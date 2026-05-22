เปิดมนต์เสน่ห์เมืองละโว้ ตามรอยนวัตกรรม “ ข้าวโพดหวาน Freeze Dried ” จากผืนดินสู่ระดับโลก!

ลัดเลาะท่องเที่ยวไปกับ ‘เต้ย พงศกร’ และแขกรับเชิญอารมณ์ดีอย่าง ‘คุณฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์’ สัมผัสวิถีชีวิต และภูมิปัญญาของชาวลพบุรี เริ่มต้นทริปกับการสักการะศาลพระกาฬเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนพาไปชิม "ขนมใบตองแม่โต้ง" ขนมไทยระดับตำนาน ที่ยังคงเอกลักษณ์การห่อใบตองสดพร้อมกลิ่นหอมรมควันเทียนแบบดั้งเดิม และที่พลาดไม่ได้ คือ การท้าทายกำลังขาพิชิตยอด "ภูซับเหล็ก" เพื่อชมทัศนียภาพพาโนรามาอันงดงาม ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของ "ดินชุดลพบุรี" ที่อุดมด้วยแคลเซียมสูงจากเขาหินปูน อันเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเกษตรระดับโลก
จากความได้เปรียบของทรัพยากรดิน นำไปสู่การต่อยอด ณ " ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโวธานี " ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่นำนวัตกรรมมาแปรรูปผลผลิตให้กลายเป็น "ข้าวโพด Freeze Dried" โดยใช้เทคโนโลยีทำแห้งเยือกแข็งสูญญากาศ ที่รักษาคุณค่าสารอาหารและรสชาติความหวานดั้งเดิมไว้ได้ครบถ้วน 100% โดยมี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิดที่สำคัญในการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ ด้านเทคโนโลยี และการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาด เพื่อยกระดับจากเกษตรกรผู้ปลูกสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืน ร่วมติดตามเส้นทางความสำเร็จของพลังภาคีเครือข่าย อีกทั้งพิสูจน์ว่ารากฐานจากผืนดินที่แข็งแกร่งสามารถสร้างนวัตกรรมที่น่าประทับใจได้อย่างไร
รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดชม!! ในรายการ " หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร " วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคมนี้ เวลา 20.20 - 20.45 น. ทางช่อง 9 MCOT HD