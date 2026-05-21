“บิวกิ้น พุฒิพงศ์” สำเร็จการศึกษาปริญญาโท University College London (UCL) ณ กรุงลอนดอน

หลังจากทุ่มเทแรงกายแรงใจ เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ ทั้งทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย ทำธุรกิจไปด้วย ในที่สุด “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” ก็จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการประกอบการที่ University College London (UCL) ประเทศอังกฤษ อย่างเป็นทางการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับที่ 9 ของโลก โดยได้เข้ารับปริญญาเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2569 ณ Royal Festival Hall กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ท่ามกลางความยินดีจากครอบครัวและเพื่อนๆ ที่ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ รวมถึงแฟนๆ จากทั่วโลกได้ส่งกำลังใจและความภาคภูมิใจในตัวศิลปินที่รักทั่วโซเชียล
โดยเกณฑ์การสมัครเรียนของนักศึกษาที่นี่ จะต้องจบในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าเกียรตินิยมอันดับ 2 และต้องสอบได้คะแนน IELTS 7 ขึ้นไป