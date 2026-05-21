ระทึก! “หนุ่ม กรรชัย” ช่วยกล่อมกู้ภัย ขู่จบชีวิตกลางโหนกระแส!

เมียหลั่งน้ำตา ผัวกู้ภัยทำร้าย 4 ครั้ง แชตหาแฟนเก่าให้พาหนี จับได้ถูกทุบน่วม ฝ่ายชายไม่ยอมหย่า กร้าวไม่ยอมเข้าคุก ขู่จบชีวิตกลางโหนกระแส “หนุ่ม กรรชัย” ช่วยกล่อม หาทางออกให้
กรณีหนุ่มรายหนึ่งมีอาชีพกู้ภัย ก่อวีรกรรมหึงโหด บังคับภรรยารายงานตัวทุกฝีก้าว ไม่ทำตามบุกไปอาละวาดถึงรพ. เมียสุดทน แชตหาแฟนเก่าขอช่วยพาหนี ถูกจับได้คุยกับชายอื่นทุบน่วม ประกาศไม่ยอมเลิก ขู่จบชีวิตพร้อมกัน ทำให้ภรรยาหวาดผวา ออกมาร้องขอความช่วยเหลือ
สัมภาษณ์ ปู ผู้เสียหาย , ปอ น้องสาวผู้เสียหาย, ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์
เรื่องนี้เป็นความรุนแรงในครอบครัว แต่คุณอยากเรียกร้องความเป็นธรรม?
ปู : ที่ผ่านมาหนูรู้สึกว่าหนูไม่ปลอดภัย ถูกเขากระทำมาหลายครั้ง แล้วเขาไม่ยอมเลิก ทั้งที่เราขอเลิกดีๆ เขาบอกถ้าเลิกกันก็ต้องตายทั้งคู่
คุณรู้จักผู้ชายคนนี้ได้ยังไง?
ปู : เริ่มต้นหนูทำงานที่รพ.เลยได้รู้จัก เป็นเจ้าหน้าที่รพ. มีการขับรถรับส่งคนป่วย ได้รู้จักกัน รู้จักกันปี 54 คบกันได้ระยะนึงก็เลิกราห่างหายกันไป ประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา เจอกันอีกครั้งถึงได้คบกัน ประมาณปี 64-65 ค่ะ
ตอนกลับมาคบ มีแฟนมั้ย?
ปู : มีแฟนค่ะ แล้วมีปัญหากันนี่แหละค่ะ หนูเลยคุยกับเขา เราก็กลับมาคบกัน กับแฟนเก่าก็เลิกกันไปเลย พอคบคนนี้ก็เลิกกับแฟนเก่า
คุณมีลูกกับอดีตสามี?
ปู : หนูเลิกกับพ่อของลูกนานแล้วค่ะ แล้วมาคบกับอีกคน ก่อนคบกับคนปัจจุบัน
สามีคนนี้ชื่อป๊อป ช่วง 4 ปีที่คบกัน ได้จดทะเบียนมั้ย?
ปู : ช่วงแรกๆ ไม่ได้จดค่ะ เขาอยากจดเราก็ดูพฤติกรรม ช่วงแรกดีไม่มีอะไร เขาดูแลเราดี ก็คิดว่าน่าจะฝากชีวิตกับเขาได้ เขาก็เร้าหรืออยากจด เราก็เลยไปจด คิดว่าน่าจะใช้ชีวิตได้ดีแล้ว
เขาทราบมั้ยเรามีลูกกับอดีตสามีมาแล้ว?
ปู : ทราบค่ะ ตอนช่วงแรกๆ มีลูก มีลุงอยู่ที่บ้านด้วย เป็นบ้านเราเอง เขามาอาศัยอยู่กับเรา
ช่วงแรกไม่ได้มีปัญหา แล้วปัญหาเริ่มจากอะไร?
ปู : เริ่มจากอารมณ์เขาค่ะ หงุดหงิดง่าย ฉุนเฉียวง่าย เราไปทำงานเขาก็โวยวาย บางทีเราไม่มีเวลา ไม่ได้สนใจ ไม่ได้ติดต่อทางโทรศัพท์ ไม่ได้แชตหา เขาก็โวยวาย ไปอาละวาดที่ทำงานมาทีนึงแล้ว จนมีปัญหา ที่ทำงานก็คาดโทษว่าจะไม่ทะเลาะกันอีกนะ เพราะมีความเสี่ยงว่าเราจะออกจากงาน
ที่รพ.เขารู้มั้ย?
ปู : ทราบค่ะ คือหนูทำงานแล้วมีคนไข้เยอะแยะมากมาย บางทีเราไม่ได้มีเวลาแชตไปถามเขาว่าทำอะไร กินข้าวหรืออะไร เหมือนไม่ได้สนใจเขา บางทีเขาโทรมาแรกๆ ต้องวิดีโอคอลอยู่ตลอด เหมือนเขาหึงหวงเรา ไม่ให้เราไปไหน เป็นช่วงคบกันได้สักปี ก็เริ่มหึงหวง อย่างโต๊ะทำงานเราต้องวิดีโอคอล เขาต้องได้ยินเสียงตลอดว่าเราพูดกับใครทำอะไร พี่ในรพ.ก็เห็น แต่เขาเข้าใจเรา เราพยายามทำหน้าที่เราไม่ให้ขาดตกบกพร่องค่ะ คบกันมาช่วงมีปัญหา เข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำต้องแชตบอกว่าออกมาทำงานแล้วนะ หนูต้องทำตามคำสั่งเขาตลอด ถ้าเราไม่บอกเขา เขาจะโทรเข้ามา บางครั้งก็มีทะเลาะกัน
ทนายตุ๋ย : เขาอาจรักมากครับ
เข้าห้องน้ำต้องคอยรายงาน ต้องตั้งกล้องมือถือ ตอนนั้นเพื่อนๆ รู้สึกยังไง?
ปู : เพื่อนๆ พยายามเข้าใจ หนูไม่มีสังคมอะไรเลย นอกจากในห้องทำงาน และตัวเขา ญาติพี่น้องคุยอะไรกัน เขาต้องรับรู้ทุกเรื่อง
เคยพูดกับเขามั้ย?
ปู : พูดค่ะว่าเป็นปัญหานะ อึดอัดมาก เขาก็ไม่ค่อยฟัง ต้องทำตามที่เขาพูด ที่เขาบอก ที่เขาสั่ง
ล่าสุดตร.ตามจับเขาอยู่?
ปู : เขาทำร้ายร่างกายหนูครั้งนี้หนักที่สุด
ล่าสุดเขาข่มขู่?
ปอ : เขาไม่ได้ข่มขู่ค่ะ เขาบอกว่ามาออกรายการ ให้พูดกันดีๆ นะ
เขาส่งมาหาคุณเหรอ?
ปอ : ใช่ค่ะ
ปู : เขาติดต่อทางน้อง เพราะโทรศัพท์หนูเขายึดเอาไว้
เขาส่งมาล่าสุดเลยเหรอ?
ปอ : ใช่ค่ะ
เขาบอกออกรายการพูดกันให้ดีๆ นะครับ ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว โหนกระแสพี่ก็สุดแล้ว ในเมื่อถึงทางตันกัน ก็ตามที่เราตกลงกัน พี่ยอมไม่มีชีวิตอยู่กันแน่นอน หมายถึงอะไร?
ทนายตุ๋ย : ยอมไม่มีชีวิต
ปอ : เขาจะไปทั้งคู่ เอาคนนี้ไปด้วย
ฝากรปภ.คุมอย่างดี ห้ามคนแปลกหน้าขึ้นมาบนตึกเลยนะ เขาส่งมาเมื่อกี้เลยเหรอ?
ปอ : กำลังพิมพ์เลยค่ะ
แรกๆ พอมีประเด็นนี้เกิดขึ้น คุณยังไงต่อ?
ปู : ก็มาคุยกัน ตกลงกัน ปรับตัวกัน ก็พยายามให้โอกาสเขา คุยด้วยดีๆ ค่ะ เขาก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง เราก็อยากทำงาน เรามีภาระ มีหน้าที่ เราเลยคิดไม่ออกจะทำยังไงถึงจะเลิกกับเขาได้ จะทำให้เขาดีได้ ก็มีทะเลาะกันเรื่อยๆ บางวันเขาก็อารมณ์ดี บางวันก็อารมณ์ร้ายหงุดหงิด ไม่ได้ดั่งใจก็ชวนทะเลาะ มันเลยเหมือนหนูเก็บความรู้สึกมาตลอด เคยมีเพื่อนที่คุยกัน น้องที่สนิทกัน ก็เลิกคบกันไป เพราะเขาไม่ให้คบ เหมือนหนูไปปรึกษา ระบายความรู้สึก เขาก็เหมือนเข้ามาวุ่นวาย น้องคนนี้ก็สนิทกับเขา ก็บอกเขาว่าพี่มีอะไรก็ใจเย็นๆ เขาก็ไม่ให้เราไปยุ่งไปคุย ดูจากแชต โทรศัพท์หนูเขาต้องดูได้ทุกอย่าง ถ้าไม่ให้ดูหนูจะโดนทำร้าย เขาจะพาลด่าคำหยาบ พูดเสียๆ หายๆ บางทีก็อาละวาดที่ทำงาน
ป๊อปส่งมาว่า พร้อมพูด เดี๋ยวจะต่อสายหาป๊อป ให้ป๊อปได้พูด ใจเย็นๆ นะ เห็นที่เขียนมาแล้วไม่สบายใจ บางทีเข้าใจแหละว่ามีเหตุอะไรมาก่อนเราก็ไม่ทราบ แต่สุดท้ายต้องคุยกัน ต้องหันมองคนข้างหลังด้วยนะ พ่อแม่ก็มีอยู่ ป๊อปไม่ต้องมานะ ฝากให้ตร.มาดูหน่อย ปูไม่ต้องกลัว ยังไงต่อ?
ปู : พอมีปัญหาช่วงหลังๆ ปีที่แล้ว ประมาณช่วงกลางปี เขาก็มีพฤติกรรมหงุดหงิด เครียด พอคุยกันเขาก็จะบอกว่าเขาเครียด ไม่มีงานทำ เราก็ปลอบว่าไม่เป็นไรนะป๊า เดี๋ยวซัปพอร์ตกันไป มีภาระค่าใช้จ่ายอะไรหนูทำงานได้ เรามาซัปพอร์ตกัน พยายามให้กำลังใจเขา แต่เขาก็จะหงุดหงิด เหมือนหนูต้องรองรับอารมณ์ จนระยะเวลาทำให้หนูกดดันมาเรื่อยๆ จนวันนึงเขาพูดถึงเรื่องลูกว่าลูกมาขอเงิน ไม่ให้เราให้เงินลูก เพราะลูกไม่กลับมาดูแลหนูเลย ตั้งแต่ออกไปอยู่กับแฟน ลูกอยู่กับเรา พอลูกเห็นเขามาอยู่ด้วยแล้วดูแลเราได้ เราก็คุยกับลูกว่าถ้าทำงานไปกลับเดินทางลำบาก ถ้างั้นก็ไปพักทางโน้น หนูก็ห่วงความปลอดภัยของลูก หนูรู้เต็มอกว่าเดี๋ยวเขาก็ดี เดี๋ยวเขาก็ร้าย หนูก็ยอมรับว่าติดต่อลูกแต่ไม่ได้บอกเขา เพราะบอกก็มีปัญหา ไม่จบไม่สิ้น เขาก็จะพาลอยู่อย่างนี้
ป๊อปติดต่อเข้ามาที่ทีมงาน เขาบอกว่าเมื่อกี้ไม่ได้พิมพ์นะ เป็นแอดอวตารมาป่วน สบายใจได้?
ปู : มีลุงอยู่ที่บ้านด้วย เราก็พยายามคุย แต่เขาไม่โอเค เขาบอกลุงมาวันๆ ไม่ทำอะไร หนูก็คุยกับลุง จนทะเลาะกับลุง ให้ลุงไปอยู่กับน้องชายเขาดีกว่า ความคิดหนูถ้าอยู่ต้องมีปัญหาสักวัน ถ้ามีปัญหาหนูต้องเป็นคนกลางเข้าไปห้าม เราต้องป้องกันลุงไว้ ไม่รู้ความรุนแรงจะเกิดอะไรขึ้น
4 ปีคุณทำอะไรไม่ได้เลยในชีวิต คุยกับเพื่อนก็ไม่ได้ ไปทำงานก็ต้องคอยรายงานตลอดเวลา เปิดวิดีโอคอลให้ดู จนรพ.ไม่ไหวแล้ว?
ปู : ช่วงมีปัญหากันตอนแรก ทางท่านผู้บริหารบอกว่าให้คุยปรับกัน ว่ายังไง เขามีตามไปอาละวาดที่รพ. จนเกิดเรื่องถึงระดับผู้บริหาร เขาฉุดกระชากลากหนูในรพ. เขาไม่ได้ดั่งใจ เราไม่สนใจ บางทีรับโทรศัพท์ช้า เขาก็ตามมาในที่ทำงาน
ทนายตุ๋ย : ไม่มีเรื่องอื่น เพราะถ้าเรื่องแค่นี้ดูเอาแต่ใจไปหน่อย
ปู : หลักๆ เลยคือเขาหึงหวง อย่างเช้าเขาไปส่ง เย็นก็ไปรับ หนูขับรถไปเองไม่ได้ นอกจากเขาไปทำงานต่างจังหวัดจริงๆ ถ้าเขาไปทำงานต่างจังหวัดหนูต้องไปนอนบ้านน้อง เขาวิดีโอคอลคอยดูพฤติกรรมตลอด ก็คิดว่าเขาคงเป็นห่วงเรารักเราแหละ หนูก็พยายามปรับ เวลาทะเลาะ เขาหงุดหงิดโวยวาย เราก็พยายามซอฟต์ตัวเองเพื่อคุยกับเขาดีๆ หนูรู้สึกว่าหนูทน ต้องมานั่งเก็บๆ ไว้ จนมันจุกที่เราให้เงินลูกไม่ได้
เพราะอะไร?
ปู : เขาบอกลูกไม่ได้ดูแลหนู เขาเป็นคนดูแลหนู ลูกออกไปอยู่ข้างนอก ทำงานได้แล้วก็หาเงินได้แล้ว ควรหาเลี้ยงตัวเอง ซึ่งลูกขอหนูก็ต่อเมื่อค่าเทอม ค่าหนังสือ เท่านั้น เพราะน้องไปทำงานของเขาเอง เขาก็มีแฟน เขาดูแลตัวเองได้ หนูคิดว่าเราเป็นแม่ ลูกยังเรียนไม่จบ เราก็ส่งให้เขาเรียนตามปกติ แค่นั้นเอง ลูกตอนนี้ 22 แล้วค่ะ น้องยังเรียนอยู่ค่ะ
เหตุการณ์ที่พูด เกิดตอนไหน?
ปู : ก่อนหน้านี้ค่ะ
ถ้าให้เงินลูกเขาจะทำยังไง?
ปู : เขาจะด่า จะพาล เงินเราจะทำอะไรจะให้ใครก็ต้องบอก
ทนายตุ๋ย : จริงๆ คุณอุปการะลูกตามกฎหมาย ป๊อปต้องเข้าใจด้วย
ปู : เขาบอกว่าหนูเจ็บป่วย เขาเป็นคนดูแล ลูกไม่ได้ดูแล เขาไม่ได้สนิทกับลูก เขาคุยกันปกติ
ก่อนเกิดเหตุที่รพ. เกิดอะไรขึ้น ทำไมเขาถึงตามไปที่นั่น?
ปู : เราไม่รับโทรศัพท์ แล้วเถียงกัน ใช้อารมณ์ แรกๆ เราไม่รู้ว่าควรใช้อารมณ์หรือนิ่งเงียบ พอเราใช้อารมณ์ เขาก็มาฉุดกระชากลากเราด้านในที่ห้องทำงาน มีคนไข้อยู่ค่ะ
ผอ.รพ.รู้เรื่องเขาทำยังไง?
ปู : มีรปภ.ลงมา มีญาติมารับตัวหนูให้ออกไป ตอนนั้นเขาฉุดกระชากลากถูหนู แต่ทำร้ายไม่ได้ เพราะมีประตูที่เขาเข้าไป แล้วไม่สามารถเปิดได้ ผอ.เรียกไปให้ทำบันทึกว่าต่อไปจะไม่มีทะเลาะวิวาทแล้วนะ เพราะมันมีคนไข้ เป็นสถานพยาบาล ก็เสี่ยงที่เราจะถูกออกจากงานได้ เพราะมันไม่ปลอดภัย
ทนายตุ๋ย : ป๊อปต้องเข้าใจด้วย นั่นที่ทำงาน แล้วรพ.เป็นที่ที่ดูแลผู้ป่วย เป็นที่สาธารณะ มันอันตรายได้จริงๆ วันนั้นไม่ได้แจ้งความใช่มั้ย
ปู : ไม่ได้แจ้งความอะไร มีแค่ลงบันทึกประจำวันแค่นั้นค่ะ
ทนายตุ๋ย : ป๊อปไม่ควรทำ เพราะผอ.อาจดำเนินคดีกับป๊อปได้ มันมีโทษอาญา
เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆ เคยคิดจะเลิกมั้ย?
ปู : คิดค่ะ หนูเดินไปไหนไม่ได้เลย หนูอึดอัด บางทีพาล หนูทำงานอยู่ จะด่าอยู่ในโทรศัพท์คาสาย เขาจะโวยวาย
ทนายตุ๋ย : เขาเริ่มเป็นหลังจดทะเบียนสมรสมั้ย
ปู : ใช่ค่ะ
ทนายตุ๋ย : ทะเบียนสมรสเป็นแค่เอกสารที่มีผลทางกฎหมายระหว่างสามีภรรยา แต่ไม่ใช่เจ้าชีวิตใคร คิดว่าป๊อปน่าจะเข้าใจผิด
อยากเลิกป๊อปมาก ก็เลยไปปรึกษาอีกคนนึง จนนำมาซึ่งการที่เขาทำร้ายคุณ เพราะเขาเข้าใจว่าคุณไปคบผู้ชายคนนั้น?
ปู : ใช่ค่ะ เขาคิดว่าหนูมีชู้
เขาบอกเขามีหลักฐานเหมือนกัน?
ปู : หลักฐานเขาคือแชตค่ะ ผู้ชายคนนี้หนูรู้จักตั้งแต่เด็กๆ เห็นกันตั้งแต่เด็กๆ คุยกันเป็นพี่เป็นน้องมา แล้วมาคบกันเป็นแฟน
เป็นอดีตแฟนคุณ คุณกลับไปขอความช่วยเหลือจากเขา?
ปู : หนูขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้ ตอนนั้นความคิดหนู พ่อแม่ก็ไม่มี ลูก-ลุงก็ไม่อยู่ เพื่อนก็คุยไม่ได้ ก็เลยเลือกคุยกับเขา เพราะเขารู้จักนิสัยหนูทุกอย่าง ด้วยความรู้จักตั้งแต่เด็กๆ
พอคุยกับคนนี้หนักเลย?
ปู : ใช่ค่ะ
ล่าสุดสน.ทองหล่อ ส่งตร.มาแล้ว เรื่องราวล่าสุดเป็นประเด็นข่าวได้ยังไง มันเกิดอะไรขึ้น?
ปู : เขาดูโทรศัพท์ เช็กโทรศัพท์ว่าหนูคุยกับคนอื่น หนูยอมรับว่าคุยกับแฟนเก่าสมัยเด็กๆ มีคำพูดหยอกล้อกัน มีคำพูดหวานต่อกัน แต่เราคุยกันเฉยๆ ไม่ได้เจอ ไม่ได้คบกัน เราคุยเพราะไม่รู้จะปรึกษาใคร พ่อแม่เสียชีวิตแล้ว กับลูกก็ไม่กล้าบอก กลัวเขาไม่สบายใจ หนูหาทางออกไม่ได้ คุยกับทางนี้เราก็ปรึกษาว่าหนูคิดจะหนี หางานให้หนูได้มั้ย มีงานให้หนูทำมั้ย หนูเคยคิดจะหนี ก็ขอให้เขาช่วย หนูพูดอีกว่าหนูไม่มีทางหนี หนูคงต้องตาย หนูเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้า บางทีหลานไปหาหนูก็ลุกไปร้องไห้กับหลาน เหมือนเราอยู่คนเดียว หนูเครียด (ร้องไห้) แต่ที่คุยกับคนนี้เพราะเขารู้จักนิสัยหนูว่าเป็นยังไง ตั้งแต่เด็กๆ เขาก็คอยบอกว่าใจเย็นๆ นะ ถ้ามีทำร้ายร่างกายยังไงก็ให้แจ้งความ แต่หนูคิดว่าจะแจ้งความยังไงวะ เขาอยู่กับเราตลอด เช้ามาส่ง เย็นมารับ วันไหนที่เขาไปทำงานต่างจังหวัด หนูดีใจมากเลย เช้ามาจะได้ขับรถไปทำงานเอง เย็นกลับบ้านเอง แต่ตอนหนูกลับบ้านเอง เขาก็จะโทรว่าถึงไหนแล้ว จะคอยจี้คอยถามตลอด เราเข้าใจว่าเขารักเขาเป็นห่วง แต่หนูไม่ไหวกับอารมณ์ บางทีให้รินน้ำ หรือหยิบน้ำแข็งในกระติก เขาบอกหนูแบบนี้ หนูเข้าใจแบบนี้ เราทำไม่ถูก เขาก็ตวาดใส่เรา ด่าเรา หนูเลยรู้สึกว่าถ้าไม่มีหนูมันจะดีกว่ามั้ย (เสียงสั่นเครือ)
อย่าคิดแบบนั้น วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือกลไกการเอาชีวิตรอด ลูกก็คุยไม่ได้ คุยกับเพื่อนก็ไม่ได้ เคยคุยผัวก็ตามอาละวาด โทรหาคนที่เคยคบแล้วกัน เพราะโตมากับกู พาหนีหน่อยได้มั้ย ไม่ไหวแล้ว มันเป็นกลไกชีวิต คนนึงที่นั่งคิดคนเดียว จะให้คุยกับแชตจีพีทีก็ไม่ได้ ก็ต้องคุยกับคนรู้จักตัวตนของเรา คนนี้อาจรับรู้ตัวตนมาก่อนว่าเป็นยังไง มุมของผมเหรอ ถ้าไม่ถึงขั้นที่ต้องไปมีสัมพันธ์สวาท ได้เสียกัน แต่โทรไปขอความช่วยเหลือ ปรึกษาอดีตแฟนก็ฟังได้นะ ไม่มีคำว่าชู้สาวใช่มั้ย?
ปู : คำพูดมีค่ะ อยากกอดอยากหอม หนูรู้สึกคำพูดเขาปลอบประโลมเรา ทั้งที่สามีเราแท้ๆ อยู่กับเรา
คุณพูดไม่กลัวทัวร์ลงเลยนะ?
ปู : ไม่ค่ะ หนูไม่กลัว หนูรู้สึกว่าชีวิตหนูทุกวันนี้ไม่รู้จะอยู่รอดได้ขนาดไหน เพราะหนูรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย (ร้องไห้) หนูไม่รู้ควรทำยังไง ที่หนูอยู่กับเขามาตลอด ที่หนูโดนทำร้ายร่างกายครั้งนี้ครั้งที่ 4 หนูทนเพราะกลัวตกงาน กลัวไม่มีงานทำ หนูยังอยากมีชีวิตอยู่ อยากเห็นลูกรับปริญญา อยากเห็นลูกมีอนาคต หนูซัปพอร์ตเขาทุกอย่าง เขาเครียดไม่มีงานทำ เราก็บอกว่าไม่เป็นไรนะป๊า หนูคอยซัปพอร์ต ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่ พอเราปลอบประโลมเขาไป บางทีเขาก็หงุดหงิดกลับมา
คุณคุยกับอดีตแฟน เขารู้?
ปู : เขารู้ค่ะ
คุณยืนยันว่าอยู่กันไม่ไหวแล้ว ทางโน้นขึ้นข้อความว่าจุดจบคือไปกันสองคนง่ายดี ไม่ต้องมีใครเดือดร้อน ในเมื่อความยุติธรรมในสังคมไม่มี ก็ไม่มีอะไรต้องอยู่กันแล้ว ป๊อปใจเย็นๆ นะ
“สายชล” เข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้ได้ยังไง?
สายชล : เขาติดต่อมาทางทีมงานสส. เขาก็ประสานกับผม เขาให้ผมลงพื้นที่ ผมก็ถือวิสาสะช่วงชิงเวลาตรงนั้น เอาข้าวของที่อยู่ในบ้าน ผมก็เอาคีมตัดกุญแจ ปีนเข้าไปเอง ตัดเอง ถึงเข้าได้ครับ
ในคลิปภาพที่ดูไป เกิดเหตุอะไร?
ปู : เขาตบตีทำร้ายร่างกายเรา เขาบอกเราคุยกับคนอื่น เขาหึงหวง ไม่พอใจ ว่าเราคุยกับคนอื่น ทำไมต้องคุย หนูก็พยายามดิ้นรนออกมาจากห้องให้ได้ แย่งโทรศัพท์แล้วโทรหาตร.ค่ะ เขาบอกไม่ต้องโทรหาตร. เขาหยิบมีดขู่เหมือนจะแทงเรา หนูก็ดิ้นรนออกมาจากห้อง หนูมีภาพหมดค่ะ หนูพยายามเปิดประตูออกมาจากห้อง พอออกมาได้ก็ดิ้นให้หลุดจากเขา ก็ตกบันไดลงมาจากชั้น 2 ภาพตกบันไดไม่มีค่ะ แต่น่าจะมีเสียง
ภาพหน้าบ้านคุณทำอะไร?
ปู : หนูหาทางหนีออกจากบ้าน ขอความช่วยเหลือคนที่อยู่แถวละแวกนั้น ถ้าใครเห็น เวลาประมาณเที่ยงคืน ตีหนึ่งค่ะ
เขาต่อย จิกหัว?
ปู : เขาหยิบเลื่อยตัดต้นไม้มาค่ะ แล้วออกไปที่รถเพื่อเอาปืน เขาฉุดกระชากหนู ทุบตี เอาปืนตี ปืนตบค่ะ จนหนูวิ่งไปขอความช่วยเหลือบ้านถัดไปหลังที่สี่ที่ห้าค่ะ เขาก็ตามมาบ้านที่เรายืนเกาะ พยายามไปลากหนู แล้วเขาเอากระเป๋าหนูไป ในนั้นมีกระเป๋าเงิน 3 ใบ มีบัตรเครดิต เอทีเอ็ม มียาประจำตัว เอาไปหมดเลย ในรถมีกระเป๋าใส่ยา ใส่กุญแจ รถเป็นชื่อหนูค่ะ เพราะซื้อตอนอยู่ด้วยกัน
ใครจ่ายค่ารถ?
ปู : ถ้ามีงานก็ช่วยกันจ่าย แรกๆ เขามีงานเขาก็ช่วยจ่าย แต่ตอนหลังเป็นหนู เขาเอารถไป สร้อยตอนทะเลาะกัน ก็กระชากจนขาด สร้อยทอง 2 บาท เขาบอกไม่ได้เอาไป แต่หนูหาไม่เจอ ถ้ารวมรถก็อยู่ที่ประมาณ 6 แสนได้ค่ะ
จากนั้นกู้ภัยมา ใครเป็นคนตามกู้ภัย?
ปู : น้องวัยรุ่นแถวนั้นค่ะ เขาขับมอเตอร์ไซค์มา ก็บอกว่าน้องแจ้งตร.ให้พี่หน่อย เขาก็บอกว่าได้ แล้วก็แจ้งให้ บอกให้เราหาที่หลบก่อน สักพักมีกู้ภัยมา เขาโทรหาน้องสาวบอกว่าให้มาเก็บศพหนู
ปอ : ประมาณ 01.18 น. มีสายเรียกเข้ามาสองสาย หนูไม่ได้รับ พอโทรเข้ามาอีก ได้ยินเสียง เขาก็โทรมาว่ามึงกลับมาเก็บศพพี่สาวมึงเลยนะ หนูก็ร้องห๊ะ เกิดอะไรขึ้น เขาก็บอกว่าทำกับกูแบบนี้ได้ไง มึงมาเก็บศพพี่สาวมึงเลย ถ้าไม่มาก็เรื่องของมึงนะ หนูก็เลยตามหลานออกไปหาพี่
เขามีพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้ตลอดมั้ย?
ปอ : ส่วนตัวหนูรู้คร่าวๆ แต่พี่ไม่เคยบอก เพราะไม่สามารถบอกได้ จะคุยก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน จะรู้คร่าวๆ แต่ลงลึกแบบนี้หนูไม่ค่อยรู้
สายชลมาช่วยยังไง?
สายชล : มันล็อกกุญแจบ้าน ทั้งในและนอก ผมก็ปีนเข้าไป ตัดข้างในก่อน
เขาล็อกขังไว้เหรอ?
สายชล : ใช่ครับ ล็อกไม่ให้เข้า ตอนกลางคืนเขาไปอยู่บ้านน้องสาวเขา เข้าบ้านไม่ได้เลย เขาหนีออกไปไหนไม่รู้เลย เข้าได้เสร็จก็เอะใจ ขออนุญาตคุณพี่เขาในการหาหลักฐานเพิ่มเติม คือกล้องวงจรปิด เมมโมรี่การ์ดทั้งสามอัน มีทั้งข้างบ้าน หน้าบ้านและบนห้อง ตัวสำคัญที่โดนทำร้ายจนตกบันใด ก็พามาทวงความยุติธรรมกับสื่อหลายๆ ทาง จนมาทางพี่หนุ่ม กรรชัย ครับ
ไม่กลับไปแล้ว?
ปู : ถ้ากลับไปหนูคงไม่มีชีวิตรอด ทุกวันนี้เขาพยายามตื๊อโทรคุยให้หนูกลับไปเริ่มต้นใหม่ หนูบอกว่าอารมณ์แบบนี้ แน่ใจเหรอว่าจะทำได้ เปลี่ยนได้ หนูไม่มีสังคม ไม่มีเพื่อนเลย เขาบอกว่าเขายอมให้มีเพื่อน เขาจะลืมว่าหนูคุยกับใคร อยากให้เริ่มต้นใหม่ เพราะสร้างกันมา รถก็ผ่อนใกล้หมดแล้ว แต่หนูรู้สึกไม่ปลอดภัย ถ้าหนูกลับไปหนูตาย เขาคุมอารมณ์ไม่ได้ ขณะที่คุยเขาก็ยังมีอารมณ์อยู่ ใช้คำพูดดีแต่ยังมีอารมณ์อยู่ มีโพสต์อย่างที่เห็น บางทีก็บอกว่าเราต้องตาย เขาขู่อย่างเดียวจะให้เราตาย ต้องตายด้วยกันค่ะ
ทนายตุ๋ย : ถ้าป๊อปยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจะยากมาก ฉะนั้นป๊อปต้องใจเย็นๆ มีสติดีๆ นะ ตอนนี้มีอาวุธปืนมันอันตรายมาก กระทบสังคมส่วนรวม
สายชล : อยากให้คุณป๊อปพูดคุย มีสองทางเลือกเท่านั้นเองตอนนี้ คืออยากให้คุยโดยการบอกเลิก ทางที่ดีที่สุด ที่ผู้ชายคนนึงที่คบกันมา 3-4 ปี ให้มีภาพความทรงจำ ปล่อยเขาให้เป็นผีเสื้อที่สวยงามดีกว่า ผมยังทนดูคลิปที่เขาทำร้ายไม่ได้เลยครับ อย่างไรก็ฝากคุณป๊อปติดต่อมาพูดด้วยตัวเองดีกว่าครับ
กังวลใจอยู่มั้ย?
ปู : กลัวค่ะ ตอนนี้แจ้งความที่บางบัวทองค่ะ
ต่อสายหา “ป๊อป” ?
ป๊อป : ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ออกรายการพี่หนุ่มครับ
ที่คอมเมนต์เมื่อกี้ไม่ใช่ป๊อป?
ป๊อป : ไม่ใช่ครับ ยืนยันครับ ลูกผู้ชายพอ ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับ
มุมป๊อปเป็นยังไง?
ป๊อป : ผมดูที่เขาพูด มันเกินจริงไป หาว่าผมห้ามโน่นห้ามนี่ ที่ผมห้ามเพราะอะไร เขาคุยกับผู้ชายมาตลอด ผมจับได้มาตลอด แต่ผมก็ไม่พูด
ป๊อปจับได้ ทำไมไม่เลิกไปเลย?
ป๊อป : ผมรักเขาไงพี่ เขาไม่มีใคร เขาไม่สบาย ชักตลอดเวลากลางคืน ตีสองตีสาม ผมเป็นคนดูตลอด ถ้าเขาอยู่คนเดียว เขาตายเลย ผมทิ้งเขาไม่ได้เพราะผมรักเขา
แต่วันนี้เขาไม่เป็นไร เขาอยู่ได้ คิดว่ายังไง?
ป๊อป : ก็อยู่ได้ไง เพราะเรื่องกระจ่างขึ้น เขาไม่พูดเลยเหรอว่า คุยกันเพราะอะไร ต้นสายปลายเหตุเกิดจากผมพบแชตตัวนี้ ผมเจอข้อความผู้ชายครับ ผมรับไม่ได้พี่ ถามว่าอารมณ์ชั่ววูบ ผมทำจริง ถ้าผมจะฆ่าเขา ผมฆ่าเขาไปแล้ว ฃ
อายุเท่าไหร่?
ป๊อป : 40 กว่าครับ
จริงมั้ยเคยไปอาละวาดที่รพ.?
ป๊อป : จริงครับ บางครั้งผมเจอแชตที่เขาคุยกับผู้ชาย คุยกับผู้ชายทั้งนั้นเลยที่ผมอาละวาด แล้วบอกผมหึงหวง มันไม่ใช่ ผมเจอ
ไม่ได้หึงหวง?
ป๊อป : ถามว่าหึงมั้ยก็มีบ้าง ผมเจอแชตไงพี่ เจอเขาคุยกับผู้ชายไงพี่ ทุกครั้งเลย
แต่ที่มีปัญหา ปูบอกเขาแค่ไม่รับโทรศัพท์ ป๊อปก็ตามไปถึงที่เลย?
ป๊อป : ผมเจอแชตก่อนหน้านั้น ผมก็ระแวงมั้ย เมียผมไปคุยกับคนอื่น ก็ต้องโทรศัพท์ตลอดเวลา
ป๊อปซ้อมปู 4 ครั้ง เรื่องอะไรบ้าง?
ป๊อป : เรื่องผู้ชายทั้งนั้นเลยครับ
จับได้ครั้งแรกก็ซ้อม?
ป๊อป : มันไม่ได้ซ้อม มันเป็นการทะเลาะตบตีกันมากกว่า
ตบตีมา 4 ครั้งเพราะจับได้ว่าคุยกับผู้ชาย ทำไมไม่เลิกตั้งแต่วันแรกไปเลยที่จับได้?
ป๊อป : ผมให้โอกาสครับ
แต่เขาไม่อยากได้โอกาส?
ป๊อป : เพราะเขาคุยกับผู้ชายใหม่ไงพี่
ปล่อยเขาไปไม่ได้เหรอ?
ป๊อป : ผมสัญญากับเขาไว้แล้วว่าถ้าจับได้ก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันนะ
แล้วทำไมยังจะยื้อไว้?
ป๊อป : ผมรักเขาครับ เพราะรักคำเดียวครับ
ทนายตุ๋ย : สัญญาที่ตกลงกับคุณปู มันใช้ไม่ได้นะ
ป๊อป : ผมเข้าใจครับเป็นสัญญาลมปาก ก็พูดพล่อยๆ ไว้อย่างนั้นแหละ แต่เอาจริงๆ ผมก็ไม่ทำหรอกครับทนาย
ทนายตุ๋ย : ป๊อปรักปู แต่ไม่ได้หมายความป๊อปจะทำร้ายปูได้นะ
ป๊อป : เข้าใจครับ ว่าการทำร้ายผิดกฎหมาย ผมรู้หมดแหละ
ทนายตุ๋ย : ถ้าวันนี้ป๊อปต้องถูกดำเนินคดี แล้วสุดท้ายต้องแยกจากปู เพราะมีกฎหมายบังคับให้ถูกดำเนินคดี สุดท้ายป๊อปก็ต้องแยกกับปูอยู่ดีถูกมั้ยครับ
ป๊อป : หลังจบรายการนี้ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง ผมขอไปคนเดียวก็ได้ ผมไม่อยู่ครับ ผมไม่ยอมติดคุก บอกพี่หนุ่มตรงนี้ ให้ประชาชนรู้เลยว่าสังคมนี้ไม่ยุติธรรมกับผมหรอก
ป๊อปต้องใจเย็นๆ ก่อน?
ป๊อป : ผมรับไม่ได้ ที่เขาพูดมาไม่มีความจริง เรื่องลูกผมไม่ได้อะไรเลย แล้วบอกไม่สนิทกับลูก ไม่สนิทตรงไหน ลูกอยู่อีกห้องนึง ผมก็อยู่อีกห้อง ก็คุยกันธรรมดา
ป๊อปอยู่ไหน?
ป๊อป : อยู่ต่างจังหวัดครับ
เข้ามาเจอตร.ได้มั้ย?
ป๊อป : ถ้าผมกลับได้ทัน ผมไปออกรายการกับพี่แล้ว เพราะผมติดต่อโหนกระแสเอง ถามนักข่าวได้เลย
ปอ : ไม่ใช่ค่ะ เขาไม่ได้ติดต่อโหนกระแส
ป๊อป : ไปถามนักข่าวว่าผมติดต่อโหนกระแสก่อนมั้ย นักข่าวช่องอมรินทร์ครับ
ใจเย็นๆ ก่อนนะ ค่อยๆ คุยก่อนนะ ตัวป๊อปเองถ้าเข้ามากรุงเทพฯ เจอตร.บางบัวทองได้มั้ย?
ป๊อป : ชีวิตนี้ผมไม่อยากโดนจับแล้ว ผมขอตายดีกว่า จะได้จบๆ กันไปพี่ หลังวางสายกับพี่หนุ่ม พี่หนุ่มฟังข่าวผมได้เลย
เฮ้ย อย่าไปทำอย่างนั้น ค่อยๆ คุย ปัญหามีทางแก้?
ป๊อป : ในเมื่อเขาตัดสินใจ ก็ไปครับ แต่ผมขอไม่รับรู้อะไรอีกแล้ว
ชีวิตป๊อปเคยมีความรักมั้ย?
ป๊อป : ครับ
ป๊อปไม่อยากติดคุกเพราะเคยต้องคดีมาแล้ว ถูกมั้ย?
ป๊อป : เพราะอะไร โกงผมทั้งนั้น รถคันเก่าผมก็ผ่อน แค่ไม่เป็นชื่อผม เหมือนกันเลย
อดีตป๊อปมีความรักแล้วทำร้ายผู้หญิงอีกคนแบบนี้ ทำให้ต้องโทษถูกมั้ย?
ป๊อป : เขาทำผมก่อน เขายกพวกมาตีผมก่อน ผมคนเดียวด้วย
เหตุการณ์ครั้งก่อน ป๊อปก็ผ่านมาแล้ว ครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะผ่านไปได้?
ป๊อป : ไม่มีผ่านสำหรับผมครับ ผมเย็นที่สุดแล้วครับ
อยากมาคุยกับพี่มั้ย คุยส่วนตัว?
ป๊อป : ผมไม่คุยแล้ว ผมบอกเพื่อนๆ น้องๆ แล้วถ้าจบรายการนี้ รับผมกลับบ้านด้วย เดี๋ยวผมแชร์โลเกชั่นว่าผมอยู่ในรถผมมั้ย
สายชล : สองทางเลือกที่คุณป๊อปต้องเลือก อยากให้ถามกับตัวเองว่าตอนคุณเป็นกู้ภัย คุณภูมิใจหน้าที่ตนเองมั้ย
ป๊อป : ผมภูมิใจสิพี่ ผมทำมา 20 ปี (ร้องไห้)
สายชล : วันนี้อยากขอบคุณคุณป๊อปที่ทำเพื่อสังคมตรงนั้น
ป๊อป : แล้วทุกวันนี้ ตอนนี้สังคมเห็นผมเป็นคนดีมั้ย (ร้องไห้)
สายชล : คุณเป็นคนดีได้ แต่ต้องดีด้านจิตใจด้วย ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้ อยากให้มาคุยกับอดีตแฟนของคุณ
ป๊อปใจเย็นๆ?
ป๊อป : ผมเย็นมาตลอด แต่ตอนนี้โจมตีผม ฟังข่าวฝั่งเดียว ผมเป็นผัวแท้ๆ อารมณ์ชั่ววูบผมรู้ตัวดี ผมไม่ได้บ้า ผมรู้ตั้งนานแล้ว เพราะความรักอย่างเดียวเลยพี่ ผมรักเขา ผมห่วง ทุกอย่าง แล้วมาพูดกลับกลอกอย่างนี้เหรอ ผมนั่งฟังมานานแล้วพี่
ทนายตุ๋ย : ป๊อปใจเย็นๆ ป๊อปมีลูกใช่มั้ย
ป๊อป : ลูกผมโตแล้วผมไม่ห่วงอะไรทั้งนั้น
ทนายตุ๋ย : ต้องห่วงเขาสิครับ เขาอยากเห็นป๊อปใช้ชีวิตทำเพื่อสังคม
ป๊อป : ไม่ครับ ลูกผมมันแข็งแกร่งเหมือนผมแหละ คำไหนคำนั้น ถ้าพี่หนุ่มฟังอยู่ พี่หนุ่มรอฟังข่าวผมได้เลย
อยากกลับมาคุยกับปูมั้ย?
ป๊อป : ไม่แล้วครับ ไปก็โดนจับ
คุณปูคุยกับเขามั้ย?
ปู : อยากให้จบด้วยดีๆ เราก็ยังเป็นห่วง เห็นว่าบาดเจ็บ นิ้วหัก เราก็เป็นห่วง แต่อยากให้อารมณ์ดีกว่านี้ ใจเย็นกว่านี้ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังคบไม่ได้
ป๊อป : ที่บอกผมเอาเงินไป 6 แสน ผมไม่มีเงินเลย ผมได้วันละ 300 จากเขา ผมนิ้วหักตอนนี้ ผมดึงเขา ชะลอเขา เจ็บแทนเขา เพื่อไม่ให้หัวเขากระแทกกับพื้น ทองเลยขาดหล่นอยู่ตรงนั้น แล้วไม่ได้เอามา ผมไม่ได้สนใจเลย ผมสนใจเขาอย่างเดียว
ธงป๊อปต้องการอะไร?
ป๊อป : ผมต้องการกลับมา ผมรู้ตัวดีว่ามันดีได้กว่านี้ ผมไม่ได้เลวนะพี่ ผมอยากกลับมาอยู่ด้วยกัน
ป๊อปก็ต้องมาคุยกันก่อน ต้องมีข้อตกลงดิ?
ป๊อป : ผมเคยเจอ ผมมีบทเรียน
อันนั้นคนละคนกัน ป๊อปต้องมาคุยก่อน มันคุยกันได้นี่?
ป๊อป : แต่เรื่องบานปลายไปแล้ว เอางี้ดีกว่า ผมยอมปล่อยเขา ผมยอมไป ผมไม่เอาแล้ว
ป๊อปอยากกลับมาเหมือนเดิม ถูกมั้ย?
ป๊อป : เขาไม่กลับหรอก ถ้าไปออกรายการขนาดนี้
อย่าเพิ่งคิดไปก่อนสิ ต้องใจเย็น?
ป๊อป : ผมอยู่หวาดระแวงแบบนี้เหรอ
หวาดระแวงอะไร ในเมื่อผู้หญิงคุยกับคนอื่น จะไปสนใจมันทำไม เราก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นี่หว่า?
ป๊อป : ไม่ครับ ผมเคยบอกจะไม่มีใครใหม่ อยู่กับเขามา 4 ปี ไม่เคยมีคนอื่นแม้แต่ครั้งเดียวเลย
สงบสติอารมณ์แป๊บนึงได้มั้ย พี่ขอได้มั้ย?
ป๊อป : ผมเย็นพอแล้วครับ
ค่อยๆ คุย อะไรที่พลาดไปแล้ว ผิดไปแล้ว กลับมาแก้ไขตัวเอง มันเริ่มต้นใหม่ได้ แต่ถ้าทำแบบนี้มันไม่คุ้มเลย?
ป๊อป : ผมรักรถผม มาจากน้ำพักน้ำแรง ผมรักเขา ครั้งที่แล้วผมก็โดนแบบนี้ ครั้งนี้ผมต้องโดนอีกเหรอพี่
ปล่อยเขาไปไม่ดีกว่าเหรอ จะยึดติดทำไม?
ป๊อป : ผมรับไม่ได้ไงพี่ ผมอยู่ไม่ได้
ไปเที่ยวกับพี่มั้ยล่ะ มาเจอพี่ พี่พาไป พาไปให้ลืมเลย ไปมั้ย ใจเย็น?
ป๊อป : ไปฮ่องกงเหรอ
ไปทำไมล่ะ ฮ่องกง ไม่ไปหรอก มาคุยกันก่อน?
ป๊อป : เวลาเข้าไปอยู่ในคุกไม่มีใครช่วยผม ผมตัวคนเดียวพี่ ผมจะเอาหลักฐานอะไรไปสู้เขา ครั้งที่แล้วก็เป็นแบบนี้ สังคมประณามผม ผมไม่เอาแล้ว หลังจบรายการต่างคนต่างไป ผมก็ไปในสิ่งที่ผมอยากไป ผมไม่ขอรับรู้อะไรอีกแล้ว รอฟังข่าวได้เลย
สุดท้ายข่าวก็เงียบหายไป?
ป๊อป : ไหนๆ จะไปกันอยู่แล้ว ผมไม่ได้ดราม่านะ
เดี๋ยวพี่ติดต่อไปหา คุยกันหลังไมค์ โทรหาส่วนตัว ป๊อปจะเอายังไง ป๊อปมาบอกพี่?
ป๊อป : ให้ประชาชนได้ยินเสียงตรงนี้เลยดีกว่า ไม่มีทางออกอะไรที่ดีที่สุดแล้ว ทางนี้แหละ ผมยอมสุดแล้ว โดยผมไม่รับรู้อะไรเลยดีกว่า
นั่งสงบสติอารมณ์สักแป๊บ หลังจบรายการพี่จะโทรไปหา?
ป๊อป : พี่คงติดต่อผมไม่ได้แล้วแหละ คงไม่ได้คุยกับผมแล้ว
ใจเย็นๆ นะ?
ป๊อป : เอาตามนี้แหละครับ
ไม่ตามนี้ เดี๋ยวพี่โทรกลับไป อย่าเพิ่งวางสายนะ เดี๋ยวพี่คุยด้วย ขอปิดรายการก่อน ก็เข้าใจมุมเขานะ เขาอาจรักมาก แต่เขาต้องปล่อยทางนี้?
ปู : เขาก็จะพูดอยู่ตลอด อย่างเรื่องรถ หนูรู้ว่าเขารัก ตอนคุยกันดีๆ ตกลงกันดีๆ หนูก็บอกเขาว่ารถหนูยกให้ เอาไปผ่อนต่อ เพื่อเขาจะได้มีอาชีพเขาก็ไม่เอา เขาไม่ยอมเลิกกับเรา บางทีทะเลาะกันเขาก็มีบอกเลิก หนูก็พยายามคุย พยายามซอฟต์ บางทีเขาพูดด่าๆ เรา เราก็เงียบ เขาก็บอกเงียบทำไม พอเราพูดก็ชวนทะเลาะ หนูทำตัวไม่ถูกว่าเราควรทำยังไง
มันพูดลำบาก มุมฝ่ายหญิงก็เข้าใจเขามากๆ เลยนะ การที่อยู่กับคนที่อาจใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง เท่าที่ฟังจากป๊อปพูด อดีตที่ผ่านมาเขาพยายามบอกว่าเคยเจอแบบนี้มาแล้ว ทนไม่ไหวแล้ว กลัวเจออีก แต่ความซวยตกอยู่ที่ปู ปูไม่ได้ผิดนะ แต่มุมเขา เขาอาจคิดในมุมเขาที่เข้าข้างตัวเองมากไปหน่อย สิ่งที่เขาคิด เลยไม่เป็นธรรมกับคนอื่น เข้าใจทั้งสองฝั่ง แต่ปูเองคงไม่ไหว?
ปู : ใช่ค่ะ แล้วที่เขาบอกเจอหนูคุยกับผู้ชายในแชต ส่วนใหญ่ก็เป็นญาติพี่น้อง เขาก็ลบออกไปหมด อย่างพี่น้องที่เป็นผู้ชาย เขาก็ลบเฟซฯ ไป ไม่ให้คุย อย่างคุยกับผู้ชายเขาก็ถาม บางทีเราบอก เขาก็ไม่ฟังเหตุผล คบกับเขาหนูไม่เคยนอกใจไปมีอะไรกับใคร ซึ่งที่คุยในแชตก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันลึกซึ้ง เขาพูดเหมือนระแวงมาจากคนเก่า
คุณรู้ใช่มั้ยว่าเขาเคยมีเรื่องราวแบบนี้มาก่อน?
ปู : รู้หลังจากที่อยู่ด้วยกันแล้ว ว่าเขาเคยมีปัญหาแบบนี้ เคยมีทะเลาะกับแฟนเก่า เขาเอารถไป เขาต้องติดคุก เขาเคยทำร้ายร่างกายแฟนเก่า
เขาออกมาก็เจอคุณ ก็จำเรื่องเก่ามาหลอน เข้าใจว่าทำร้ายเขาต้องติดคุกอีก เหมือนกัน ถ้ามอบตัวก็ติดคุกอีก ซึ่งเขาไม่อยากติดคุกแล้ว?
ปู : เขาชอบพูดว่าหนูเอาเปรียบ เขาทำงานมาได้เท่าไหร่ หนูเก็บหมด เขาอยากซื้ออะไรไม่มีเงิน ใช่ค่ะ หนูให้เงินเขาวันละ 300 เพราะหนูต้องรับผิดชอบค่ารถ ค่าน้ำมัน ซึ่งงานเขาฟรีแลนซ์ ไม่ได้มีงานประจำ ไม่ได้มีเงินเดือนอยู่ตลอดเวลา หนูเป็นคนซัปพอร์ตอยู่ตลอด คอยพูดให้กำลังใจเขา แล้วอย่างทะเลาะกัน ไม่ใช่เรื่องผู้ชาย แต่เป็นเรื่องที่บางทีเขาอยากได้อะไรเขาต้องได้ เขาไม่รอ อย่างลูกทำไมได้เลย ลูกขอได้ แต่ทำไมเขาต้องรอ ซึ่งบางทีเราต้องบริหารจัดการว่าเงินสำคัญ ใช้จ่ายอะไรก่อน หนูก็รับผิดชอบค่ารถ ค่าน้ำมันด้วย เดือนนึงก็ 3 หมื่นแล้ว
ทนายตุ๋ย : ต้องร่วมมือกันสองฝั่ง
แต่อีกฝั่งเขาไม่ฟัง?
ปู : อย่างมอเตอร์ไซค์ที่เขาอยากได้ เขาพูดว่ามีแบบผ่อนด้วย หนูบอกซื้อสิ แต่พอวันที่เขาจะเอา ก็ทะเลาะกัน จนหนูต้องขายทองไปซื้อ เราพยายามให้โอกาสเขา พยายามประคับประคองการใช้ชีวิต
เขาอยากได้อะไรก็ปรนเปรอให้ทุกอย่าง?
ปู : ต้องได้ตามใจเขาต้องการ ถ้าไม่ได้จะพาลทะเลาะ ต้องหงุดหงิด อารมณ์เสีย ด่าเรา และพาลถึงลูกตลอด
จะเอาไงต่อไป?
ปู : หนูคิดว่าถ้าหนูอยู่กับเขาต่อ เขาก็คุมอารมณ์ไม่ได้ วันนึงหนูคงไม่มีชีวิต เพราะเขาพูดอยู่ตลอดว่าตาย หนูรู้สึกว่าหนูอยากเลิก อยากหย่า เป็นไปได้อยากให้ต่างคนต่างไปใช้ชีวิต ไม่ได้อยากให้เขาติดคุก เรามีความรู้สึกดีๆ กับเขา หนูเป็นห่วง
คุณพร้อมถอนแจ้งความ แต่ขอให้เซ็นใบหย่าเลิกกับคุณไปซะ อย่ามาเกี่ยวข้องกับคุณอีก?
ปู : ต้องไม่มายุ่งอะไรกับหนูอีก ไม่มีการเกี่ยวข้องอะไรกับหนูอีก เรื่องที่ทำงานด้วย
ถ้าเขาถอนแจ้งความให้ ป๊อปโอเคมั้ย หย่ากันไป แยกย้ายกันไป คุณไม่ต้องติดคุก ได้มั้ย (เขาบอกว่าเขาไม่ยอม เขาไม่หย่า) ป๊อปจับได้สี่ห้าครั้ง ตีกระทืบเขา ครั้งที่ห้าแล้ว ทิ้งไปเลยได้มั้ย ป๊อปไม่ติดคุกด้วย ไปใช้ชีวิตใหม่ เขาก็ไปมีชีวิตใหม่ โอเคมั้ย ป๊อปจะกลับไปทำไม เดี๋ยวก็มีปัญหา ติดคุกอีก ไม่ต้องไปรักเขาหรอก ตอนเขาชักก็ไม่เป็นไร ให้น้องเขาดูได้ ว่าไง (ป๊อปตอบว่าจะดำเนินคดีกับเขาก็ได้ แต่เขาไม่หย่า) เพื่ออะไร ตกลงไม่ได้เป็นอย่างที่ป๊อปพูดแล้วล่ะ ป๊อปบอกไม่อยากติดคุก แต่วันนี้พอยื่นให้ว่าไม่ติดคุกแล้ว แต่ต้องปล่อยเขาไป เขาจะถอนให้หมดเลย ก็ไม่ยอม (ป๊อปบอกจะดำเนินคดีหรือไม่ดำเนินคดีก็ไม่มีผล เพราะเขาจะไม่อยู่อีกแล้ว) ก็ไม่รู้จะพูดยังไง?
ทนายตุ๋ย : ไม่อยากให้ประชดด้วยการเอาชีวิตมาแลกแบบนี้ ปัญหาทุกอย่างแก้ได้หมดเลย ที่พี่หนุ่มเสนอมีทางออกหมดเลย ทางออกดีด้วย
เอาง่ายๆ ป๊อปอยากได้อย่างใจต้องการ คือไม่ติดคุก แล้วผู้หญิงคนนี้ต้องอยู่กับเขา?
สายชล : ฝั่งนี้ให้ไม่ได้
มันยาก?
ทนายตุ๋ย : ป๊อปต้องเปิดช่องให้แก้ปัญหาด้วย ถ้าเอาชีวิตตัวเองมาแก้ปัญหา ก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกที่ควรเลย เป็นบาปด้วย เปิดช่องนิดนึงครับ จะแก้ปัญหาได้ครับ
ผมทำดีที่สุดได้แค่นี้จริงๆ อยู่ที่ตัวป๊อปตัดสินใจแล้วล่ะ ไม่มีใครไปตัดสินใจชีวิตใครได้ เชื่อว่าป๊อปดูอยู่ บอกเลยว่าไม่มีใครตัดสินใจได้ ป๊อปเป็นคนเลือกชีวิตของป๊อป วันนี้จะอยู่เพื่ออนาคตข้างหน้า เพื่อลูก เพื่อตัวเอง เป็นสิทธิ์ของป๊อปเลย วันนี้จะบอกว่าจะเอาคนนี้ไปอยู่ด้วย แล้วห้ามติดคุกด้วย มันทำไม่ได้ เพราะมันคือชีวิตเขา ต่อให้จดทะเบียนกัน มันก็คนละชีวิตอยู่ดี เราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินชีวิตใครว่ามึงต้องอยู่กับกู มึงต้องอยู่ในกรงสิงโตอย่างที่กูต้องการ มันไม่ใช่ ชีวิตใคร ใครก็รัก ถ้าป๊อปไม่รักชีวิตป๊อป ก็สิทธิ์ของป๊อป คนนี้เขารักชีวิตเขาก็สิทธิ์ของเขา ป๊อปไม่อยากติดคุก ป๊อปยังกลัวเลย ถ้าคนนี้เขาบอกว่ากูก็อยู่กับมึงไม่ได้เหมือนกัน เหมือนที่มึงกลัวติดคุก ชีวิตเขาไม่ต้องติดคุกหรอก แค่อยู่กับคุณก็เหมือนติดคุก เขารู้สึกแบบนั้น ป๊อปก็ต้องหยุด ไม่มีใครตัดสินชีวิตใครได้ การที่ป๊อปบอกว่าป๊อปไม่อยู่แล้ว ป๊อปจะไปแล้ว ผมตอบไม่ได้จริงๆ ผมก็ทำดีที่สุดแล้ว มีทางให้ป๊อปเลือกแล้ว หนึ่งไม่ต้องติดคุกเลย เขาถอนแจ้งความให้ แต่คุณต้องหย่า ต้องปล่อยเขาไป กับสอง มีการฟ้องร้องหย่า ส่วนคุณจะตัดสินใจชีวิตคุณยังไง ผมตอบไม่ได้?
ทนายตุ๋ย : ถ้าป๊อปให้โอกาสตัวเอง ปูอาจให้โอกาสคุณก็ได้
ตอนนี้ป๊อปทำให้ทุกคนลำบากใจ ติดต่อหา “ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์” จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โฆษกกรมสุขภาพจิต อยากให้อาจารย์พูดอะไรกับเขาหน่อย?
นพ.วรตม์ : เป็นความกล้าหาญที่เล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟัง แต่อยากจะบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคน ครึ่งนึงคุณคุมได้ แต่อีกครึ่งนึงคุณคุมไม่ได้ ถ้าตั้งเป้าว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นฝ่ายควบคุมทั้งหมด ต้องได้ทุกอย่างที่ต้องการ มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวด ไม่ใช่เจ็บปวดแค่คนเดียว แต่เจ็บปวดไปถึงอีกคนด้วย ฉะนั้นผมคิดว่าในเมื่อคุณควบคุมได้ครึ่งนึง คุณจะสามารถหาทางออกครั้งนี้ได้ดีที่สุด เช่น ทางออกที่ไม่มีใครต้องเจ็บปวดกับเรื่องนี้ ทางออกที่แยกย้ายกันไป วันนึงอาจพอมีโอกาสที่จะทำความเข้าใจ กลับมาได้ใหม่ ไม่มีใครต้องได้รับบาดเจ็บ หรือต้องได้รับผลกระทบทางคดี อยากให้ตัดสินใจให้ดี ทุกอย่างไม่ได้จบในวันนี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่หรือเพื่อนกันในอนาคตที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ได้ครับ
อยากให้ลองหาแต่ละมุมที่คุยกัน และอาจเป็นเพื่อนในอนาคต?
นพ.วรตม์ : ใช่ครับ ถ้าเป็นเพื่อนกันไม่ได้ เราก็ไม่ทำร้ายกันดีกว่า มันอาจไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย แต่เป็นการทำร้ายเรื่องอารมณ์ ส่วนนึงถ้าพี่หนุ่มบอกไป มันมีช่องทางที่ทำให้เป็นทางลงที่ดีที่สุด ไม่อยากให้ใช้อารมณ์ในการคิดเรื่องนี้ อยากให้ใช้ตรรกะในการคิดว่าไปทางนี้อาจดีที่สุดแล้วสำหรับปัจจุบัน อาจไม่ใช่ทางที่คุณชอบ แต่อย่างน้อยเป็นทางที่ลงตัวที่สุด และทำให้ทุกฝ่ายเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
มีอะไรอยากฝากอีก?
นพ.วรตม์ : ผมอยากฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคน อาจไม่ใช่เรื่องง่ายในการมีชีวิตคู่ แต่ชีวิตเรามีเรื่องยากเกิดขึ้นมากมาย มันอาจเป็นการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ ถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆ ก็อาจทำให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เลือกคนที่เข้ากับเราได้มากขึ้นในอนาคตถัดไป แต่ก็อยากจะบอกว่าการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดี เราอาจต้องนึกถึงใจคนที่เราให้ความรักเขาไป บางทีรักอย่างเดียวไม่พอ อาจต้องเป็นการสื่อสารอย่างต่อเนื่องด้วย ผมค่อนข้างเห็นด้วยที่พี่หนุ่มให้ข้อคิดเห็นไป ถ้าเรานั่งคุยกันดีๆ บางทีอาจหาทางออกที่ดีได้ครับ
จนปัญญาเหมือนกัน ไม่อยากให้ใครบาดเจ็บล้มตาย หรือมีเรื่องมีราวเกิดขึ้น ผมก็พยายามที่สุดแล้ว มีทางลงให้แต่ละคน อยู่ที่ว่าเขาจะรับทางลงนั้นหรือเปล่า เหมือนกับเรายื่นบันไดให้ อยู่ที่คุณจะโดดลงมาหรือเดินลงบันไดมา?
นพ.วรตม์ : พยายามลงให้บาดเจ็บน้อยที่สุดครับ คิดดีๆ ครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณเลือกได้ครับ
โทรไปเพื่อให้ผมคลายสมองด้วย มันก็ไม่รู้จะทำยังไง ป๊อปก็ต้องเข้าใจ ทุกคนยื่นบันไดให้ป๊อปลง แต่ป๊อปไม่ลง จะโดด ก็เป็นสิทธิ์ของป๊อป ผมไม่รู้ทำไง ผมก็ทำดีที่สุด บันไดคือคุณไม่ต้องติดคุก หย่าให้เขา นั่งคุยกันดีๆ เป็นเพื่อนกันได้มั้ย แฟนเก่ากลับมาเป็นเมียใหม่ก็เยอะแยะมากมาย มันไม่ใช่เรื่องตายตัว มันมีโอกาส อันดับแรก คุณหย่าไปก่อน ให้เวลารักษาเขาสักนิดนึง ห้าเดือน หกเดือน คุณยกหูไปถาม เป็นยังไง สบายดีมั้ย มีอะไรไม่สบายใจโทรหาป๊อปนะ ผ่านไปสักปีสองปี ชวนไปเที่ยวไปดูหนัง คุณก็ทำได้ คุณต้องให้เขารักษาจิตใจเขาก่อน ถ้าเร่งเร้าไม่ได้ มึงต้องกลับมาคบกูเดี๋ยวนี้ ป๊อปไม่ต้องทำอะไรกับตัวเอง อีนี่ทำก่อน เขาพูดกับผม เขาร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน ผมก็สงสาร ไม่รู้จะทำยังไง?
ปู : (เช็ดน้ำตา)
ล่าสุดติดต่อหาตัวคุ้มครองสิทธิ์ ให้ช่วยส่งคนมาคุ้มครองพยาน แล้วจะมีค่าเยียวยาส่วนนึงให้คุณด้วย ประสานให้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ในเซฟโซนก่อนทุกอย่างจะคลี่คลาย อยากบอกอะไรมั้ย?
ปู : อยากบอกว่ายังเป็นห่วงนะ ที่ผ่านมารักเหมือนกัน พยายามซัปพอร์ตทุกอย่าง แต่ทนกับอารมณ์ไม่ได้จริงๆ (ร้องไห้) ที่บอกว่ามีคนโน้นคนนี้ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใคร แต่บอกตรงๆ ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราก็ต้องการความปลอบโยนกับความอ่อนโยนจากเขาเหมือนกัน ซึ่งเขาใช้อารมณ์ตลอด เราก็ไม่ได้อยากไปเริ่มต้นใหม่กับใคร ถึงได้ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสด้วย (ร้องไห้) แต่อยู่ไปเขาใช้อารมณ์อยู่ตลอด หนูทนไม่ไหว ไม่รู้วันนี้จะเจอกับอะไร เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย คุยดีสักพักก็อารมณ์เสียใส่ หนูเครียด (ร้องไห้) โรคประจำตัวชัก หนูทำงานเครียดก็จริง แต่หนูเครียดเรื่องของเขามากกว่า หนูต้องมานั่งรองรับอารมณ์เขาอยู่ตลอด พอพูดกับเขา เขาบอกไม่ได้ใส่อารมณ์กับเรา แต่พฤติกรรมเขามันคือใช่ เราก็ยังรักยังเป็นห่วง อยากให้จบกันด้วยดี ถ้าวันนึงเขาทำตัวดีได้ ก็อาจเป็นเหมือนพี่หนุ่มบอกก็ได้ อาจได้กลับมาคบกัน ได้อยู่ด้วยกันอีก ไม่อยากให้จบด้วยความรุนแรง หรือให้เขาติดคุก อยากให้เขามีงานทำ อยากให้มีสิ่งดีๆ ในชีวิตค่ะ
แอบเข้าไปดูคอมเมนต์ บอกว่าหนุ่มพูดเหมือนเคยทำ ที่บอกว่าไม่ว่าจะขังในกรงเสือ บอกผู้มากประสบการณ์ โอ้โห?
สายชล : ทุกคนมีแผลหมด อยู่ที่ว่าจะทำร้ายใครหรือเปล่า