“ดีเจมะตูม” ขอโทษพระเอกเกาหลี “คิมซูฮยอน” หลังคดีพลิก ข่าวฉาวใช้เสียง AI ปลอม

กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในแวดวงบันเทิง เมื่อ “ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร” ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่ส่วนตัว เพื่อแสดงความรับผิดชอบและขอโทษพระเอกซุปเปอร์สตาร์เกาหลีใต้ “คิมซูฮยอน” (Kim Soo-hyun)หลังจากที่เคยรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นอื้อฉาวของนักแสดงหนุ่มในอดีต ซึ่งล่าสุดตร.เกาหลีได้ออกมาเผยแล้วว่า เสียง “คิมแซรน” ถูกปลอมแปลงด้วย AI ข้อกล่าวหาเรื่อง คิมซูฮยอน คบหาตอนเป็นผู้เยาว์เป็นความเท็จ อัยการกรุงโซลยื่นขอหมายจับ “คิมเซอึย” ผู้ก่อตั้งช่อง Garosero Institute เผยแพร่ข้อมูลเท็จ ใช้เสียง AI ปลอมสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงนักแสดงดัง
งานนี้ดีเจมะตูมได้แชร์ข่าวดังกล่าว ขอใช้พื้นที่ของตัวเองในการคืนความเป็นธรรม และเอ่ยปากขอโทษพระเอกหนุ่มจากใจจริง
“มะตูมเป็นหนึ่งในสื่อที่เคยจัดรายการวิทยุและได้รายงานข่าวของคุณคิมซูฮยอน โดย ณ เวลานั้นยังไม่มีการยืนยันจากสำนักข่าวในเชิงบวก ยอมรับว่าก็แอบเสียใจมากๆ ในนามแฟนตัวยงของเค้า แต่วันนี้พอศาลตัดสินออกมาในมุมนี้ ตูมเลยขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ กระจายข่าวนี้เพื่อความเป็นธรรมกับคุณคิมซูฮยอนและขอโทษคุณคิมซูฮยอน จากใจจริงๆ ครับที่ด่วนตัดสินแบบไม่รอฟังการสืบพยานหลักฐานเพิ่มเติม (ซึ่ง ณ เวลานั้นสื่อและกระแสทั่วโลกออกไปในทางลบด้วยครับ)
ส่วนตัวมะตูมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบแบบไหน แต่ถ้าคุณคิมซูฮยอนยืนยันความบริสุทธิ์และพร้อมรับผิดชอบในส่วนของความผิดของตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว คิดว่าเคสนี้คุณคิม ซูฮยอน ควรได้รับความเป็นธรรมครับ🙏”