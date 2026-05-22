xs
xsm
sm
md
lg

56 สาวงาม “MGI All Stars” ใส่ชุดไทยเที่ยววัด ผสานความสง่างามแบบไทยเข้ากับเสน่ห์ระดับอินเตอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



56 สาวงาม “MGI All Stars” สะกดสายตาในชุดไทยพระราชนิยม นุ่งผ้าถุงห่มสไบงดงามตระการตา เยือน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แลนด์มาร์กระดับโลก ถ่ายทอดเสน่ห์ไทยสู่สายตานานาชาติ

บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาถูกแต่งแต้มด้วยความงดงามอย่างมีชีวิตชีวา เมื่อเหล่าสาวงาม “MGI All Stars” ทั้ง 56 คน ปรากฏตัวในชุดไทยพระราชนิยม นุ่งผ้าถุง ห่มสไบอย่างวิจิตรบรรจง ทุกฝีก้าวเปล่งประกายความอ่อนช้อย ผสานความสง่างามแบบไทยเข้ากับเสน่ห์ระดับอินเตอร์ได้อย่างลงตัว สร้างภาพจำที่ตราตรึงท่ามกลางฉากหลังของสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของวัดอรุณฯ

เสียงชัตเตอร์ดังต่อเนื่องไม่ขาดสาย แฟนนางงามทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติแห่ต้อนรับแน่นพื้นที่ ต่างเก็บทุกโมเมนต์ความประทับใจอย่างใกล้ชิด บรรยากาศเต็มไปด้วยพลัง ความคึกคัก และรอยยิ้มที่เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน

นอกจากความงดงามภายนอก สาวงามทั้ง 56 คนยังได้ร่วมเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ชื่นชมรายละเอียดเชิงศิลปกรรม และซึมซับคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพลักษณ์ร่วมสมัยที่เข้าถึงผู้คนทั่วโลก

การปรากฏตัวครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ แต่คือการ “พาไทยไปไกลกว่าเดิม” ผ่านพลังของเวทีนางงามระดับนานาชาติ ที่หลอมรวมแฟชั่น วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันอย่างงดงาม และทรงพลัง จนกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่โลกต้องจดจำ




















































56 สาวงาม “MGI All Stars” ใส่ชุดไทยเที่ยววัด ผสานความสง่างามแบบไทยเข้ากับเสน่ห์ระดับอินเตอร์
56 สาวงาม “MGI All Stars” ใส่ชุดไทยเที่ยววัด ผสานความสง่างามแบบไทยเข้ากับเสน่ห์ระดับอินเตอร์
56 สาวงาม “MGI All Stars” ใส่ชุดไทยเที่ยววัด ผสานความสง่างามแบบไทยเข้ากับเสน่ห์ระดับอินเตอร์
56 สาวงาม “MGI All Stars” ใส่ชุดไทยเที่ยววัด ผสานความสง่างามแบบไทยเข้ากับเสน่ห์ระดับอินเตอร์
56 สาวงาม “MGI All Stars” ใส่ชุดไทยเที่ยววัด ผสานความสง่างามแบบไทยเข้ากับเสน่ห์ระดับอินเตอร์
+21