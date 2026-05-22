ใครอี๊ก ร้านแฉดารายุค 90 ลูกทำกระจกแตกแต่เงียบ อ้างขอดูคลิปก่อนจ่าย

มีเรื่องให้ได้มุง หลังสำนักข่าว ไนน์เอ็นเตอร์เทน ออกมาเผยประเด็นแซบสะท้านวงการ เกี่ยวกับ “ดารายุค 90 ชื่อดัง” เห็นหน้าแล้วร้องอ๋อ ถูกร้านอาหารแห่งนึงแฉปล่อยลูกเล่นซนจนทำทรัพย์สินเสียหาย แต่กลับไร้การรับผิดชอบ
เหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่า ดารารุ่นใหญ่รายนี้ ได้พาครอบครัวไปใช้บริการที่ร้านอาหารแห่งนึง ระหว่างนั้นลูกของดาราเล่นซน ทั้งปีนทั้งจับสิ่งของในร้าน จนเกิดอุบัติเหตุ ทำกระจกของร้านแตกละเอียดทั้งบาน แต่ตัวดารากลับพูดสั่งสอนลูกเพียงสั้นๆ ว่า “อย่าไปปีน” โดยไม่ได้แสดงความรับผิดชอบกับทางร้าน
เจ้าของร้านได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และเช็กจุดเสียหาย ก่อนพยายามติดต่อดารายุค 90 เพื่อเคลมค่าเสียหาย ช่วงแรกดารารายนี้ยังรับสาย แต่ช่วงหลังพอร้านแจ้งยอดค่าเสียหายหมื่นกว่าบาท ดาราดังกลับไม่รับสาย ไม่ตอบไลน์ ซ้ำยังตัดสายทิ้ง นอกจากนี้เจ้าของร้านเผยว่า ดาราดังขอดูคลิปก่อนจะเข้าร้าน เพื่อดูว่ากระจกมันแตกอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่า พอข่าวเผยแพร่ออกไป ทำโลกออนไลน์แห่ใส่ใจหนักว่าดารายุค 90 รายนี้เป็นใคร