TRK Group ฉลองยิ่งใหญ่ 8 ทศวรรษ เตรียมเผยโฉมใหม่แบรนด์น้ำตาล "ลิน" (LIN)  ในงาน THAIFEX 2026 ชูคอนเซ็ปต์ย้อนวันหวานปลุกความทรงจำวัยเด็ก

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 80 อย่างแข็งแกร่งและเหนือชั้นสำหรับ กลุ่มไทยร่วมกำลาภ หรือ TRK Group ยักษ์ใหญ่ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลของไทย ล่าสุดเตรียมสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในแวดวงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยการประกาศเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 (ครั้งที่ 19) พร้อมเผยไม้เด็ดเชิงกลยุทธ์ในการรีแบรนด์ “ลิน (LIN)” แบรนด์น้ำตาลระดับท็อปที่เคียงคู่คนไทยมาอย่างยาวนาน การปรับโฉมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนภาพลักษณ์ แต่คือการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารของแบรนด์สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) สู่การเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่ครองใจผู้บริโภคได้อย่างเบ็ดเสร็จ
ภายใต้ธีม "Beyond Food Experience" ซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักของงาน THAIFEX ในปีนี้ TRK Group เลือกที่จะฉีกกรอบการนำเสนอแบบเดิมๆ เพื่อสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ด้วยการเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ของ “ลิน (LIN)” ผ่านแนวคิด “Made For Your Inner Child – ความหวานที่ซื่อตรงต่อความรู้สึก” ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ดึงเอาอินไซต์อันลึกซึ้งของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในโลกของผู้ใหญ่ มาสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ (Emotional Connection) อย่างมีระดับ โดยพื้นที่จัดแสดงจะถูกเนรมิตให้เป็น “สวนสนุกในวัยเด็ก” เพื่อมอบประสบการณ์แปลกใหม่ที่เชิญชวนให้ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจและผู้บริโภคได้ย้อนกลับไปค้นหาความสุขที่เรียบง่ายอีกครั้ง
การฉลองวาระครบรอบ 80 ปีในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของ TRK Group ในการไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา พร้อมรวบรวมเรื่องราวความสำเร็จระดับเอ็กซ์คลูซีฟในอดีตมานำเสนอ ควบคู่ไปกับการโชว์ศักยภาพของระบบนิเวศธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (B2B) ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เบเกอรี เครื่องดื่ม และผู้บริโภคทั่วไป นำทัพโดยแบรนด์ ลิน (LIN), TRR Group และ ษฎา (SADA) ที่พร้อมส่งมอบโซลูชันความหวานคุณภาพสูงและหลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เบเกอรี และเครื่องดื่มชั้นนำทั่วโลกนอกจากนี้ TRK Group ยังมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิดความยั่งยืน (Sustainability) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยต่อยอดความเชี่ยวชาญสู่กลุ่มธุรกิจอื่นอย่างเต็มรูปแบบ นำโดยธุรกิจจำหน่ายรถตัดอ้อย แบรนด์ TRM ที่สนับสนุนการใช้เครื่องจักรเพื่อลดการเผาไร่อ้อย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลพลอยได้ทางการเกษตรสู่ธุรกิจโมลาส และเอทานอลต่อยอดการเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงธุรกิจพลังงานทดแทน เช่น กากอ้อยอัดเม็ด ซึ่งเป็นการนำกากอ้อยที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาเพิ่มมูลค่าและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลประสิทธิภาพสูง ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง และตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคมไทย
ผู้บริหารและองค์กรธุรกิจที่สนใจสามารถร่วมเจรจาธุรกิจและสัมผัสวิสัยทัศน์แห่งผู้นำได้ที่ บูธ 3-C01 โซน SWEETS & CONFECTIONERY (ประตู 3) อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยวันเจรจาธุรกิจจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:00 – 18:00 น. และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ในเวลาเดียวกัน มาร่วมสร้างประสบการณ์ความหวานและเติมเต็มความสุขในวัยเด็กไปพร้อมกับ TRK Group.