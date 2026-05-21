พลิกโฉมเส้นทางดนตรี 30 ปี! "มิ้นท์ มาลีวัลย์" คัมแบ็ก ประกาศคอนเสิร์ตเดี่ยว "Maleewan Concert Love in Rock" จัดเต็มแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ เปิดจองบัตร 14 มิ.ย. นี้

อีกโชว์คุณภาพจาก "หนีกรุง คอนเน็ค" ผู้จัดมากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในวงการคอนเสิร์ตกว่า 10 ปี พร้อมสร้างนิยามบทใหม่ของพลังดนตรี การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของศิลปินระดับตำนาน เจ้าของฉายา "ราชินีเพลงเศร้าหน้าฝน" และดีว่าสาวเสียงหวานล้านตลับ “มิ้นท์ - มาลีวัลย์ เจมีน่า” พร้อมสลัดภาพที่แฟนๆ คุ้นเคยมาตลอด 30 ปี ในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญ "Maleewan Concert Love in Rock" ที่ไม่ใช่แค่การร้องเพลงรักแบบเดิมๆ แต่คือส่วนผสมของ “รัก” และ “ร็อก” ที่บาดลึกกินใจที่สุด
การรวบรวมบทเพลงรักตลอด 3 ทศวรรษบนเส้นทางดนตรีของ มิ้นท์ – มาลีวัลย์ ผู้สร้างปรากฏการณ์ "ล้านตลับ" ถึง 2 อัลบั้มติดต่อกัน ไม่ว่าจะเป็น ขอเพียงที่พักใจ, รู้ไหมทำไม, สงสารกันหน่อย, คิดถึงเหลือเกิน, ไปให้ไกล ฯลฯ ที่จะถูกถ่ายทอดในรูปแบบใหม่ที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม ผ่านเสียงดนตรีร็อคที่หนักแน่นแต่ยังคงความละเมียดละไม รวมถึงบทเพลงพิเศษที่คัดเลือกมาขับร้องเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะ พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะมาสร้างความสั่นสะเทือนบนเวที กับการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของดีว่าสาวตัวแม่ ปะทะศิลปินร็อค และศิลปินเลิฟแถวหน้า เพื่อถ่ายทอดสร้างโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์ในแบบที่แฟนๆคาดไม่ถึง
ร่วมสัมผัสความทรงจำครั้งพิเศษ ที่ร้อยเรียงทุกอารมณ์รัก ผ่านดนตรีร็อค และเสียงอันทรงพลังของดีว่าสาว มิ้นท์ มาลีวัลย์ ผ่านโปรดักชัน แสง สี เสียง สุดอลังการ กับ "Maleewan Concert Love in Rock" ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569 ณ UOB LIVE Bangkok ชั้น 6 เอ็มสเฟียร์ จำหน่ายบัตรพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือช่องทางออนไลน์ หรือ www.thaiticketmajor.com
