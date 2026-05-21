มาแล้ว “ลิซ่า, อนิตตา, เรมา” ปล่อยมิวสิคฯบอลโลก แดนซ์ยับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกถูกทยอยปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “GOALS” ที่ทั่วโลกตั้งตารอคอยของ 3 ศิลปิน “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” , “อนิตตา” และ แร๊ปเปอร์ “เรมา” ได้ปล่อยมิวสิควิดีโอออกมาเป็นที่เรียบร้อย

FIFA เปิดตัวเพลง “GOALS” เพลงธีมใหม่ต้อนรับศึกฟุตบอลโลก 2026 อย่างเป็นทางการ โดยได้ 3 ศิลปินระดับโลกจาก 3 ทวีปมาร่วมงาน ได้แก่ ลิซ่า ซูเปอร์สตาร์ชาวไทย ตัวแทนทวีปเอเชีย, อนิตตา นักร้องสาวสายป๊อปจากบราซิล ตัวแทนทวีปอเมริกา และ เรมา ศิลปินแถวหน้าจากไนจีเรีย ตัวแทนทวีปแอฟริกา

ในมิวสิควิดีโอได้แบ่งเป็น 3 ช่วง พร้อมกับแนวเพลงตามสไตล์ของศิลปินแต่ละคน โดยที่ ลิซ่า ยังคงคอนเซ็ปท์ขาแดนซ์ และแร๊ป พร้อมพา ลาบูบู้ อาร์ตทอยไซส์ยักษ์มาร่วมแดนซ์ด้วยส่วน อนิตตา ร้องถึง 3 ภาษาทั้ง สเปน, โปรตุเกส และ อังกฤษ

เพลงดังกล่าวปล่อยทั่วโลกเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2026 ภายใต้โปรเจกต์ FIFA Sound หลังจากก่อนหน้านี้ ชากีรา และ เบอร์นา บอย เพิ่งเปิดตัวเพลง “Dai Dai” ที่เชื่อมโยงกับฟุตบอลโลกเช่นกัน

“GOALS” ผลงานโปรดิวซ์โดยดูโอ้โปรดิวเซอร์ชาวบราซิล Tropkillaz โดยผสมผสานดนตรีหลากหลายแนว ทั้ง Brazilian funk จาก อนิตตา , Afrobeats จาก เรมา , K-pop และป๊อปสมัยใหม่ จาก ลิซ่า สะท้อนแนวคิด “Three continents. One sound” 3 ทวีป 1 เสียง ที่ต้องการสื่อถึงการข้ามวัฒนธรรมผ่านพลังของดนตรีและฟุตบอลในการเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ ทั้ง 3 ศิลปินยังเตรียมขึ้นแสดงในพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 พิธีเปิด วันที่ 12 มิ.ย. ที่ SoFi Stadium นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับศิลปินชื่อดังอีกหลายราย เช่น เคที เพอร์รี, ไทล่ส และ ฟิวเจอร์ ท่ามกลางความคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งในโชว์เปิดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟุตบอลโลกครั้งนี้
























