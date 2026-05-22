“พิมรี่พาย” ขายทุเรียนขาดทุนมหาศาล อย่าให้ระบุตัวเลข อายปากจะบอก

หลังจากจับมือกับกระทรวงพาณิชย์ออกมาขายทุเรียนออนไลน์เกรดดีลูกละ 100 บาท เพื่อช่วยชาวสวนทุเรียน จนเกิดกระแสทั้งชื่นชอบและต่อต้าน ทำแม่ค้าออนไลน์นัมเบอร์วัน “พิมรี่พาย” พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ ต้องรับเรื่องตลอดเวลา โดนด่าแล้วด่าอีก ล่าสุด พิมรี่พาย ได้ออกมาสรุปการขายทุเรียนที่ผ่านมานั้นขาดทุนมหาศาล ต้องเอาสต๊อกสินค้าในโกดังมาลดราคาขายเพื่อนำเงินไปใช้หนี้
“สั้นๆ เลยนะเป็นหนี้มหาศาลจากการขายทุเรียน บางท่านก็ได้ 90 บาท บางท่านก็ได้ 100 บาท อีกจำนวนมากเลยที่ได้ราคาถูก ลูกค้าทั้งหลายขาา…ขออนุญาตแจ้งตรงนี้เลยว่าเราเป็นหนี้มหาศาล คือ คำนวณผิด เลยเถิดมากจากที่คำนวณไว้แล้วว่าจะขาดทุนเอาไว้ หลายท่านอยากรู้ว่าเท่าไหร่ (หัวเราะ) ไม่กล้าบอกเลยค่ะ เขินปาก อาย เอาเป็นว่าหลายเท่าจากที่คิดไว้เลยแล้วกัน ไม่ได้เสียใจอะไร จอยๆ อิรุงตุงนังกันต่อ สั่งเด็กๆ ด่วนเลยให้เอาของออกมาขายให้หมดทั้งโกดัง ด่วนเลย พิมพ์ต้องการปล่อย”