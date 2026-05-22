หลิน ณุศรา เดินสายขายน้ำพริก 4 ปี ยอดขายหลักล้าน

หายหน้าไปนานสำหรับ "หลิน ณุศรา" ที่แท้ไปทำธุรกิจขายน้ำพริกหน้าเขียงกับ พท.ดร.ณิชชารีย์ กิตติอัศวรัตน์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยล่าสุดหลินได้นำเอาน้ำพริกหน้าเขียง มาออกบูธขายของที่โลตัส ศรีนครินทร์
หลินและ พท.ดร.ณิชชารีย์ ได้เปิดขายน้ำพริกหน้าเขียงมา 4 ปีแล้ว โดยจะเดินสายจัดจำหน่ายตามบูธในห้างต่างๆ ได้รับกาะแสตอบรับอย่างดี โดยเฉพาะน้ำพริกเผาตาแดงปลาทูกรอบ และแจ่วบองปลาช่อนผัดสุด รสชาติจัดจ้าน สร้างรายได้หลักล้านเลยทีเดียว
สำหรับใครที่อยากจะชิมแวะไปโลตัสศรีนครินทร์ ชั้น 1 ได้เลย มีการออกบูธขายสินค้า โซนรวมใจดารา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ หรือหากใครสนใจออกบูธร่วมกับดารานักแสดงติดต่อได้ที่ คุณไหม @maiOrganizer