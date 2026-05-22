“ซอฟเฟล” มุ่งมั่นเดินหน้าภารกิจสู้ภัยจากไข้เลือดออกปี 2569 ผนึกกำลังภาครัฐ-สังคม จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อความห่วงใยสู่คนไทยทั่วประเทศ

ซอฟเฟล สเปรย์และโลชั่นทากันยุงยอดขายอันดับ 1ในประเทศไทย เดินหน้าภารกิจครั้งสำคัญในปี 2569โดยยกระดับการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศท่ามกลางสถานการณ์การระบาดที่ยังคงน่ากังวล โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในทุกปี
เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ซอฟเฟล ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Soffell Garden Run 2026” ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร เมื่อมกราคม 2569 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักวิ่งสายสุขภาพและประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิหมอชาวบ้าน เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันโรคสู่สังคมในวงกว้าง
ขณะเดียวกัน ซอฟเฟลยังเร่งขยายการรณรงค์เชิงรุก ผ่านกิจกรรมให้ความรู้ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ อาทิ โครงการ School Tour กว่า 20 โรงเรียนทั่วประเทศ กิจกรรมการประกวดแนวความคิดสร้างสรรค์ระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ผสานการเรียนรู้เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนกิจกรรม Engagement รูปแบบใหม่ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมผลักดันการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจังในระดับชุมชน และซอฟเฟลยังได้มีการลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการป้องกัน พร้อมส่งมองผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนในภาคต่างๆทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “ซอฟเฟลปกป้องชุมชน” อีกด้วย
ในด้านความร่วมมือกับภาครัฐ ล่าสุด เดือนเมษายน 2569 คุณเมนาท มีสมมนต์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทย กลุ่มบริษัท เอเนซีส กรุ๊ป ผู้ผลิตซอฟเฟล ได้มอบผลิตภัณฑ์โลชั่นทากันยุงจำนวน 100,000 ชิ้น ให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายผ่านสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ คุณชนิดา เกิดอยู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ คุณพิลาสินี มยังพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด ยังได้มอบผลิตภัณฑ์อีก 100,000 ชิ้น ให้แก่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี คุณจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว เสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการ โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวอย่างมั่นใจและยั่งยืน
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนบทบาทของซอฟเฟลในฐานะแบรนด์ที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำตลาด แต่ยังเป็น “พลังสำคัญของสังคม” ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมการป้องกันโรคอย่างยั่งยืน
ซอฟเฟลยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจระยะยาว เพื่อผลักดันให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากภัยยุงลาย และร่วมกันลดความเสี่ยงจากโรคไข้เลือดออกในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง