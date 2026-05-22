สำนักพิมพ์จีน-ไทย ร่วมประชุมที่เซี่ยเหมิน บรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์กว่า 260 รายการ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม การเจรจาจับคู่ธุรกิจจัดพิมพ์จีน-ไทย ประจำปี 2026 ภายใต้โครงการ "Global Book Copyright Market” (ตลาดลิขสิทธิ์หนังสือโลก) ได้เปิดฉากขึ้นที่ศูนย์ประชุม Xiamen Seaworld ในเขตการค้าเสรีเซี่ยเหมิน โดยมีคุณอูซูหลิน ประธานสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งประเทศจีน และคุณณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดงาน และมีตัวแทนแวดวงลิขสิทธิ์ระดับแนวหน้ากว่า 50 คนจากสำนักพิมพ์จีนและไทยรวมมากกว่า 20 แห่ง เข้าร่วมงาน
การประชุมครั้งนี้ได้เชิญสมาคมผู้จัดพิมพ์แลผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย บริษัท นานมี จำกัด สำนักพิมพ์ห้องสมุด สำนักพิมพ์ People's Education สำนักพิมพ์ China Renmin University สำนักพิมพ์ Guangxi Normal University และสำนักพิมพ์ไทยจีนกว่า 20 สำนักพิมพ์เดินทางเข้าร่วม มีการจับคู่เจรจาลิขสิทธิ์แบบ "หนึ่งต่อหนึ่ง" พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ และการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ เพื่อเป็นสะพานแห่งความร่วมมือที่มั่นคงในการส่งเสริมการซื้อขายลิขสิทธิ์ การสร้างสรรค์เนื้อหาร่วมกัน และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างจีนและไทย อีกทั้งยังช่วยยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดพิมพ์ และความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมธรรมระหว่างสองประเทศ
นายอูซูหลิน ประธานสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งประเทศจีน ได้กล่าวชื่นชมรูปแบบกิจกรรมนี้เป็นอย่างสูงว่า "การค้าขายคือรูปแบบที่สำคัญที่สุดในการผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านการจัดพิมพ์ระหว่างประเทศจีนและนานาชาติ โครงการ 'ตลาดลิขสิทธิ์หนังสือโลก' สามารถขับเคลื่อนความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม"
ทั้งนี้ ในคำกล่าวเปิดงาน เขาได้แนะนำสถานการณ์ที่สำคัญด้านตลาดการจัดพิมพ์ของประเทศจีน พร้อมทั้งเสนอข้อริเริ่มสามประการสำหรับความร่วมมือระหว่างจีนและไทยในอนาคต ได้แก่ ประการที่หนึ่ง ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน สร้างรูปแบบความร่วมมือแบบใหม่ร่วมกัน ประการที่สอง ยึดมั่นในเนื้อหาคุณภาพสูงเป็นแกนหลัก ร่วมกันขยายรูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการใหม่ ประการที่สาม ใช้การสร้างสรรค์กลไกเป็นแรงสนับสนุน สร้างสรรค์ระบบนิเวศความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน
นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวในคำปราศรัยว่า "จีนและไทยมีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในด้านความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความร่วมมือทางเทคโนโลยี จากข้อมูลของงานมหกรรมหนังสือนานาชาติกรุงเทพ ปี 2026 พบว่าประชาชนไทยมีความกระตือรือร้นในการอ่านเป็นอย่างมาก หนังสือจีนและเนื้อหาแนวใหม่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านชาวไทยอย่างล้นหลาม ครั้งนี้เรานำสำนักพิมพ์ไทย 12 แห่งเดินทางมาร่วมงานที่เซี่ยเหมิน ก็เพราะหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางธุรกิจคุณภาพสูงกับสำนักพิมพ์จีนให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมการจัดพิมพ์ของทั้งสองประเทศให้พัฒนาไปพร้อมกัน”
ระหว่างการประชุม สำนักพิมพ์จีนและไทยที่เข้าร่วมงานกว่า 20 แห่ง ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการ “ตลาดลิขสิทธิ์หนังสือโลก” ทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของความร่วมมือระยะยาว แบ่งปันทรัพยากรและการเจรจาจับคู่ทางลิขสิทธิ์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์หนังสือจีน-ไทย ด้วย โดยสำนักพิมพ์ Jiangsu Phoenix Juvenile and Children's Publishing House และสำนักพิมพ์แมงมุมบุ๊ก บรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์หนังสือภาพจำนวน 6 เล่ม อาทิ “เพื่อนของฉันคือเจ้าปลาน้อย” My Friend the Little Flying Fish ส่วนสำนักพิมพ์ Baihuazhou Literature and Art Publishing House และสำนักพิมพ์ห้องสมุด เซ็นสัญญาความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์หนังสือเรื่อง เทียนเปียน
ภายในงานประชุม สำนักพิมพ์ 5 แห่ง ได้แก่ Jiangsu Phoenix Juvenile and Children's Publishing House, สำนักพิมพ์แมงมุมบุ๊ก, สำนักพิมพ์คมบาง, Higher Education Press และสำนักพิมพ์สเตรนเจอร์บุ๊ก ได้ผลัดกันขึ้นกล่าวปาฐกถาในหัวข้อต่างๆ เช่น เทคโนโลยีและรูปแบบใหม่ของการจัดพิมพ์ทั้งสองประเทศ ประสบการณ์ใหม่ของการเสริมพลังธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) มุมมองใหม่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดพิมพ์ระหว่างประเทศ โดยได้แบ่งปันเกร็ดความรู้เชิงลึกและผลลัพธ์จากการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นแนวทางอันทรงคุณค่าสำหรับอุตสาหกรรมหนังสือของทั้งสองประเทศ ในการขยายวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนา สร้างฉันทามติความร่วมมือ และสำรวจทิศทางนวัตกรรมใหม่ๆ
หลังจากช่วงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำนักพิมพ์ไทยจีนได้ดำเนินการเจรจาจับคู่ลิขสิทธิ์แบบ "หนึ่งต่อหนึ่ง" รวม 84 คู่ ใน 7 รอบ ผ่านการจับคู่ล่วงหน้า โดยได้รับการสนับสนุนด้านการแปลหลายภาษา จีน-ไทย-อังกฤษ จากฐานบริการด้านภาษาแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวประเทศจีน ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างครอบคลุมในประเด็นต่างๆ เช่น การค้าขายลิขสิทธิ์หนังสือระหว่างประเทศ การร่วมกันดัดแปลงและสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน ความร่วมมือด้านการพิมพ์ระหว่างประเทศ บรรยากาศการเจรจาเป็นไปอย่างคึกคัก จากการประมาณการเบื้องต้น ในการประชุมครั้งนี้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์กว่า 260 รายการ ในหลายสาขา อาทิ หนังสือรูปแบบรูปเล่ม หนังสือเสียง ทรัพย์สินทางปัญญา และบริการด้านการพิมพ์
นายสยงหลี่กั๋ว ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของบริษัท เซี่ยเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล บุ๊ก คอมพานี (XIBC) ซึ่งเป็นผู้จัดงานให้ข้อมูลว่า "ตลาดลิขสิทธิ์หนังสือโลก" เป็นแพลตฟอร์มที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2022 โดยมุ่งมั่นที่จะให้บริการแบบครบวงจรแก่ธุรกิจหนังสือทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดแสดงลิขสิทธิ์ การซื้อขายลิขสิทธิ์ การแปลเนื้อหาและการเจรจา การจัดพิมพ์ในต่างประเทศ การจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ลิขสิทธิ์ ตลอดจนการส่งเสริมการขายในพื้นที่ ปัจจุบันแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถดึงดูดหน่วยงานทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมถึง 169 แห่ง และเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้แก่หนังสือลิขสิทธิ์หลายร้อยรายการ เช่น ดอกไม้ทะเลทิเบต ชีวประวัติเฉินเจียเกิง ให้ถูกส่งออกสู่ต่างประเทศ เขาชี้ให้เห็นว่า "สิ่งที่เราทำคืองานสร้างสะพานและปูทางแก่ผู้ประกอบการจัดพิมพ์ของประเทศจีนและต่างประเทศได้พบกัน ความแตกต่างจากในอดีตที่เรารวบรวมสำนักพิมพ์จีนเดินทางไปต่างประเทศคือ ครั้งนี้เราเป็นฝ่ายเชิญผู้ประกอบการสำนักพิมพ์จากประเทศไทยเข้ามา เพื่อให้เกิดการเจรจาจับคู่ที่เต็มรูปแบบ เต็มความถี่ และตรงความต้องการ การสนทนาแบบสองทิศทางนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์"