ปังสมมงหัวหน้าวง! ‘ยอร์ช POW’ ปล่อยหมัดเด็ด “Blow Your Mind” โซโล่เกาหลีแรกที่บ่มเพาะนาน 3 ปี พร้อมเปิดใจหลังทุ่มเทสุดตัว ยอร์ช เล่าว่า “ตอนที่ผมได้ยินเพลงนี้ครั้งแรก คือช่วงโปรโมทซิงเกิล ‘Valentine’ ผมบังเอิญพูดคุยกับโปรดิวเซอร์ใหญ่ของเรา พอได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรก ผมก็อยากร้องมันมาก ตอนนั้นเพลงยังไม่มีเจ้าของ และผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ร้องเพลงนี้จริง ๆ รึเปล่า แต่ผมหวังว่าจะได้เป็นคนร้องมันครับ”
นอกจากนี้ ยอร์ช ยังได้เสริมว่า “ตอนแรก ผมร้องตามเสียงต้นแบบของ Lucky Daye มันยังไม่ใช่สไตล์ของผมเลย ไม่ว่าจะอัดกี่ครั้งก็ยังไม่พอใจ แต่ผมไม่อยากยอมแพ้ ผมปรับเพลงให้เข้ากับตัวเองมากขึ้นและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง ได้รับคำแนะนำจาก King Henry และ Sasha Alex Sloan จนเพลงนี้ถูกปรับอย่างละเอียดเป็นเวลาเกือบ 3 ปี”
ซึ่งสิ่งที่ทำให้ ยอร์ช โดนใจสุด ๆ คือการค้นพบว่าเพลงนี้ผลิตโดย Diplo โปรดิวเซอร์และดีเจชื่อดังระดับโลก เขากล่าวว่า “โปรดิวเซอร์ใหญ่บอกว่าเพลงนี้จะส่งไปให้ Diplo กับ Lucky Daye ตอนนั้นผมถึงได้รู้ว่าเพลงนี้จริง ๆ แล้วเป็นผลงานของ Diplo ผมตกใจมาก รอคอยผลตอบรับด้วยความตื่นเต้น แต่ดีใจที่ได้รับฟีดแบ็กดีมาก และยังมีไอเดียเพิ่มส่วน featuring เข้ามา หลังทำงานและฝึกฝนมายาวนานถึง 3 ปี ตอนนี้ผมมีความสุขที่สุดที่เพลงนี้ได้เกิดขึ้นจริง” ซิงเกิลนี้ยังมีศิลปิน Sik-K และ Bryan Chase ร่วมฟีเจอริ่งด้วย YORCH กล่าวเพิ่มว่า “เพลงกลายเป็นสีสันและมีความหลากหลายมากขึ้นจากเสียงและจังหวะที่ต่างกันของพวกเขา ผมว่ามันช่วยทำให้เพลงนี้ออกมาดีขึ้นมาก”
ความน่าประทับใจอีกอย่างคือ สมาชิกวง POW ยังแวะไปให้กำลังใจ ยอร์ช ถึงกองถ่ายมิวสิกวิดีโอโดยไม่บอกล่วงหน้า พวกเขาพูดว่า “พวกเรามาให้กำลังใจพี่ใหญ่และหัวหน้าวง YORCH hyung” ซึ่ง ยอร์ช ก็ขอบคุณมาก “ผมรู้สึกเหนื่อยมาก แต่เมื่อสมาชิกมาบอกว่า ‘สู้ๆ’ ผมก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นทันที”
ยอร์ช กล่าวเสริม “ผมเป็นคนที่ชอบทำเพลง และอยากลองอะไรใหม่ ๆ อยู่เสมอ ‘Blow Your Mind’ เหมือนเป็นก้าวแรกของความท้าทายใหม่ ผมเริ่มต้นจากเด็กนักแสดงในไทย มาฝึกเป็นเด็กฝึก และตอนนี้ยืนอยู่ในจุดนี้ในฐานะศิลปิน ผมอยากเติบโตต่อไป”
เขาเสริมว่า “ผมหวังว่าการเติบโตนี้จะทำให้ผมเป็นศิลปินไทยที่ภูมิใจ ไม่ใช่แค่ในวงการ K-pop แต่ในระดับโลก เหมือนศิลปินไทยรุ่นพี่อย่าง Lisa, BamBam และ Minnie และสักวันหนึ่ง ผมก็อยากร่วมงานกับพวกเขาด้วย”
เครดิตภาพ = GRID Entertainment
🔗 ทีเซอร์ MV
https://www.youtube.com/watch?v=MjMGVqlRK9I
🔗 เบื้องหลังการถ่ายทำ MV
https://www.youtube.com/watch?v=mb-3c7CjwQg