42 ไทยเตรียมใจละลาย! ‘TWS’ ชวนสร้างโมเมนต์สุดพิเศษแบบ 24/7 ในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ 26 ก.ย. นี้!

ถึงเวลาที่ 42 ชาวไทย (42 (ซาอี) ชื่อแฟนคลับ) จะได้ไปสร้างความทรงจำสุดพิเศษแบบ “24/7” กับ TWS (ทูอัส) บอยกรุ๊ปมาแรงจากค่าย PLEDIS Entertainment ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากแฟน K-POP ทั่วโลก หลังจากประกาศทัวร์อย่างเป็นทางการ ก็ไม่พลาดที่จะปักหมุดแลนดิงไทยแลนด์ ในคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย “2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN BANGKOK” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 เวลา 18:00 น. ณ ไอเดีย ไลฟ์, บราโว่ บีเคเค งานนี้แฟนๆ ชาวไทยเตรียมโดนตกเพิ่มไปกับโชว์สุดพิเศษ โปรดักชันเต็มรูปแบบ และเสน่ห์เกินห้ามใจของทั้ง 6 หนุ่ม ที่พร้อมแท็กทีมมาเติมความสุขและสร้างโมเมนต์สุดฟินกับทุกคนแบบใกล้ชิดที่สุด
TWS (ทูอัส) ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 6 คน ได้แก่ ชินยู (SHINYU), โดฮุน (DOHOON), ยองแจ (YOUNGJAE), ฮันจิน (HANJIN), จีฮุน (JIHOON) และ คยองมิน (KYUNGMIN) โดยชื่อวงย่อมาจาก “TWENTY FOUR SEVEN WITH US” หมายถึง การอยู่เคียงข้างแฟนๆ ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันทุกช่วงเวลา พวกเขาพร้อมถ่ายทอดพลังแห่งวัยรุ่นผ่านแนวดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกขนานนามว่า “Boyhood Pop” ด้วยเสน่ห์สดใส สนุก และเต็มไปด้วยพลังแห่งการเติบโต ทำให้พวกเขากลายเป็นหนึ่งในศิลปิน K-POP รุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองและได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้
หลังจากเดบิวต์อย่างเป็นทางการ TWS ก็กวาดกระแสนิยมทันทีด้วยเพลง “plot twist” จากอัลบั้มเปิดตัว “Sparking Blue” ที่สามารถติดชาร์ต Billboard Global 200 ต่อเนื่องนานถึง 8 สัปดาห์ พร้อมคว้าอันดับ 1 บนชาร์ตประจำปีของ Melon แพลตฟอร์มสตรีมมิงชั้นนำของเกาหลีใต้ อีกทั้งผลงานทั้ง 5 ชุดของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มเดบิวต์, มินิอัลบั้มชุดที่ 2 “SUMMER BEAT!”, ซิงเกิลแรก “Last Bell”, มินิอัลบั้มชุดที่ 3 “TRY WITH US” และมินิอัลบั้มชุดที่ 4 “play hard” ต่างก็มียอดขายทะลุครึ่งล้านชุดทั้งหมด ตอกย้ำความนิยมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเพลง “OVERDRIVE” ที่สร้างกระแสฟีเวอร์และได้รับความนิยมอย่างถล่มทลาย จนกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตขวัญใจมหาชนและแดนซ์ชาเลนจ์ที่ใครๆ ก็ต้องเต้นตามกลายเป็นหนึ่งในโมเมนต์สุดฮอตแห่งปี ก่อนที่อัลบั้มล่าสุด “NO TRAGEDY” จะสร้างสถิติใหม่ด้วยยอดขายสัปดาห์แรกทะลุ 1.1 ล้านชุด กลายเป็นอัลบั้มล้านแตกชุดแรกของวง พร้อมได้รับการยอมรับในระดับโลก ทั้งการติดโผ NME 100 ประจำปี 2568 และได้รับเลือกให้เป็นศิลปิน K-pop เพียงกลุ่มเดียวใน Rolling Stone Future 25 ประจำปี 2569
สำหรับงาน “2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN BANGKOK” เปิดจำหน่ายบัตรในราคา VIP PACKAGE 6,900 (บัตรยืน) / 5,900 (บัตรยืน) / 4,900 / 3,900 / 2,900 บาท บัตรทุกราคาจะได้รับบัตรแข็งและโปสเตอร์ที่ระลึก นอกจากนี้ ผู้ถือบัตร VIP PACKAGE ยังจะได้รับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เข้าชม Soundcheck รวมถึงลุ้นเป็น 1 ใน 30 ผู้โชคดีที่จะได้รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย โดยงานนี้จะเปิดจำหน่ายบัตรรอบ 42 MEMBERSHIP PRESALE ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 12:00 – 18:00 น. ผ่านทาง www.imethai.com เท่านั้น
ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการซื้อบัตรรอบพรีเซล จำเป็นต้องสมัครสมาชิก 42 MEMBERSHIP (GLOBAL) และลงทะเบียนเข้าร่วมการจำหน่ายบัตรล่วงหน้า (42 MEMBERSHIP PRESALE) ผ่านทาง Weverse ให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 13:00 น. – 14 มิถุนายน 2569 เวลา 13:00 น. เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าร่วมซื้อบัตรในรอบพรีเซลได้ และจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรรอบทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.imethai.com สำหรับบัตรทุกราคา และ www.fantopia.io สำหรับบัตรราคา 4,900 / 3,900 / 2,900 บาท เท่านั้น
เพราะช่วงเวลา "24/7" ที่ดีที่สุด กำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ! 42 ชาวไทย กาปฏิทินล็อควันกดบัตรไว้ให้ดี แล้วเตรียมไปสัมผัสเสน่ห์อันเหลือล้นของ TWS ด้วยตาตัวเองกัน! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th