“เฉิ่มเชย” ออนแอร์ตอนแรก กระแสถล่มโซเชียล “ติวเตอร์-ยิม” เคมีแรง พาซีรีส์ติดเทรนด์ Worldwide

เปิดตัวได้อย่างสมศักดิ์ศรี สำหรับซีรีส์ “เฉิ่มเชย” จาก Copy A Bangkok ที่ออนแอร์ตอนแรกก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ จนพาแฮชแท็กซีรีส์ทะยานขึ้นติดเทรนด์ X อันดับ 2 ประเทศไทย และอันดับ 5 Worldwide พร้อมเสียงชื่นชมเป็นเอกฉันท์ถึงการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของ ติวเตอร์ กรภัทร์ - ยิม ปริญญากรณ์ นักแสดงจากบ้านดูมันดิ และ ชีวิน ธนะมินทร์ หัวเรือใหญ่แห่งบ้าน Copy A Bangkok ว่าซีรีส์เรื่องนี้ทำคู่นี้ออกมาได้เคมีลงตัวและถ่ายทอดตัวละครออกมาได้อย่างมีเสน่ห์
แฟน ๆ ต่างพูดถึงคุณภาพของซีรีส์ที่ “ถอดออกมาจากนิยายเป๊ะ” ทั้งงานภาพที่สวย การเล่าเรื่องที่ดูเพลิน รวมถึงฝีมือการแสดงของนักแสดงที่เข้าถึงอารมณ์ จนทำให้ผู้ชมอินไปกับความสัมพันธ์ของ “อินทะ” และ “เอิ้งๆ” ตั้งแต่ตอนแรก ขณะเดียวกันกระแสตอบรับและคำชมจากผู้ที่ได้เข้าร่วมงาน Grand Opening ร้านเฉิ่มเชย ก็ยิ่งตอกย้ำดีกรีผู้จัดผู้กำกับซีรีส์วายแนวหน้าอย่าง ชีวิน ธนะมินทร์ วงษ์สกุลพัชร์ ได้เป็นอย่างดี
เรื่องราวของ เฉิ่มเชย ดำเนินไปแล้ว 2 EP และใน EP.3 นี้ ความสัมพันธ์ของ “เฮียอิน” และ “เอิ้งๆ” ก็กำลังเดินทางมาถึงจุดที่เส้นบาง ๆ ระหว่าง “คนคุย” กับ “คนรัก” ถูกข้ามไปอย่างไม่ทันตั้งตัว ความใกล้ชิดเริ่มลึกซึ้งขึ้นทั้งร่างกายและหัวใจ เมื่อเอิ้งๆ เริ่มยอมรับว่าอินทะสำคัญกับตัวเองมากกว่าที่คิด แต่บาดแผลและความกลัวการถูกทิ้งก็ยังคงตามหลอกหลอน เพราะบางครั้ง…ความรักที่มาเร็วเกินไป อาจต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่ไม่มีใครคาดคิด
ร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าเอิ้งๆ จะยอมเปิดใจให้ความรักครั้งนี้หรือไม่ ในซีรีส์ “เฉิ่มเชย” ทุกวันอังคาร เวลา 20.00 น. ทางแอพ TrueVisions NOW ที่เดียว