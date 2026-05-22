เปิดภาพหวานงานเลี้ยงก่อนวิวาห์ “ณเดชน์ - ญาญ่า” ที่นอร์เวย์ ล่องเรือหวานฉ่ำ จูบสะท้านสุดโรแมนติก

เข้าพิธีวิวาห์ตามประเพณีอีสานที่ขอนแก่นไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2569 ท่ามกลางความงดงามและน่าจดจำของบ่าวสาว ล่าสุด “แม่แก้ว-แม่ปลา” และคนใกล้ตัว “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” เริ่มทยอยปล่อยภาพงานเลี้ยงก่อนพิธีวิวาห์ที่ประเทศนอร์เวย์ บ้านเกิดสาวญาญ่าจะเริ่มอย่างเป็นทางการ ล่องเรือท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก
โดยบ่าวสาวมาในลุคเรียบหรูดูแพง โชว์ซีนหวานจุ๊บสะท้านบนเรือ อบอวลไปด้วยความรักและความสุข ทำแฟนคลับและชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพดังกล่าวต่างร่วมแสดงความยินดีด้วยอย่างคับคั่ง รอชมภาพแบบเต็มๆ ไม่ไหวแล้วจ้า