จดหมายก็แค่น้ำหมึก! “ทราย สก๊อต” ผิดหวังแถลงจากบุญรอดฯ ถามกลับ “พี่ชาย” ออกเอง หรือโดนไล่ออก?

อีกหนึ่งความคืบหน้า หลังจากบริษัท บุญรอดฯ ได้ออกจดหมายชี้แจงในกรณีที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคม เกี่ยวกับ “ทราย สก๊อต” พร้อมแนบเอกสารใบลาออก ของ “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” มาด้วยนั้น ก็ทำให้สังคมต่างวิพากษ์วิจารณ์ไปในคนละทิศทาง ล่าสุดทรายได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ a-pop ทางช่องอมรินทร์ทีวี ถึงความรู้สึกที่ได้เห็นประกาศฉบับนี้ เจ้าตัวตอบคำแรกว่าเสียใจ เพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับสภาพจิตใจ ความยุติธรรมรวมไปถึงเกี่ยวกับครอบครัว แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือเอกสารที่มีแค่น้ำหมึก รวมไปถึงว่าถ้าถูกฟ้องกลับในกรณีนี้ สังคมจะได้พิสูจน์เลยว่าเขาไม่ได้มีความจริงใจที่จะช่วยในการแก้ปัญหา

รู้สึกเสียใจครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องของหัวใจ ความยุติธรรม ความเป็นครอบครัว แต่เรากลับได้เอกสารที่มาจากปากกาทนาย อีกอย่างนึงเขายังให้พื้นที่ให้กับคนที่ข่มขืนเรา ทำไมต้องโพสต์เกี่ยวกับเอกสาร ว่าไม่อยู่ในตำแหน่ง และโพสต์คำแก้ตัวของเขา ที่เขาลาออก ตกลงคุณไล่เขาออก หรือเขาเป็นคนเดินออกไปเอง และทำไมต้องเขียนว่า เมื่อตรวจสอบหลักฐานและข้อเท็จจริง ทั้งๆ หลายคนในนั้นก็มีหลักฐานมาหลายเดือนแล้ว นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมเสียใจ คุณบอกว่าไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงในครอบครัว ผมขอรอดูการกระทำดีกว่า มันเป็นแค่คำ”

“สำหรับผมยังไม่มั่นใจกับจดหมายที่ออกมา และยังไม่มีใครติดต่อทรายมาโดยโดยตรง มันไม่ใช่แค่เรื่องรุนแรงในครอบครัว แต่มันคือการข่มขืน อย่าบอกว่ามันคือเรื่องภายในครอบครัว มันเป็นเรื่องที่มนุษย์คนหนึ่งโดนกระทำมากกว่า ผมหวังว่าจะได้การพูดคุยอย่างจริงจังที่มีความเป็นมนุษย์หน่อย”

“แต่มันกลับกลายเป็นเอกสารที่ไม่รู้ว่าเลขาฯ หรือทนายเขียน ผมเสียใจ และรู้สึกว่าเหมือนผมยังถูกตั้งการสงสัยอยู่ ทั้งๆ ที่ทุกคนเขาเห็นหลักฐานชัดเจนแล้ว ผมรู้สึกว่า ผมโดนทำร้ายเรื่อยๆ และเขาพูดเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้มีการฟ้องร้องกันต่อ คดีที่แม่ผมฟ้องในศาลมันยังไม่หายใช่ไหมครับ ผมอยากเห็นการกระทำพิสูจน์มากกว่าครับ”

“ในส่วนเรื่องถ้าบริษัทเขาฟ้องเรา คือถ้าเขาทำแบบนั้น เขาจะแสดงให้สังคมเห็นว่าสิ่งที่เขาออกจดหมายมานั้น แสดงว่าเขาไม่จริงใจ กับการปกป้องเหยื่อจริงๆ และเหมือนว่าเขาสนับสนุนในการทำร้ายเราต่อ ถ้าเขาปล่อยให้มันเกิดขึ้น มันทำให้สังคมเห็นว่าชื่อเสียงหน้าตาสำคัญ มากกว่าความถูกต้อง ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งหรือคนอื่นๆ ที่เคยเจอเรื่องนี้”

“ส่วนคำว่าเรื่องของคนในครอบครัว ผมมองว่า มันเป็นเรื่องของมนุษย์ มันไม่ใช่เรื่องของครอบครัว”

“สำหรับจดหมายที่ออกมา ผมขอรอดูการกระทำมากกว่า ตอนนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีค่าอะไรในใจของผม มันเป็นเพียงแค่น้ำหมึก”







