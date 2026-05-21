“ฝ้าย - อะตอม” ชวนแฟนคลับลุ้นตอนจบ ซีรีส์ “BROKEN (Of) LOVE หัวใจช้ำรัก” ติดขอบจอ ในงาน BROKEN (Of) LOVE : The Last Promise

เป็น Last EP ส่งท้ายที่เสิร์ฟสุดๆ ครบทุกมวลความฟิน กับงาน BROKEN (Of) LOVE : The Last Promise ที่ Fabel Entertainment จัดให้จุกๆ กับการร่วมชม Last EP. ของซีรีส์ “BROKEN (Of) LOVE หัวใจช้ำรัก” ซีรีส์เกิร์ลเลิฟเอาใจสายแซฟฟิกที่ได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆ อย่างท่วมท้น ตั้งแต่เปิดตัวจนมาถึงโค้งสุดท้าย ที่นำทีมโดย 2 นักแสดงนำ ฝ้าย พีรญา มะลิซ้อน, อะตอม ปริยะ ปิยะพันธ์โอภาส หรือ “อริสา” และ “ลลิน” ที่ความแค้น ต้องสยบด้วยความรัก งานนี้จัดขึ้น ณ ชั้น 6 โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย สยามพารากอน
ซึ่งแค่เปิดตัว ฝ้าย - อะตอม ก็เสียงกรี๊ดสนั่น พร้อมลุ้นบทสรุปความรักของ “อริสา” และ “ลลิน” แบบแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้เอ็กคลูซีฟติดขอบจอไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังขนโชว์สุดพิเศษมาฝากกันอีกเพียบ ก่อนเชิญเหล่านักแสดงร่วม อาทิ ญารินดา บุนนาค, อุ๋ม อาภาศิริ นิติพน, ชมพู ชุติมณฑน์ ประสานวรรณ, แพน นันท์ปภัทร ปิ่นโรจน์กีรติ, คานธี วสุวิชย์กิต, อะปอม พีรพล กิจรื่นภิรมย์สุข, ลูกนัท ปนัดดา เรืองวุฒิ และ ต๊งเหน่ง รัดเกล้า อมารดิษ ขึ้นเวทีมาร่วมพูดคุยถึงการทำงานที่ครบทุกรสชาติ ทั้งดราม่า บู๊ และความฟินที่มีมาเติมกันแทบทุก EP.
ใครที่พลาดงานนี้ ไปชมบทสรุปสุดท้ายย้อนหลังกันได้ในซีรีส์ “BROKEN (Of) LOVE หัวใจช้ำรัก” ทางช่อง YouTube : Fabel Entertainment ที่เดียวเท่านั้น!!!