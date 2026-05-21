อะเมซิ่ง! “ดีเจ.นุ้ย” จดลิขสิทธิ์ “เสียงหัวเราะ” ป้องกัน AI เลียนแบบ

ถ้าพูดถึง “ดีเจ.นุ้ย ธนวัฒน์” ที่นอกจากจะเป็นพิธีกรเจนเวที ชนิดที่ว่าถ้างานไหน มีชื่อพิธีกรคนนี้ รับรองงานไม่มีเงียบ ไม่มีเดตแอร์แน่นอน จึงไม่แปลกใจ ว่าทำไมเหล่าซุป'ตาร์ของเกาหลีตบเท้าร่วมงานกันตลอด เพราะนอกจากความเฮฮาแล้ว อีกสิ่งนึงที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือ “หน้าม้า” และ “เสียงหัวเราะ” กลายเอกลักษณ์ที่ยากจะเลียนแบบ
ล่าสุด! สุดอะเมซิ่ง “ดีเจ.นุ้ย” ได้ยื่นจดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายเสียง “เสียงหัวเราะ” อันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นแนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อป้องกันการที่ ai เอาไปเลียนแบบ
โดย “อรมน ทรัพย์ทวีธรรม” อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยว่า ปัจจุบัน “เสียง” กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์ในโลกยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเสียงเปิดแอปพลิเคชัน เสียงโฆษณา เสียงแนะนำตัว หรือวลีสั้นๆ
ทำให้ผู้บริโภคจดจำและสามารถเชื่อมโยงไปถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ทันที การจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการสร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ และเสริมความน่าเชื่อถือทางธุรกิจในยุคที่การแข่งขันทางการตลาดมีความเข้มข้นมากขึ้น
โดยในต่างประเทศ อย่าง Taylor Swift ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงต่อ United States Patent and Trademark Office (USPTO) จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ข้อความเสียง “Hey, it's Taylor Swift” จากโฆษณาโปรโมตอัลบั้มกับ Amazon Music และข้อความเสียง “Hey, it's Taylor” จากคลิปโปรโมตอัลบั้มกับ Spotify
และในยุคที่ AI สามารถเลียนแบบน้ำเสียงหรือสร้างเสียงเสมือนจริงได้อย่างแนบเนียน จนอาจนำไปสู่การแอบอ้างตัวตน การสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค หรือการนำเสียงไปใช้เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต