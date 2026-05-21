เปิดม่าน “The Giving Concert” 3 Generations 1 Heart ซีรีส์คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสภากาชาดไทย คอนเสิร์ตแรก "Sing History เพลงรักในวันวาน”

ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและเปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้ง สำหรับคอนเสิร์ตการกุศล “Sing History เพลงรักในวันวาน” ปฐมบทแห่งความประทับใจในซีรีส์คอนเสิร์ตการกุศล “The Giving Concert” 3 Generations 1 Heart โดยDonation HUB สภากาชาดไทย ร่วมกับ เวิร์คพอยท์ กรุ๊ป ณ สยามพิฆฮอลล์ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน รวมพลังแห่งการให้จากผู้ใจบุญและแฟนเพลงเข้าชมจนเต็มฮอลล์
ภายในงาน สองพิธีกรคู่หูอารมณ์ดี เสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ และ เกลือ กิตติ เชี่ยววงศ์กุล นำพาทุกท่านออกเดินทางข้ามกาลเวลา ย้อนวันวานไปพบกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสภากาชาดไทยที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนาน 133 ปี บอกเล่าผ่านบทเพลงอมตะเรียบเรียงอย่างประณีต แบ่งเป็นช่วงการแสดงที่ตราตรึงใจ โดยมีไฮไลต์สำคัญที่ทำให้ผู้ชมอิ่มเอมใจตลอดการแสดง อาทิ
ห้วงคำนึงแห่งศรัทธา: เปิดม่านด้วยละครเวทีที่ย้อนไปสู่ยุคก่อตั้ง "สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม" ร.ศ. 112 สัมผัสความอ่อนช้อยของท่วงทำนองในอดีตผ่านบทเพลง “สามัคคีชุมนุม” โดย แนน สาธิดา และศิลปินเพลงเอก และการขับร้องเพลง “หยาดเพชร” อันแสนหวานจาก สุนารี ราชสีมา ท่ามกลางฉากหลังพระที่นั่งอนันตสมาคมที่วิจิตรงดงาม เพิ่มจังหวะความสนุกด้วยเพลง กุหลาบแดง, คุณหมอคะ โดย ตั๊ก-ศิริพร, ฮาย-อาภาพร, และ มองอะไร โดย 3 แม่ เรียกเสียงปรบมือดังก้องไปทั้งฮอลล์
มนต์เสน่ห์แห่งเพลงลูกกรุง: ปลุกความสดใสของงานกาชาดสนามหลวงในวันวานให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยน้ำเสียงอันละมุนของ อลิศ The Golden Song(อลิศ ธนัชศลักษณ์) และเหล่าศิลปินรุ่นใหม่จากเวทีเพลงเอก นำโดย ธัช กิตติธัช, แบ็งค์ เฉลิมรัฐ, โบ๊ท ปรัชญา ที่มาร่วมร้อยเรียงบทเพลงสุนทราภรณ์และเพลงคู่สุดคลาสสิกอย่าง “อุษาสวาท” “ลานลั่นทม” “หนึ่งในร้อย” “เรือนแพ” ได้อย่างเข้าถึงอารมณ์
มหรสพแห่งความรื่นเริง: ย้อนตำนานงานกาชาดฤดูหนาว สู่ความหรรษาบนเวทีคอนเสิร์ต อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่เรียกเสียงปรบมือและรอยยิ้มได้กึกก้อง คือการเนรมิตบรรยากาศความคึกคักของ “งานกาชาด”มาไว้บนเวทีอย่างมีชีวิตชีวา โดยเปิดช่วงด้วยความเซอร์ไพรส์จากสองพิธีกร เสนาลิง และ เกลือ กิตติ ที่สลัดคราบพิธีกรมาสวมบท “นักพากย์หนังกลางแปลงสด” โชว์ทักษะการพากย์หนังเรื่องดังในอดีตอย่าง อินทรีแดง พร้อมเสียงเอฟเฟกต์ทำมือสุดคลาสสิกที่สร้างความขบขันและย้อนวันวานให้ผู้ชมได้อิ่มเอม
ต่อด้วยความครื้นเครงจากทัพศิลปินพลังล้น นำโดยตั๊ก ศิริพร, ไรอัล กาจบัณฑิต และ แบ็งค์ ที่มาในบทเพลงลูกทุ่งและเพลงคู่สุดอมตะอย่าง “จุดไต้ตำตอ”และ “แสนแสบ” ผสานกับโชว์พิเศษจาก พูลิม และ แบ็งค์ ในเพลง “ผู้ใหญ่ลี” ที่สะท้อนกลิ่นอายวิถีไทยได้อย่างสนุกสนาน
ปิดท้ายช่วงมหรสพด้วย “รำวงกาชาด” ที่ศิลปินทุกท่านร่วมกันสอนผู้ชมรำวงไปพร้อมกัน เปลี่ยนทั้งฮอลล์ให้กลายเป็นลานรำวงที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความสุข ถือเป็นการเชื่อมประสาทสัมผัสแห่งความรื่นเริงของคนทุกรุ่นเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ดอกไม้แห่งชีวิต: ผลงานประพันธ์อันทรงคุณค่าโดยอ.ประภาส ชลศรานนท์ ซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นเสมือนตัวแทนแห่งคำขอบคุณและเครื่องเตือนใจถึงพลังแห่งการแบ่งปัน โดยมี แนน สาธิดา นำทีมถ่ายทอดน้ำเสียงอันทรงพลังและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาเนื้อหาของบทเพลงนี้แฝงไปด้วยความหมายลึกซึ้งผ่านวรรคทองที่ว่า “ให้เธอ ให้ฉัน ให้กัน ส่งต่อกันไป เพราะว่าการให้ คือสิ่งงดงามยิ่งใหญ่” พร้อมการร้อยเรียงเรื่องราวถ่ายทอดผ่านภารกิจเพื่อมนุษยธรรมทั้ง 4 ด้านของสภากาชาดไทย ได้แก่ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย, การรักษาและบำบัดโรค, การป้องกันโรคระบาด และการให้ ด้วยการบริจาค โลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งเปรียบเสมือน “ดอกไม้” ที่ผุดขึ้นเพื่อสร้างความหวังและเติมเต็มชีวิตใหม่ให้กับเพื่อนมนุษย์ในทุกวิกฤตการณ์
ในช่วงท้ายของการแสดง ศิลปินทุกเจเนอเรชัน ได้ร่วมกันขับขานบทเพลงนี้พร้อมกันบนเวที ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความปิติ เป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของสภากาชาดไทยที่จะเป็นที่พึ่งพิงให้คนไทยเสมอมาและตลอดไป ถือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์สภากาชาดไทย ที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาตลอด 133 ปี สร้างความซาบซึ้งจนเกิดเป็นภาพความประทับใจที่ผู้ชมทั้งฮอลล์ร่วมปรบมือยาวนานเพื่อเป็นเกียรติให้กับความงดงามของการให้ในครั้งนี้ ซึ่งเงินรายได้จากผู้มีจิตศรัทธาทุกบาททุกสตางค์จะนำไปใช้ในภารกิจความช่วยเหลือของสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศต่อไป
ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนส่งต่อพลังแห่งการให้ ในคอนเสิร์ตครั้งที่ 2 "Sing Memories เพลงหวานในความทรงจำ" ที่จะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่ความทรงจำที่แสนหวานและเรื่องเล่าของความรักกับบทเพลงอมตะยุค 90s – 2000s ถ่ายทอดโดยศิลปินระดับตำนาน "วงเฉลียง" พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ นัท มีเรีย และ ปาน ธนพร ร่วมด้วย 2 พิธีกร ป๋ากิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ และ อาร์ม กรกันต์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ณ SiamPic Hall ชั้น 7 สยามสแควร์วัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ ทุกการบริจาค 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,000 และ 2,000 บาท รับบัตรชมคอนเสิร์ต พร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 2เท่า ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคและรับบัตรได้ที่ www.iredcross.org หรือโทรศัพท์ : 0 2256 4440 กด 7 (วันและเวลาราชการ)