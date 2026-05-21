“ซงอิลกุก” ขอบคุณภรรยาเตือนสติทำเขารอดคุก บอก “แดฮัน-มินกุก-มันเซ” ไม่ใช่เด็กที่เคยรู้จักอีกต่อไป

เคยสร้างปรากฏการณ์ให้คนรักกันทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับการปรากฏตัวของ “ซงอิลกุก” พระเอก “จูมง” พร้อมด้วยลูกแฝดสาม “แดฮัน-มินกุก-มันเซ” ในรายการ The Return of Superman ล่าสุดเด็กๆโตเป็นหนุ่ม คุณพ่อแฝดสามได้ออกรายการอีกครั้งงานนี้ถึงขั้นกล่าวขำๆเกี่ยวกับอดีตว่าภรรยาช่วยให้เขาไม่ทำผิดกฏหมาย ส่วนลูกแฝดสามตอนนี้กำลังเป็นวัยรุ่นไม่ค่อยอยากให้พูดออกสื่อ
ซงอิลกุก ได้ไปออกรายการ Kim Joo Ha’s Day & Night เพื่อพูดคุยถึงช่วงชีวิตหลังกล้องที่ห่างหายไปจากหน้าจอ
เมื่อ ซงอิลกุก ถูกพิธีกรถามถึงลูกๆแฝดสามที่หลายๆคนคิดถึง ทำเอาเจ้าตัวถอนหายใจออกมาทันทีพร้อมระบุว่า “ผมต้องระวังนิดหนึ่ง ตอนนี้พวกเขาอยู่ชั้น ม.2 แล้ว บ้านเหมือนเป็นน้ำแข็งบางๆ พวกเขาไม่ค่อยอยากให้ผมพูดถึงพวกเขาออกทีวี”
คำพูดที่เรียบง่ายของเขาสะกิดใจผู้ชมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้เห็น แดฮัน มินกุก และมันเซเติบโตจากเด็กน้อยน่ารักไปเป็นวัยรุ่นที่กำลังเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์
งานนี้เจ้าตัวยังได้ตอบลูกๆแบบติดตลกด้วยว่า “พ่อก็ต้องหาเงินต้องกินต้องใช้นะลูก ถ้าไม่อยากให้พูดถึงตัวเอง พ่อก็คงไม่พาพวกหนูมาถึงตรงนี้หรอก”
ซงอิลกุก ได้เปิดเผยภาพถ่ายล่าสุดของลูกแฝดสามที่ได้รับอนุญาตจากลูกๆแล้ว เห็นได้ว่าพวกเขาได้รับพันธุกรรมความสูงมาจากทั้งพ่อและแม่ โดยพี่ใหญ่ แดฮฮัน สูง 186 เซนติเมตร น้องคนรอง มินกุก สูง 183 เซนติเมตร และน้องคนสุดท้อง มันเซ สูง 180 เซนติเมตร โดย แดฮัน สูงแซงหน้า ซงอิลกุก ที่สูง 185 เซนติเมตรไปแล้ว ทำให้หลายคนจับตาดูว่าลูกแฝดสามจะสูงขึ้นอีกแค่ไหน
ซงอิลกุก ยังแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างมากต่อคนที่มีลูกๆเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เนื่องจากลูกๆ เริ่มปฏิเสธการแสดงความรักทางกาย โดยกล่าวว่า “เด็กๆ ที่ผมรู้จักหายไปแล้ว เหลือแต่คนแปลกหน้าเข้ามา”
ซงอิลกุกเปิดเผยความเศร้าของเขาด้วยการกล่าวว่า “ผมเคยจูบลูกๆ วันละพันครั้ง แต่มีอยู่คนเดียวที่ยังยอมให้ผมหอมอยู่ แต่ได้เฉพาะตอนที่อารมณ์ดีเท่านั้น” ทำให้เกิดความสงสัยว่าใครกันแน่ที่ยังยอมรับจูบจาก ซงอิลกุก อยู่
ซงอิลกุก ยังแสดงความรักและความภักดีต่อภรรยา ผู้พิพากษาของเขาอย่างเปิดเผย โดยย้อนถึงช่วงวัยรุ่นที่ทำให้เขารอดจากการทำความผิด
“สมัยก่อนผมยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ ผมเกือบจะทำเรื่องที่จะทำให้ผมมีประวัติอาชญากรรม ตอนนี้ผมอาจจะติดคุกอยู่ด้วยซ้ำ”
จากนั้นเขาก็พูดติดตลกอีกว่า “ผมอาจจะได้เจอภรรยาของผมที่อื่นก็ได้” โดยบอกเป็นนัยว่าเขาอาจจะเจอเธอในศาลหรือในคุก ซึ่งทำให้ทั้งสตูดิโอหัวเราะ
นอกเหนือจากอารมณ์ขันแล้ว ซงอิลกุก ยังพูดอย่างจริงจังเกี่ยวกับคุณปู่ทางฝั่งแม่ของเขา พลเอกคิมชวาจิน นักต่อสู้เพื่อเอกราช
เขาเล่าว่า “แน่นอนว่าผมภูมิใจในตัวท่าน แต่คนส่วนใหญ่มักพูดถึงแต่คุณปู่ของผม ในความเป็นจริงแล้ว มีนักต่อสู้เพื่อเอกราชอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่ต้องเสียสละชีวิต”
เขายังกล่าวอย่างจริงจังยิ่งขึ้นถึงสิ่งที่ลูกหลานของวีรบุรุษต้องเผชิญในปัจจุบันด้วยว่า “ผมอาจเป็นข้อยกเว้น แต่ลูกหลานของนักต่อสู้เพื่อเอกราชหลายคนต้องดิ้นรนไม่เพียงเฉพาะเรื่องการศึกษา แต่ยังรวมถึงการทำงานหาเลี้ยงชีพด้วย”