“Jason Mraz” กลับมาแล้วกับ คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ “Jason Mraz Asia Tour 2026 in Bangkok”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถือเป็นข่าวดีที่สุดของแฟนเพลงชาวไทย เมื่อศิลปินหนุ่มเจ้าของเพลงรักฟีลกู๊ดระดับโลกพร้อมสร้างความอบอุ่นให้แฟนเพลง กับคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ “Jason Mraz Asia Tour 2026 in Bangkok” ณ BITEC Live วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2026 นี้ จากผู้จัด ODLive ซึ่งการมาเยือนไทยในครั้งนี้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่แฟนเพลงและคนในวงการบันเทิงต่างเฝ้ารอคอยมานาน ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนอันสุดพิเศษที่จะเติมเต็มหัวใจด้วยเพลงรักสุดฮิตระดับโลก

โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้ของ Jason Mraz ศิลปินเจ้าของรางวัล GRAMMY® Awards 2 สมัย พร้อมจัดเซ็ตลิสต์ด้วยการคัดสรรบทเพลงฮิตจากหลายอัลบั้มมาโชว์เสียงร้องอันนุ่มนวลและฝีมือการเล่นดนตรีอะคูสติกขั้นเทพเพื่อขับกล่อมให้แฟนเพลงได้ดื่มด่ำไปกับซาวด์ดนตรีที่ฟังสบายแต่เปี่ยมไปด้วยน้ำเสียงอันไพเราะถึงหัวใจและอินไปกับเพลงฮิตก้องโลกอย่าง “I’m Yours” เพลงรักฟีลกู๊ดที่ทุกคนร้องตามได้ทุกท่อน, “I Won’t Give Up” บทเพลงซึ้งกินใจความหมายลึกซึ้ง รวมถึง “Lucky” และเพลงฮิตอีกเพียบ สมราคาผู้นำดนตรีสไตล์อะคูสติก-ป็อปฟีลกู๊ดที่สร้างแรงบันดาลใจและมอบรอยยิ้มให้ผู้คนทั่วโลกมาตลอดหลายทศวรรษ บอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตทั่วไป...แต่คือค่ำคืนและพื้นที่แห่งความสุขระดับพรีเมียมที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

พบกับ “Jason Mraz Asia Tour 2026 in Bangkok” คอนเสิร์ตเพลงรักครั้งประวัติศาสตร์ที่จะมาสร้างความรู้สึกฟีลกู๊ดให้แฟนเพลงชาวไทยได้ร่วมเสพความไพเราะที่แสนดื่มด่ำแบบลึกสุดหัวใจ วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2026 นี้ บัตรราคา 7,000 / 6,000 / 5,500 / 5,000 / 4,500 / 4,000 และ 3,000 บาท (จำกัดสูงสุด 4 ใบต่อคนเพื่อกระจายความสุขให้ทั่วถึง) เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2026 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

จำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการที่ https://cutt.ly/8tBni7bO
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ODLive และ IG / TikTok: odlive.bkk หรือโทร 02-203-0423

แฟนเพลงที่ไม่อยากพลาดโมเมนต์ที่จะไม่มีวันลืมร่วมกับ Jason Mraz สแตนด์บายรอให้พร้อม จองบัตรและล็อกวันของคุณไว้ให้ดี แล้วมาร่วมสร้างความทรงจำที่แสนงดงามและอบอุ่นไปด้วยกัน

