“ป๊อบ ปองกูล” เดือดจัด ซัดสื่อดังใช้ AI ทำคลิปโลกสองใบข้อมูลมั่วหวังเอ็นเกจฯ จวกไม่เคยนึกถึงความเจ็บปวดของคนอื่น

เดือดจนต้องแท็กหาสื่อดัง สำหรับ “ป๊อบ ปองกูล สืบซึ้ง” หลังสื่อดังใช้เอไอทำคลิปวลีเด็ดในอดีต อย่าง “ผมสร้างโลก 2 ใบ” แต่เรียบเรียงมั่ว ป๊อบ ไม่ปล่อยผ่าน เข้าไปจัดการจนคลิปดังกล่าวปิดคอมเมนต์ และลบโพสต์ออกจากทุกช่องทางในเวลาต่อมา งานนี้เจ้าตัวฟาดแรงว่า
“คุณโพสต์ถึงผมในทางเสียหาย ใช้ AI เรียบเรียงมั่วไปหมด และในข่าวมี ข้อความเป็นเท็จหลายอย่าง พอผมไปเห็น พี่ก็ปิดคอมเมนท์ และ ลบโพสต์ ปกติพี่ทำงานกันแบบนี้หรือครับ”
ต่อมา ป๊อบ ได้โพสต์อีกว่า
“ใต้ความ “น้องคนตัดนั่งร้องไห้”
ใต้ความ “บอกอ (บรรณาธิการ) เป็นคนสั่งและ approved”
ใต้ความ “เพราะเราอยากได้เอนเกจฯ และไม่ได้ทำแค่เรื่องเดียว ยังมีของดาราอีกหลายคน เป็นซีรีส์”
ทั้งหมดในความคิดเหล่านี้ คุณไม่รู้หรอกว่า มีใครที่บาดเจ็บจากเรื่องนี้บ้าง คุณไม่รู้หรอกว่ากว่าเราจะข้ามผ่านมันมาได้ยาวไกลขนาดนี้ มันต้องใช้ความพยายามอะไรบ้าง และการที่คุณเปิดเผยหน้าตาและข้อมูลหลายอย่างนั้น ผมไม่ใช่ผู้เสียหายคนเดียว
ผมบอกไว้แค่นี้แหละ”