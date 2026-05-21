“ปู มัณฑนา” ฟ้อง “ทนายแก้ว” เรียกค่าจ้างคืน 5 หมื่น ประกาศเป็น “ปู เวอร์ชันใหม่” ไม่โพสต์ด่าใครแล้ว กลัวมี 50 คดี

“ปู มัณฑนา” ฟ้อง “ทนายแก้ว” เรียกค่าจ้างคืน 50,000 บาท ลั่นทำงานกระดาษแค่แผ่นเดียวจะเรียกค่าตัว 50,000 บาท มองแค่หลักพันเหมาะสมแล้ว พร้อมประกาศเป็น “ปู เวอร์ชันใหม่” ไม่โพสต์ด่าใครแล้ว ต้องข่มใจไว้ ไม่อย่างนั้นคดีอาจจะเพิ่มเป็น 40-50 คดีได้
ยืนหนึ่งเรื่องเป็นเจ้าแม่ศาล เหตุเพราะมีคดีความติดตัว 20 กว่าคดี สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ที่ล่าสุดเวลา 09.00 น. วันนี้ (21 พ.ค.2569) เจ้าตัวได้เดินทางไปยังศาลแขวงพระนครใต้ ในคดีที่ตนเองเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” เป็นจำเลย ในคดีแพ่ง กรณีเคยว่าจ้างทนายแก้วมาทำคดีให้ในช่วงที่มีข้อพิพาทกับ “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี” พร้อมอ้างว่า ทนายแก้วไปพูดในรายการหนึ่งว่าตนจ้างให้ไปด่าคู่กรณี ซึ่งไม่เป็นความจริง โดยได้จ่ายค่าทนายไป 150,000 บาท ก่อนจะยกเลิกการว่าจ้าง ภายหลังทนายแก้วคืนเงินให้จำนวน 100,000 บาท แบ่งเป็นคืนให้ปู 90,000 บาท และให้บริษัทนายหน้าจัดหาทนาย 10,000 บาท โดยส่วนที่เหลืออีก 50,000 บาท ทนายแก้วไม่ได้คืน เนื่องจากมองว่าเป็นค่าทำงานที่มีการดำเนินการไปบางส่วนแล้ว เป็นเหตุให้ปูต้องการฟ้องเรียกเงินส่วนนี้คืน เพราะมองว่าอีกฝ่ายไม่ได้ทำงานใดๆ ให้ตนเลย
โดยวันนี้ศาลนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์ และจำเลย ทางฝั่งของ ปู มัณฑนา เดินทางมาที่ศาลพร้อมด้วย “ทนายรักษ์ อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน” และ “อ้อน” ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทนายหน้าที่ติดต่อว่าจ้างทนายแก้วให้กับปู โดยปูได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ค่าทำงานของทนายแก้วควรจะแค่หลักพัน ไม่ใช่ 50,000 บาท พร้อมประกาศเป็น “ปู เวอร์ชันใหม่” ไม่โพสต์ด่าใครแล้ว ต้องข่มใจไว้ ไม่อย่างนั้นคดีอาจจะเพิ่มเป็น 40-50 คดีได้
ปู : “ศาลนัดสืบพยานโจทก์-จำเลย คดีวันนี้ปูเป็นโจทก์ฟ้องทนายแก้ว คดีแพ่ง เบื้องต้นปูโอนเงินให้ทนายแก้ว 150,000 บาท ในการว่าจ้างทำคดี แต่ว่าทนายแก้วไปพูดในรายการโหนกระแสว่าปูว่าจ้างให้ไปด่าคู่กรณี ซึ่งไม่เป็นความจริง ในคดีที่มาฟ้องในวันนี้เป็นคดีแพ่งที่เราว่าจ้างการทำงานกันแล้วเขาไม่ทำงานให้เรา แล้วยังคืนเงินไม่ครบตามจำนวน เป็นคดีที่ปูว่าจ้างเขาทำคดี พ.ร.บ.เช็ค”
อ้อน : ”ครั้งแรกเลยทางเราติดต่อทนายแก้วให้พี่ปู วันที่จะทำคดีเราดันเลื่อนนัดพนักงานสอบสวนเนื่องจากพี่ปูไม่สบาย ทนายแก้วส่งเอกสารมาให้ว่าไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัด แต่เราไม่ได้ไปเยี่ยมญาติจริงๆ ซึ่งเราเอาเอกสารไปยื่นพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงเราจะผิด ก็เลยถามทนายแก้วว่าคุณสามารถลงลายมือชื่อได้ไหม แต่ทนายแก้วไม่ยอมเซ็นลายมือชื่อให้พี่ปู”
ปู : “ทั้งๆ ที่ทนายแก้วรับเงินไปแล้ว พนักงานสอบสวนก็ไม่รับเอกสาร เพราะทนายแก้วเขียนเอกสารเป็นเท็จว่าปูไปเยี่ยมญาติที่ป่วยที่ต่างจังหวัด ซึ่งในความเป็นจริงปูป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาล มีใบรับรองแพทย์ชัดเจนไปมอบให้พนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ณ วันนั้นในสิ่งที่ทนายแก้วทำ ถ้าเกิดปูยื่นให้กับพนักงานสอบสวนก็จะเป็นว่าปูแจ้งความเท็จ ทนายกุ้ง (อำนวยพร มณีวรรณ์) ทนายเดชา (เดชา กิตติวิทยานันท์) สามารถมาขอให้พนักงานสอบสวนมาออกหมายจับปูได้ ซึ่งตอนนั้นปูไม่เคยมีคดีความใดๆ เลย เราก็ตกใจกลัว ป่วย ช็อกเข้าโรงพยาบาลไปเลย”
อ้อน : “ทางเราเป็นเพื่อนกับพี่ปู เราก็เลยอยากเข้ามาช่วย ก็ติดต่อทนายแก้วให้ ก็นัดทนายแก้วกับพี่ปูให้ได้มาคุยกัน”
ปู : “วันนั้นพูดคุยกัน 20 นาทีเอง ทางเขาอ้างว่าจะต้องไปออกรายการโหนกระแสกับหนุ่ม กรรชัย (กรรชัย กำเนิดพลอย) ก็เลยยังไม่ได้คุยรายละเอียดกันเยอะ หลังจากคุยกันเสร็จเราก็ได้มีการโทรศัพท์คุยกัน ให้ยื่นเอกสารกับพนักงานสอบสวน”
ไม่ได้เท “ทนายแก้ว” เหมือนที่อีกฝ่ายออกมาพูด เผยต้นเหตุมาจากที่ ทนายแก้ว พูดว่า “ปู” จ้างให้โบ๊ะบ๊ะในรายการโหนกระแส
อ้อน : “คือเราไม่ได้เททนายแก้วนะคะ เหมือนที่ทนายแก้วแจ้งไป แค่คุณไม่ลงลายมือชื่อในเอกสารให้ เขาบอกใครก็ลงได้ ก็เลยคิดว่าเราควรจะหาทนายท่านใหม่ทำให้ ก็เลยคุยเรื่องเงินที่เราชำระไป มันยังมียอดคงค้างอยู่เนื่องจากว่ายังคุยกันไม่ลงตัว แต่ทนายแก้วไปพูดในรายการว่าที่เรายกเลิกเพราะทนายแก้วไม่โบ๊ะบ๊ะให้ ทำให้ทางเราเสียหาย”
ปู : “สิ่งที่เขาพูดในรายการมันทำให้ปูเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งปูนอนป่วยอยู่จริงๆ มีใบรับรองแพทย์จริงๆ”
อ้อน : “สัญญาการว่าจ้างไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้ มีแค่สลิปโอนเงินค่ะเพราะถ้าไม่โอนเขาก็ไม่ทำงานให้ จริงๆ ทางเราจบไปแล้ว ถ้าทนายแก้วไม่ไปออกรายการพูดเรื่องเราจ้างให้โบ๊ะบ๊ะ ที่เขาพูดว่าผมไม่ไปโบ๊ะบ๊ะให้เขาหรือเปล่า มีกระแสโต้ตอบกันไปมา เงินส่วนต่างที่คงค้างกันอยู่ก็ถือว่าจบแล้ว เราก็อยากรักษาผลประโยชน์ของเพื่อนเราและทั้งสองฝ่าย ก็เลยเป็นคดีความกัน เพราะทนายแก้วก็ฟ้องพี่ปูเหมือนกัน”
ปู : “คือปูจ้างเขาให้ไปว่าความ ไม่ได้จ้างให้ไปด่าคู่กรณีเลย ถ้าทนายแก้วมีหลักฐานว่าปูจ้างให้ไปโบ๊ะบ๊ะด่าใครก็เอาออกมาเลยค่ะ ถ้าแน่จริงก็เอาออกมา ปูได้รับความเสียหายจากที่คุณไปพูดแบบนี้ แล้วเขาไม่เซ็นใบแต่งตั้งทนาย สัญญาว่าจ้างด้วย คือไม่มีอะไรให้ปูสักอย่าง ปูเพิ่งมาทราบภายหลังว่าเขาสนิทกับทนายเดชา ทนายกุ้ง และคู่กรณีเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเขาถึงไม่ลงลายมือชื่อว่าเป็นทนายให้ปู”
มองค่าจ้างเหมาะที่หลักพัน ไม่ใช่ 50,000 บาท
ปู : “ปูคิดว่าเขาไม่ได้ทำงานใดๆ ให้ปูเลย คิด 50,000 บาท มันก็แพงเกินไป มีแค่กระดาษ A4 แผ่นเดียวซึ่งไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถใดๆ เลย เขาไม่ได้มาพบพนักงานสอบสวนด้วยแค่ส่งไฟล์มาให้บริษัทของน้องอ้อนปริ้นต์ แล้วก็ให้ปูเซ็นกับพนักงานสอบสวนเองแล้วไปยื่นกับพนักงานสอบสวนเอง (แล้วทนายแก้วควรจะได้เท่าไหร่?) มีในใจค่ะ แต่ก็ให้เป็นดุลยพินิจศาลท่านดีกว่า หลักพันพอค่ะ ถ้าเป็นเอกสารแผ่นเดียวแล้วเป็นการทำเอกสารเท็จอีก 50,000 บาทก็แพงไป”
อ้อน : “อยากให้ทนายแก้วพูดข้อเท็จจริงให้ชัดเจนมากกว่า อะไรที่เราเคยผิดพลาดมันก็เป็นคนละประเด็นกัน เราอยากให้มองคนละมุมกัน”
ทนาย : “ค่าตัวจะเท่าไหร่ผมไม่ติดใจนะ บางทีผมก็แพงกว่านี้ ปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณได้ทำอะไรบ้าง เมื่อมีคำสั่งให้ทนายความไปยื่นกับพนักงานสอบสวนแต่พนักงานสอบสวนมาบอกพี่ปูว่าจะออกหมายจับพี่ปู แบบนั้นเรียกว่าทำงานแล้วหรือไม่ คุณได้ทำงานตามสมประสงค์ที่ลูกความจ้างหรือยัง ประเด็นมีแค่นี้ ถ้าเป็นผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่เอาเงิน แต่ถ้าผมทำไปแล้วบาทเดียวผมก็ไม่คืน แล้วกลายเป็นว่าน้องนายหน้ามาจ่ายเงินให้พี่ปูเอง 10,000 บาทด้วยซ้ำไป”
ปู : “ก็ไม่รู้ว่าการที่เขาเป็นทนายความแล้วมาให้ค่านายหน้าจะผิดมารยาททนายความหรือเปล่า ทนายแก้วบอกว่าคืนเงินปูมา 90,000 บาท บริษัทให้ปูมาอีก 10,000 บาท เป็น 100,000 บาท”
ทนาย : “กระดาษที่ปริ้นต์มาก็ของบริษัทนายหน้า”
ลั่นมั่นใจในทุกคดี แต่อาจจะพลาดที่พยานหลักฐานของตนที่เตรียมมาไม่พร้อมเพราะความมึนงงของตัวเอง
ปู : “ทีมงานบอกว่าทนายตุ๋ย (พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์) ก็มาด้วย ไม่ทราบว่ามาทำไมเหมือนกัน กับทนายแก้วก็คุยกันเฉพาะในคดี ก็มาคุนิดนึงค่ะ ต่างคนก็ต่างเอาหลักฐานมาสู้กัน เดือนหน้าน่าจะรู้ผล ผลตัดสินของศาลท่านจะเป็นยังไงปูก็รับได้หมดค่ะ เราชี้แจงตามข้อเท็จจริง จริงๆ ปูก็มั่นใจในทุกคดีอยู่แล้ว มันอยู่ที่พยานหลักฐานของเราด้วย ศาลท่านดูที่พยานหลักฐาน ปูยอมรับตรงว่าคู่กรณีเราฟ้องมา 20 กว่าคดีทำให้ปูมึนงงจริงๆ ในการเตรียมพยานหลักฐาน ปูก็ทำเต็มที่แล้ว ก็ไม่รู้ว่ามันจะครบถ้วนหรือเปล่า ผลจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะ ใจเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไร คู่กรณีเองก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรถ้าศาลจะตัดสินออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะ”
ลั่นงานทนายมีค่านายหน้าไม่ได้ผิดมารยาทงานทนาย
ทนาย : “เป็นการผิดมารยาททนายห้ามมีนายหน้าในการหางาน ผมเองก็เพิ่งมารู้เรื่องนี้เหมือนกันว่าทนายความจะมีค่านายหน้าไม่ได้ ซึ่งก็มีบทสนทนาทางไลน์เป็นหลักฐานอยู่แล้ว”
อ้อน : “อยากให้ทุกคนเปิดโอกาสให้พี่ปูด้วยนะคะ จะได้มีงานจะได้หาเงินมาชำระหนี้ในข้อพิพาทหลายๆ อย่าง”
จากนี้นิวลุค “ปู มัณฑนา” ไม่ตอบโต้ใครอีกแล้ว
ปู : “20 กว่าคดีจำไม่ได้แล้ว คู่กรณีบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องมาอีก”
อ้อน : “ช่วงนี้พี่ปูไม่โพสต์แล้วค่ะ ไม่มีเพิ่มแล้วค่ะ”
ปู : “น้องๆ ก็เตือนว่าพวกเขาพยายามปั่นให้ปูโต้ตอบกลับเพื่อที่จะได้มาฟ้องเพิ่มคดี น้องๆ ก็ไม่อยากให้ปูโต้ตอบกลับแล้ว ทุกคนเป็นห่วงไม่อยากให้มีคดีเพิ่ม ตอนนี้ก็หยุดโพสต์มาได้ 2 อาทิตย์แล้ว (เป็นปูเวอร์ชั่นใหม่?) ใช่คะ เขาก็โพสต์ต่อว่าด่าปูทุกวันนะ เราก็อยากจะโต้ตอบในสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริง แต่ก็ข่มใจไว้ ไม่งั้นคดีมันอาจจะเพิ่มเป็น 40-50 คดีได้ ปูเวอร์ชั่นใหม่จะไม่โต้ตอบแล้ว”
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ทนายแก้ว ซึ่งเจ้าตัวได้เดินทางมาที่ศาลเพื่อต่อสู้คดีในครั้งนี้ แต่ทนายแก้วปฏิเสธให้สัมภาษณ์ พร้อมให้เหตุผลว่า ไม่อยากละเมิดศาล โดยการนำข้อมูลเกี่ยวกับคดีความในห้องพิจารณาดีออกมาเผยแพร่