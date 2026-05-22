xs
xsm
sm
md
lg

ภาพมายา ความตาย และเรื่องสั้นที่หายไป ‘แดนฝันอันตรธาน’ ชวนมองให้ทะลุกลลวงแห่งชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: อภินันท์ บุญเรืองพะเนา



หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยหลงใหลในบรรยากาศกึ่งจริงกึ่งฝัน ชอบความลึกลับชวนค้นหาของการสืบเสาะความจริง และคิดว่าโลกใบนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากเวทีมายาขนาดใหญ่ที่ทุกคนต่างเล่นละครใส่กัน คุณต้องไม่พลาด “แดนฝันอันตรธาน” หรือ The White Rabbit หนังแนวดราม่า ลึกลับ โรแมนติก ความยาว 73 นาที ที่หยิบยื่นรสชาติอันแปลกประหลาดด้วยการพาผู้ชมดิ่งลึกไปสู่โลกที่ความจริงตรงหน้าพร้อมจะแปรเปลี่ยนและอันตรธานหายไปได้ในทุกวินาที ผ่านเรื่องราวที่ตั้งคำถามกับกลลวงของชีวิตและสังคมอย่างเจ็บแสบ

สารตั้งต้นของหนังเรื่องนี้มาจากตัวตนและปูมหลังอันเป็นเอกลักษณ์ของ “บอส - ณัฐภกร แน่งน้อย” ผู้กำกับหนุ่มจากภูเก็ต ผู้รับหน้าที่ทั้งกำกับ / เขียนบท / และอำนวยการสร้าง (ร่วมกับ พิพัฒน์ วัฒนพานิช) เขาคือเด็กหนุ่มเจ้าของฉายา Magicboy ศิษย์เก่าจากคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ซึ่งหลงใหลในศาสตร์แห่งมายากลมาตั้งแต่อายุ 11 ปี


จากความประทับใจในวัยเด็กสู่การศึกษาอย่างจริงจังผ่านโลกอินเทอร์เน็ตจนเชี่ยวชาญ ผนวกเข้ากับความสนใจในด้านอื่น ๆ ทั้งการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล ท้ายที่สุด ณัฐภกรเลือกที่จะเรียนต่อด้านภาพยนตร์เพราะเขาค้นพบว่า ภาพยนตร์คือศิลปศาสตร์แขนงเดียวที่สามารถหลอมรวมทุกความชอบของเขา ทั้งเรื่องเล่า มายากล และดนตรี เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างไร้รอยต่อ

เขาพบความคล้ายคลึงอันน่าประหลาดระหว่างภาพยนตร์และมายากล ตรงที่มันคือศาสตร์แห่งการ “บันดาลเรื่องเหนือจริงให้เกิดขึ้นตรงหน้าด้วยความเชี่ยวชาญของผู้สร้าง” และหลังจากผลงานภาพยนตร์สั้นของเขาเคยเดินทางไปประกวดและฉายในเทศกาลภาพยนตร์สั้นมาแล้วมากมายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ “แดนฝันอันตรธาน” จึงนับเป็นผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกหลังเรียนจบที่เขาปลุกปั้นด้วยความอุตสาหะยาวนานกว่า 3 ปีเต็ม

โดยหนังเรื่องนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจสำคัญมาจากจุดเปลี่ยนในชีวิตอย่างการสูญเสียคุณย่าอันเป็นที่รัก ซึ่งส่งผลให้เขาหันมาสนใจประเด็นเรื่องชีวิตและความตายอย่างจริงจัง จนนำไปสู่การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพกู้ภัยที่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์คับขันและความเป็นความตายในทุกวัน กลายมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการเขียนบทร่วมกับ “ธนธรณ์ วีรดิษฐกิจ”


จากแรงบันดาลใจเหล่านั้น ถูกแปรเปลี่ยนมาเป็นเส้นเรื่องย่อสุดระทึกขวัญที่เล่าถึงโลกของ “เบิร์ด” อดีตนักมายากลหนุ่มผู้ผันตัวมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัย ชายผู้เชื่อว่าไม่มีใครจะมองทะลุภาพลวงตาได้ดีไปกว่าเขาอีกแล้ว ทว่าชีวิตของเบิร์ดกลับต้องสั่นคลอนเมื่อเขาต้องเผชิญกับคดีฆาตกรรมปริศนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น ซึ่งกระตุ้นสัญชาตญาณการจับพิรุธของเขาให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง “อีฟ” อดีตคนรักของเขาได้เดินทางกลับมาพร้อมกับเรื่องสั้นลึกลับที่เธอแต่งขึ้นในชื่อ The White Rabbit แต่ความน่าประหลาดใจอยู่ตรงที่เนื้อหาในเรื่องสั้นของเธอนั้นดันมีจุดเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริงอย่างน่าขนลุก เบิร์ดจึงต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหาคำตอบและคลี่คลายปมปริศนานี้ท่ามกลางบรรยากาศรอบตัวที่เต็มไปด้วยคำโกหกและการเมืองระดับท้องถิ่น

โดยผู้กำกับได้ทำการเปรียบเทียบสองโลกที่ต่างกันสุดขั้วได้อย่างน่าสนใจ นั่นคือโลกของนักมายากลที่มีทักษะในการทำซ้ำตามรูปแบบที่ซักซ้อมมาอย่างแม่นยำ กับโลกของกู้ภัยที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันตลอดเวลา การจับอดีตนักมายากลมาอยู่ในชุดกู้ภัยจึงเป็นการท้าทายและสำรวจความเปราะบางของมนุษย์เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้



นอกเหนือจากนี้ หนังยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมเยอรมันคลาสสิกเรื่อง Mario and the Magician ของ Thomas Mann ในฉากที่นักมายากลแสดงกลต่อหน้าชนชั้นสูง ซึ่งณัฐภกรนำมาเปรียบเทียบกับประสบการณ์จริงที่เขาเคยเล่นกลให้นักการเมืองดู สะท้อนมุมมองที่ว่าแท้จริงแล้วนักการเมืองที่คิดว่าตนเองอยู่เหนือผู้อื่น ก็ล้วนถูกควบคุมด้วยมนต์มายาจากนักมายากลอีกทีหนึ่ง ประเด็นเชิงวิพากษ์นี้จึงถูกสอดแทรกเข้ากับปมฆาตกรรมในเรื่องอย่างมีชั้นเชิง

อีกหนึ่งส่วนผสมที่แข็งแกร่งและส่งให้ตัวหนังมีพลังอย่างยิ่งคือ ทัพนักแสดงที่ผสมผสานระหว่างนักแสดงอิสระยอดฝีมือและคนทำงานสายศิลปะ บท “เบิร์ด” อดีตนักมายากลตกอับได้ “ขุนโน้ต - จิรภัทร อุตมานันทน์” มารับบทนำเต็มตัวเป็นครั้งแรกในชีวิต หลังจากที่เขาโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานกว่า 10 ปี มีผลงานโฆษณาและมิวสิกวิดีโอกว่า 50 ชิ้น รวมถึงเป็นนักร้องและมือกีตาร์/คีย์บอร์ดให้วง Vodka Band และ GOVE

หลายคนอาจคุ้นหน้าขุนโน้ตจากบทบาทสายคอมิดี้แย่งซีนในภาพยนตร์ Fast & Feel Love หรือซีรีส์วัยรุ่นชื่อดังอย่าง My School President การมารับบทเบิร์ดในครั้งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญว่าเขาสามารถถ่ายทอดอารมณ์ดราม่าอันหนักหน่วงและเงียบขรึมได้ดีไม่แพ้งานตลก แถมยังต้องลงทุนศึกษาการเล่นมายากลจริง ๆ ก่อนเข้าฉากเพื่อความสมจริง

“เอิงเอย - ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์” ในบท “อีฟ” นักเขียนสาวผู้กุมปมเร้นลับในใจ นักแสดงหญิงผู้ได้ฉายา “เจ้าแม่หนังอินดี้รุ่นใหม่” ผู้เคยร่วมงานกับผู้กำกับยอดฝีมือมาแล้วมากมาย และเคยคว้ารางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีสากลอย่าง Asian Film Festival จากภาพยนตร์เรื่อง Human Resource ของค่าย GDH ด้วยเสน่ห์การแสดงที่น้อยแต่มากและภาพลักษณ์ที่มีความเป็นศิลปินสูง



ผู้กำกับณัฐภกรซึ่งประทับใจเธอมาตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง “นคร-สวรรค์”ถึงขั้นเขียนบทอีฟนี้ขึ้นมาเพื่อตั้งใจให้เป็น “ประภามณฑล”โดยเฉพาะ เพื่อตอกย้ำความตั้งใจของเธอที่พร้อมจะสนับสนุนผู้กำกับรุ่นใหม่และภาพยนตร์อิสระเสมอ สมทบด้วยนักแสดงละครเวทีระดับปรมาจารย์ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีอย่าง “สายฟ้า ตันธนา” ในบท “เปรม” หัวหน้าทีมกู้ภัย ร่วมด้วย “ปิยราช เปลี่ยนพันธ์” หรือที่คอหนังรู้จักกันดีในฐานะอินฟลูเอนเซอร์และยูทูปเบอร์สายภาพยนตร์ชื่อดังจากช่อง ScoopViewfinder มารับบทเป็น มารับบทเป็น “เจมส์” หนึ่งในทีมกู้ภัย และปิดท้ายด้วย “พงษ์ภัทร ประทุมสุวรรณ” ช่างภาพและนักแสดงอิสระที่มีผลงานต่อเนื่อง มารับบทเป็น “แมน” เติมเต็มให้ทีมอาสาสมัครกู้ภัยในเรื่องดูมีเลือดเนื้อและสมจริงอย่างที่สุด

ความพิถีพิถันของ “แดนฝันอันตรธาน” ยังสะท้อนผ่านงานสร้างและอิทธิพลทางภาพยนตร์ที่ผู้กำกับระบุไว้อย่างชัดเจน ณัฐภกรได้ลงไปคลุกคลีศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและการทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยตัวจริงเพื่อเก็บรายละเอียดมาใช้ในหนัง ในแง่ของสถานที่ถ่ายทำ ตัวหนังเลือกใช้อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นฉากหลังหลัก โดยเฉพาะฉากป่าลึกลับซึ่งถ่ายทำในเขตอุทยานถ้ำผาลอด โดยได้รับคำแนะนำจากคุณยายของผู้กำกับซึ่งบวชชีและพำนักอยู่ที่นั่น


บรรยากาศของป่าในหนังจึงถูกดีไซน์ออกมาให้มีความดิบชื้น ละมุน แฝงเร้นไปด้วยความน่ากลัวกึ่งฝัน ซึ่งได้รับอิทธิพลโดยตรงจากสไตล์ภาพยนตร์ของผู้กำกับระดับโลกที่ณัฐภกรยกย่อง ไม่ว่าจะเป็นความลึกลับของผืนป่าแบบ “อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล” บรรยากาศสืบสวนจิตวิทยาอันน่ากระสับกระส่ายจากภาพยนตร์เรื่อง Cure ของ “คิโยชิ คุโรซาวา” ตลอดจนการวางมุมกล้องและการกำกับซีนอารมณ์เพื่อสื่อถึงสายสัมพันธ์อันเปราะบางทว่าชิดใกล้ของตัวละครนำแบบที่เห็นในภาพยนตร์เรื่อง Drive My Car รวมถึงงานดราม่าลุ่มลึกของ “อีชางดง” ผู้กำกับชื่อดังชาวเกาหลีใต้

ด้วยองค์ประกอบทั้งหมดนี้ แดนฝันอันตรธาน (The White Rabbit) จึงนับเป็นหนังระทึกขวัญสืบสวนสอบสวนที่กอปรด้วยศิลปะภาพยนตร์ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้เข้าไปสำรวจจิตใจมนุษย์ผ่านเลนส์ของมายากลและความตาย มาร่วมพิสูจน์ความลุ่มลึกและมองหาคำตอบของภาพลวงตานี้พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป เฉพาะที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema และ House Samyan เท่านั้น






ภาพมายา ความตาย และเรื่องสั้นที่หายไป ‘แดนฝันอันตรธาน’ ชวนมองให้ทะลุกลลวงแห่งชีวิต
ภาพมายา ความตาย และเรื่องสั้นที่หายไป ‘แดนฝันอันตรธาน’ ชวนมองให้ทะลุกลลวงแห่งชีวิต
ภาพมายา ความตาย และเรื่องสั้นที่หายไป ‘แดนฝันอันตรธาน’ ชวนมองให้ทะลุกลลวงแห่งชีวิต
ภาพมายา ความตาย และเรื่องสั้นที่หายไป ‘แดนฝันอันตรธาน’ ชวนมองให้ทะลุกลลวงแห่งชีวิต
ภาพมายา ความตาย และเรื่องสั้นที่หายไป ‘แดนฝันอันตรธาน’ ชวนมองให้ทะลุกลลวงแห่งชีวิต
+3