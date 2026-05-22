คลิปไวรัล "บริทนีย์ สเปียร์ส" ถูกจับเมาแล้วขับ หลุดพูด “ฉันไม่เคยฆ่าใคร” ก่อนพาดพิงแม่เคยขับรถชนคนตาย

บริทนีย์ สเปียร์ส กลายเป็นกระแสร้อน หลังคลิปขณะถูกตำรวจควบคุมตัวถูกเผยแพร่ออกมา โดยนักร้องชื่อดังยืนยันว่าเธอไม่เคยทำใครเสียชีวิต พร้อมพูดเปรียบเทียบถึงแม่ของตัวเองที่เคยมีคดีขับรถชนเด็กชายเสียชีวิตในอดีต
บริทนีย์ สเปียร์ส นักร้องป๊อประดับโลก กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง หลังสื่อบันเทิงสหรัฐเผยคลิปเหตุการณ์ขณะเธอถูกตำรวจเรียกตรวจและจับกุมในคดีเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา
ระหว่างพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจได้เตือนว่า หากมีผู้เสียชีวิตจากการขับรถขณะมึนเมา อาจเข้าข่ายคดีฆาตกรรมได้ ก่อนที่บริทนีย์จะตอบกลับว่า “ค่ะ ฉันรู้ แต่ฉันไม่เคยฆ่าใครนะ แม่ฉันต่างหากที่เคยทำ”
คำพูดดังกล่าวกลายเป็นประเด็นทันที เพราะอ้างอิงถึงเหตุการณ์ในปี 1975 เมื่อ ลินน์ สเปียร์ส มารดาของเธอ เคยขับรถชนเด็กชายวัย 12 ปีเสียชีวิต ระหว่างรีบพาน้องชายไปโรงพยาบาล โดยลินน์เคยเปิดเผยเรื่องนี้ในหนังสือบันทึกความทรงจำของตัวเองเมื่อปี 2551
รายงานยังระบุว่า บริทนีย์ตั้งคำถามกับตำรวจว่าเหตุใดแม่ของเธอจึง “รอดพ้นทุกอย่างมาได้” พร้อมพูดในเชิงว่าตัวเองเคยถูกทำร้ายจากระบบควบคุมชีวิตหรือ conservatorship ที่เธอต่อสู้มายาวนานหลายปี
ในคลิปยังเผยให้เห็นช่วงที่บริทนีย์มีอารมณ์สับสนและโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ ก่อนพูดว่าตัวเอง “โง่” และขอไม่ให้ตำรวจใช้ประโยชน์จากความสับสนของเธอ
เอกสารคดียังระบุว่า นักร้องสาวยอมรับว่าใช้ยารักษาอาการสมาธิสั้นและยาต้านซึมเศร้าในวันเกิดเหตุ ขณะที่หลังเหตุการณ์ดังกล่าว เธอและแม่ยังมีการพูดคุยกัน แม้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าลินน์รับรู้ถึงคำพูดของลูกสาวหรือไม่