ช่อง 3 เอาจริง ประกาศฟ้องคนสะกดรอยตาม คุกคาม “หลิงหลิง คอง” ถึงฝรั่งเศส

ช่อง 3 ไม่ทน ออกโรงป้อง “หลิงหลิง” หลังถูกคนล้ำเส้นสะกดรอยตามไกลถึงฝรั่งเศส ละเมิดสิทธิรุนแรง ประกาศกร้าวหากไม่หยุดเจอกันที่ศาล
แฟนคลับแห่เซฟ “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” กันสนั่นเมือง หลังต้นสังกัดช่อง 3 ออกโรงปกป้องนักแสดงสาว ประกาศกร้าวกลางโลกออนไลน์หลังเจอพวก “ล้ำเส้น” ตามจิก-สะกดรอยตามถึงฝรั่งเศส ละเมิดความเป็นส่วนตัวขั้นรุนแรง
โดยหลิงหลิงถูกบุคคลปริศนาคุกคามความเป็นส่วนตัว แอบเนียนตามติดเป็นเงาตามตัวในพื้นที่ส่วนตัวระหว่างที่เจ้าตัวเดินทางไปเช็กอินไกลถึงประเทศฝรั่งเศส รวมถึงสถานที่ต่างๆ จนสร้างความหวาดระแวงและไม่ปลอดภัยอย่างหนัก
งานนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ไม่ขอทน! รีบออกแถลงการณ์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สั่งยุติพฤติกรรมสะกดรอยตาม โดยทันที พร้อมเตือนสุดท้าย ถ้ายังไม่หยุด เจอกันที่ศาลแน่นอน
“แจ้งเพื่อทราบ
กรณีนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 คุณศิริลักษณ์ คอง (หลิงหลิง)
ถูกบุคคลติดตามอย่างใกล้ชิด ระหว่างการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ อันเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง สร้างความวิตกกังวล และก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่นักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สถานีฯ จึงขอให้ท่านยุติพฤติกรรมดังกล่าว หรือการกระทำใดๆ ที่แสดงออกถึงการคุกคามต่อสิทธิของนักแสดงโดยทันที หากพบว่ายังมีการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิ สถานีฯ จะดำเนินการรวบรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของนักแสดงต่อไป
ทั้งนี้ ทางสถานีฯ ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่มอบความรักและให้การสนับสนุนต่อคุณศิริลักษณ์ คอง (หลิงหลิง) และนักแสดงของสถานีฯ มาโดยตลอด ทางสถานีฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความรักและการสนับสนุนนักแสดงต่อไป บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิส่วนบุคคล
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3”