Wink Boy คัมแบ็ค! “พัค จีฮุน” เตรียมวิ้งค์ใจเมย์ไทย ในแฟนคอน 11 ก.ค. นี้!! ‘2026 PARK JI HOON ASIA FANCON [RE:FLECT] in BANGKOK’

แฟนคลับชาวไทยเตรียมหัวใจวิ้งค์!! ไปกับเจ้าของฉายา Wink Boy อย่าง “พัค จีฮุน” (Park Jihoon) นักร้องและนักแสดงมากความสามารถ ที่กำลังโกยความนิยมและความรักจากแฟนคลับทั่วโลก หลังภาพยนตร์ The King's Warden ที่เจ้าตัวแสดงนำ โด่งดังและเกิดกระแส ‘ดันจงฟีเวอร์’ ทั้งในเกาหลีใต้และต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยหลังเข้าฉายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำเอาคอหนังอินหนักรีเควสอยากเจอตัวจริงเสียงจริงของหนุ่มจีฮุนกันแบบสุดๆ
งานนี้เจ้าตัวรับเรื่องอย่างไว รีบประกาศข่าวดีเตรียมมาเจอแฟนคลับชาวไทยแบบใกล้ชิด ในงาน 2026 PARK JI HOON ASIA FANCON [RE:FLECT] in BANGKOK ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ณ IDEA LIVE BRAVO BKK โดยจะเปิดขายบัตรในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.triplech.com บัตรราคา 5,900 / 4,900 / 3,900 / 2,900 บาท เรียกได้ว่านาทีนี้ ‘เมย์ไทย’ (May : ชื่อแฟนคลับ) ต้องรีบล็อกคิวกันให้พร้อม เพราะสนามชิงบัตรกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว
สำหรับ พัค จีฮุน ไม่ได้คัมแบ็คระเบิดฟอร์มเพียงแค่ในพาร์ทการแสดงเท่านั้น แต่ยังกลับมาในฐานะนักร้องอีกครั้งในรอบ 3 ปี กับผลงานอัลบั้ม RE:FLECT ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากแฟนๆ ที่เฝ้ารอเสียงร้องสุดละมุนและไฮโน้ตทรงพลังของเขาอีกครั้ง และแน่นอนว่าในแฟนคอนครั้งนี้ แฟนๆ จะได้เต็มอิ่มกับเพลงฮิต สนุกไปกับโชว์และใจฟูกับโมเมนต์สุดพิเศษที่หนุ่มจีฮุนเตรียมมามอบความสุขและใช้เวลาร่วมกับเมย์ไทยอย่างคุ้มค่าทุกวินาที นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายที่เตรียมไว้เพื่องานนี้โดยเฉพาะ
หนุ่มจีฮุนพร้อมเสิร์ฟความฟินจัดเต็ม!! เมย์ไทยห้ามพลาด… มาวิ้งค์ทั้งใจไปกับ Wink Boy ของพวกคุณ!!” ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Triple Check Thailand ทุกช่องทาง