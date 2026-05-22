โชว์แห่งปีที่ทุกคนรอคอย BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ ทัวร์ส่งท้ายปีเพื่ออาร์มี่ทุกคน จัดเต็ม 3 รอบราชมังฯ 3, 5 และ 6  ธ.ค.นี้ ที่ราชมังคลากีฬาสถาน

โกลบอลซูเปอร์สตาร์ BTS ประกาศรายละเอียดการแสดงที่เอเชียและออสเตรเลียสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งล่าสุด BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ เริ่มคิกออฟ 19 พฤศจิกายนนี้ ที่เกาสง ก่อนเดินหน้าออนทัวร์อีก 4 เมืองใหญ่ในเอเชีย และออสเตรเลียในช่วงกุมภาพันธ์2570 ARMY เตรียมตัวเจอกัน ธันวาคมนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถาน จัดโดย Live Nation Tero
ตั้งแต่ประกาศคอนเสิร์ต บัตรเข้าชมการแสดงถูกจำหน่ายหมดไปกว่า 41 รอบ กวาดยอดขายไปกว่า 2.4 ล้านใบ และประกาศเพิ่มโชว์หลังจากจำหน่ายบัตรรอบพรีเซลในหลาย ๆ เมือง การประกาศทัวร์เพิ่มในเอเชียและออสเตรเลีย ทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้กลายเป็นการไปพบปะ ARMY หลาย ๆ เมืองครั้งแรกของ BTS ครอบคลุมกว่า 34 ประเทศ รวมกว่า 80 โชว์ทั่วโลก ทำให้ BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ เป็นเวิลด์ทัวร์ของศิลปินเคป๊อปที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงเป็นเวิลด์ทัวร์ครั้งใหญ่ที่สุดของ BTS อีกด้วย
BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ เป็นการกลับมาแสดงคอนเสิร์ตรวมกันครั้งแรกของสมาชิกทั้ง 7 คนหลังจาก PERMISSION TO DANCE ON STAGE ทำให้โปรดักชันอลังการยิ่งใหญ่ให้สมกับการรอคอย ด้วยเวที 360 องศา ให้แฟน ๆ ได้สัมผัสประสบการณ์สุดสนุกกับ BTS แบบรอบทิศทาง
แฟน ๆ ชาวไทย เตรียมเจอพบกับ BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BANGKOK ในวันที่ 3, 5 และ 6 ธันวาคม 2569 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน เริ่มจำหน่ายบัตรรอบ ARMY MEMBERSHIP PRESALE วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 – 22.00 น.โดยสมาชิก ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์พรีเซลภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. และใช้รหัสสมาชิก 9 หลักในการรับสิทธิ์พรีเซล
จำหน่ายบัตรรอบ Trip.com PRESALE วันพุธที่ 10 มิถุนายน เวลา 10.00 – 23.59 น.ทาง trip.com สมาชิก Live Nation Tero รับสิทธิ์ซื้อบัตรรอบพรีเซลวันพุธที่ 10 มิถุนายนมิถุนายนนี้ 10.00 – 23.59 น. ทาง www.livenationtero.co.th
จำหน่ายบัตรรอบทั่วไป 11 มิถุนายนนี้ 10.00 น. เป็นต้นไป ทางwww.thaiticketmajor.com