อะไรที่ต่อเนื่องเป็นอีพีแบบนี้ เพราะย้อนกลับไปโพสต์แรกที่ทำให้ทุกคนสะดุ้งไปตามๆ กัน เริ่มจาก “... คุณโพสต์ถึงผมในทางเสียหาย ใช้ AI เรียบเรียงมั่วไปหมด และในข่าวมีข้อความเป็นเท็จหลายอย่าง พอผมไปเห็น พี่ก็ปิดคอมเมนต์ และ ลบ ปกติพี่ทำงานกันแบบนี้หรือครับ” พร้อมแนบหน้าปกคลิปนั้น โดยเนื้อหาที่พาดหน้าปกประมาณว่า “ผมสร้างโลก 2 ใบ บันทึก 12 ปี จากวลีแห่งยุค”

จากนั้นถัดมาอีก 1 วันก็ได้โพสต์ข้อความถึงความคืบหน้า “ใต้ความ 'น้องคนตัดนั่งร้องไห้' ใต้ความ 'บอกอ เป็นคนสั่งและ approved' ใต้ความ 'เพราะเราอยากได้เอนเกจฯ และไม่ได้ทำแค่เรื่องเดียว ยังมีของดาราอีกหลายคน เป็นซีรีส์' ทั้งหมดในความคิดเหล่านี้ คุณไม่รู้หรอกว่า มีใครที่บาดเจ็บจากเรื่องนี้บ้าง คุณไม่รู้หรอกว่ากว่าเราจะข้าม ผ่านมันมาได้ยาวไกลขนาดนี้ มันต้องใช้ความพยายามอะไรบ้าง และการที่คุณเปิดเผยหน้าตาและข้อมูลหลายอย่างนั้น ผมไม่ใช่ผู้เสียหายคนเดียว ผมบอกไว้แค่นี้แหละ”

ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เล่าว่าต้นสังกัดที่ทำคลิปนี้โดนผ่าน AI ได้มีการขอนัดคุย เพื่อจะหาหาออกร่วมกัน

“ถ้าคุณป๊อบว่างเมื่อไหร่ อยากคุยด้วยเพื่อหา solution ทางออกร่วมกัน

ทุเรศสัxๆ ตอนเริ่มคุณมี solution อะไรให้ผมไหม เคยคิดก่อนว่ามันกระทบใครยังไงบ้างไหม

ผมไม่เคยขอให้ใครเข้าใจ ไม่เคยขอให้ใครเข้าข้างผมใช้ทุกอย่างจากหัวใจของผมเยียวยาเรื่องราวที่ผ่านมา ผมไม่เคยว่าถ้าคุณเอาหน้าผมข่าวผมมาหากินเพราะผมคือคนสาธารณะ อย่างที่คุณๆ เคยบอกไว้แต่คนอื่นเขาไม่เกี่ยว คุณเอาหน้าตาของคนอื่นมาถลุงให้คนของคุณคอมเมนต์แย่ๆ แล้วคุณก็ยืนกอดอก ภูมิใจกับยอดเอนเกจฯ แล้วก็ส่งมาหาคนที่มีปัญหาด้วยว่า มาหา solution ทางออกร่วมกัน พ่องมึงเตยปล.จนปัจจุบันทางออกจากช่องสันตึกนั้น ยังไม่เคยเทกแอ็กชั่นแบบที่มนุษย์ควรทำกับมนุษย์เลยสักครั้ง แล้วเชื่อว่ามันก็จะปล่อยผ่านไปแบบทุกครั้ง”

จากนั้นเจ้าตัวก็ไล่ไทม์ไลน์ว่า ทำไม? อยู่ดีๆ เจ้าตัวถึงได้เดือดขนาดนี้ จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษใดๆ

“ไทม์ไลน์

มีน้องส่งมาให้ผมเห็นอันนี้ตั้งแต่เที่ยงวันนั้น

ผมเข้าไปคอมเมนต์ว่า เล่นงี้อ่อ

ช่องนั้นปิดคอมเมนต์ ไม่มีการขอโทษ

อีกสักพักเอาคลิปออก ไม่มีการขอโทษ

ผมรอจนเย็น ไม่มีการเทกแอ็กชั่นใดๆ กลับมา

ผมเลยโพสต์ ในช่องทางนี้

มีคนพยายามติดต่อมาทางช่อง และ พนักงานของผม แต่ไม่มีคำขอโทษ

บก. ส้นตึกนั่น ส่งมาหาเลขา ว่า อยากหาโซลูชั่นร่วมกัน แต่ไม่มีการขอโทษในช่องทางของเขายังลงทุกอย่างเป็นปกติ ไม่มี คำขอโทษ จนตอนนี้เข้าวันที่ 3 ไม่มีท่าทีที่จะ สำนึกใดๆ

ฉะนั้นเก็บคำขอโทษของคุณไปเป็นคำให้การ

จบ..”











