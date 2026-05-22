"อ.ไข่ มาลีฮวนน่า" จับมือภาควิชาการ-ศิลปินร่วมสมัยภาคประชาชน ประชุมใหญ่เดินหน้าจัดตั้ง “สภาศิลปะแห่งชาติ”

เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของคนวงการบันเทิงและศิลปวัฒนธรรมไทยที่ต้องจับตามอง! เมื่อ “อ.ไข่ มาลีฮวนน่า” หรือ คฑาวุธ ทองไทย จับมือกับภาควิชาการและเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยภาคประชาชน จัดงานประชุมครั้งสำคัญ “ขับเคลื่อนจัดตั้งสภาศิลปะแห่งชาติ” ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
งานนี้เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญระหว่างภาควิชาการ ร่วมกับตัวแทนกลุ่มศิลปินขับเคลื่อนสังคมนำโดย อ. ศิริวัฒน์ แสนเสริม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนนำร่องโครงการ “ถือเป็นโอกาสพิเศษมากๆ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดของวงการเรา ครอบคลุมในทุกอย่างทั้งร่วมสมัยศิลปินพื้นบ้าน ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมกันให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพื่อที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การจัดตั้งสภาศิลปะแห่งชาติได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ตอนนี้พลังที่เราได้รวบรวมมาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือทีเชียงใหม่ ภาคใต้ ที่ภูเก็ต ภาคอีสาน ที่ขอนแก่น รวมทั้งกรุงเทพถือเป็นส่วนสำคัญทั้งหมดรวมทั้งส่วนสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยที่จะทำให้เห็นว่าสภาศิลปะแห่งชาติของประเทศไทยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริง จากการศึกษาตรงนี้ที่จะเป็นฐานตั้งต้น และมีสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นผู้ดูแลโครงการนี้ รวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรมด้วยคะ ต้องให้กำลังและให้เกิดขึ้นได้จริงคะ“
“ประกิต กอบกิจวัฒนา” ครีเอทีฟโฆษณาและนักออกแบบแคมเปญการเมือง
“วันนี้เป็นครั้งแรกๆที่มีการพบปะพูดคุยเรื่องสภาศิลปะอย่างจริงจัง พบกับอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ต้องการระดมความคิดเพื่อจัดตั้งสภาศิลปะแห่งชาติ ขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของไทยภาพใหญ่ของระดับประเทศ นานาชาติ สภานี้จะมีส่วนสำคัญช่วยผลักดันนโยบายสำคัญแห่งรัฐ ให้คนทำงานศิลปะของไทย มีความก้าวหน้าสามารถขับเคลื่อนศิลปะของไทยให้มีความโดดเด่นในเวทีโลก เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ถ้าเราดูประเทศที่สำคัญๆ เสาหลักทางศิลปะอังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ล้วนแต่เห็นว่าวงการศิลปะวัฒนะวัฒนธรรม รากหญ้าไปจนถึงศิลปะที่เรียกว่าร่วมสมัย หรือฟิลม์ ละคร เพลง ล้วนต้องขับเคลื่อนมากับสภาศิลปะเป็นแกนกลางอันนี้มีความสำคัญ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะจัดตั้งล่าช้า แต่ผมว่าควรจะจัดตั้งนะ ผมคิดว่าภาครัฐก็ควรจะลงมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ยิ่งเราจัดตั้งช้าในอนาคต การแข่งขันทาง อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมก็จะยิ่งวิ่งไล่ตามหลังโลกไปอีก ผมคิดว่าอันนี้ถือว่าเป็นกู๊ดสตาร์ท ซึ่งควรจะทำให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะรัฐบาลไหน ควรจะมีช่วยขับเคลื่อนสภาศิลปะนี้ ผมคิดว่าในอนาคตศิลปะวัฒนธรรมของไทยจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”
“อ.ธวัชชัย สมคง” ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการศิลปะ ศิลปินมากฝีมือ มีอิทธิพลในการผลักดันศิลปะไทยให้ก้าวไกล และเป็นผู้ก่อตั้งนิตยสาร Fine Art
“จุดเริ่มต้นที่สำคัญระดมความคิดเพื่อสู่เป้าหมายเดียวกันตัว สภาเป็นความฝัน ของคนในวงการอยู่แล้วเติมเต็มข้อบกพร่องที่หน่วยราชการทำไม่ได้เพื่อยกระดับวงการศิลปะ นิเวศน์ ให้มีผลทางเศรษฐกิจขึ้นมา ระดมคนจากคนทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่าในวงการศิลปะ หาประเด็นหาข้อสรุปเพื่อจะผลักดันต่อไป นี่เป็นก้าวแรกที่ยังต้องการเครือค่ายและหวังว่าคนที่อยู่ในนิเวศน์นี้จะร่วมกันมาสนับสนุนเพื่อให้สภาเกิดขึ้นตามความฝันของทุกคน
เราได้ให้ทางกลุ่มรัฐสภาเข้ามาและเห็นความสำคัญ มองศิลปะไม่ใช่แค่เชิงวัฒนธรรมอย่างเดียว ตัวศิลปะเอง ถ้าได้ถูกส่งเสริมอย่างมีพลวัตมิติเชิงเศรษฐกิจก็จะแสดงตัวออกมาสามารถขับเคลื่อนร่วมกับประเทศของเราได้ การที่เอาวัฒนธรรมนำหลายประเทศกเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นได้เผยแพร่วัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมาย หวังว่ากลุ่มนักการเมืองต่างๆที่มีส่วนร่วม ช่วยกันผลักดันสภาศิลปะให้ประสบความสำเร็จ”
“อาจารย์ทวี เกษางาม” ผู้ก่อตั้งบ้านศิลปินหัวหิน ยอดศิลปินความภูมิใจของชาวหัวหิน และเมืองไทย
“เป็นมิติที่ดี ฉากทัศ ที่ดี ของวงการศิลปะ ที่ศิลปินมารวมกันนักวิชาการ หลายองค์การมารวมกัน ที่มีพื้นฐานทางความคิดว่าจะปรับวิศัยทัศน์ให้ศิลปินสามารถช่วยชาติได้ ในเชิงการขับเคลื่อนมูลค่าศิลปะขับเคลื่อนนโยบายชาติได้ ผ่านสภาในการที่จะเริ่มก่อตั้งครั้งนี้ ผมเชื่อว่าถ้าจบได้เร็วก็จะทำให้ประเทศชาติเรามีมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านงานศิลปะมากขึ้น ฝากให้ทุกภาคช่วยฝากติดตามและเอาใจใส่การเคลื่อนไหวสภาศิลปินในภาคเอกชนครั้งนี้ว่าเราจะสามารถนำนโยบายความคิดความเชื่อมั่นไปพัฒนาปรับปรุงวงการศิลปะและประเทศชาติได้อย่างไรบ้าง”
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติยศ สรรคบุรานุรักษ์” ภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
“ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมประชุม ปรึกษาหารือกันจัดตั้งสภาศิลปิน ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลปะ วงการศิลปะในบ้านเรา ผลักดันไปสู่มิติหลายๆด้าน เช่นมิติด้านสังคม การพัฒนาที่มีความยั่งยืนเติบโต พูดถึงมิติของการศึกษาอยากให้ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นสากลโลกครับ”
“บริพันธ์ ชัยภูมิ” นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย) ตัวแทนฝั่งดนตรีและบันเทิง
“งานนี้เป็นการร่วมเอาศิลปะ ศิลปินทุกสาขามารวมตัวกันจัดตั้งสภาศิลปะแห่งชาติ ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องดี พวกเราเปรียบเสมือนเม็ดทรายโยนลงน้ำคนละนิดคนละหน่อยไม่เกิดพลัง เรารวมตัวกันก้อนหินก้อนใหญ่โยนลงน้ำ ต้องรอรวมน้ำใจจากทุกหน่วยงานและมีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องของการจัดตั้งสภาศิลปะแห่งชาติเพื่อประเทศชาติของเรา”
“อ.ไข่ มาลีฮวนน่า” ศิลปิน
“ดีใจครับที่มีการขับเคลื่อนสมทบเพิ่มเติมในทุกภาคส่วน ก่อนหน้านี้ได้ยื่นเรื่องสภาศิลปะศิลปิน ผ่านประธานรัฐสภา 2 สมัยตั้งแต่ท่านชวนหลีกภัยและท่านอาจารย์วันนอร์ ศิลปะหรือสภาแห่งชาติสำคัญมาก พูดง่าน ศิลปะจะคุ้มครองเศรษฐสตร์ และเศรษฐศาสตร์จะคุ้มครองสิลปะ นั้นหมายถึงว่าประเทศจะขับเคื่อนมหาศาล ความฝันของผมอาจจะเลื่อนลอยไป แต่ผมอยากเห็นประเทศเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมโลกในอนาคต ขอบคุณมากๆ ทุกภาคส่วน”
และความพิเศษของการประชุมครั้งนี้ คือการได้รับเกียรติจาก เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (หรือตัวแทน) มาร่วมโต๊ะพูดคุย ชี้แจงขั้นตอนทางข้อกฎหมาย เพื่อร่วมกันหาแนวทางผลักดัน พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมในทางนิติบัญญัติถือเป็นมิติใหม่ของคนบันเทิงและศิลปินภาคประชาชนที่มาร่วมใจกันวางรากฐาน เพื่อดูแลพี่น้องคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง รวมถึงร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต