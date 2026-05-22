56 สาวงาม “MGI All Stars” ใส่ชุดไทยเที่ยววัด ผสานความสง่างามแบบไทยเข้ากับเสน่ห์ระดับอินเตอร์

56 สาวงาม “MGI All Stars” สะกดสายตาในชุดไทยพระราชนิยม นุ่งผ้าถุงห่มสไบงดงามตระการตา เยือน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แลนด์มาร์กระดับโลก ถ่ายทอดเสน่ห์ไทยสู่สายตานานาชาติ
บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาถูกแต่งแต้มด้วยความงดงามอย่างมีชีวิตชีวา เมื่อเหล่าสาวงาม “MGI All Stars” ทั้ง 56 คน ปรากฏตัวในชุดไทยพระราชนิยม นุ่งผ้าถุง ห่มสไบอย่างวิจิตรบรรจง ทุกฝีก้าวเปล่งประกายความอ่อนช้อย ผสานความสง่างามแบบไทยเข้ากับเสน่ห์ระดับอินเตอร์ได้อย่างลงตัว สร้างภาพจำที่ตราตรึงท่ามกลางฉากหลังของสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของวัดอรุณฯ
เสียงชัตเตอร์ดังต่อเนื่องไม่ขาดสาย แฟนนางงามทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติแห่ต้อนรับแน่นพื้นที่ ต่างเก็บทุกโมเมนต์ความประทับใจอย่างใกล้ชิด บรรยากาศเต็มไปด้วยพลัง ความคึกคัก และรอยยิ้มที่เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน
นอกจากความงดงามภายนอก สาวงามทั้ง 56 คนยังได้ร่วมเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ชื่นชมรายละเอียดเชิงศิลปกรรม และซึมซับคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพลักษณ์ร่วมสมัยที่เข้าถึงผู้คนทั่วโลก
การปรากฏตัวครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ แต่คือการ “พาไทยไปไกลกว่าเดิม” ผ่านพลังของเวทีนางงามระดับนานาชาติ ที่หลอมรวมแฟชั่น วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันอย่างงดงาม และทรงพลัง จนกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่โลกต้องจดจำ