เผยโฉมแม่บุญธรรม “ทราย สก๊อต” ครูสอนภาษาไทย ผู้เยียวยาบาดแผลในใจ

กระแสของ “ทราย สมุทร” หรือ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ทายาทตระกูลหมื่นล้าน ยังคงเป็นที่จับตามองของสังคมอย่างต่อเนื่อง หลังจากตัดสินใจแตกหักตระกูล สู้เพื่อความถูกต้อง ทวงคืนศักดิ์ศรี และความเป็นมนุษย์ของตนเอง แม้ครอบครัวไม่โอบอุ้มทราย แต่มีคนหนึ่งที่ทรายมักพูดถึงด้วยความรัก และเทิดทูนในทุกๆ รายการ นั่นคือ “ครูศิ” ครูสอนภาษาไทย หรือ “แม่บุญธรรม” ผู้เข้ามาเติมเต็มและเยียวยาบาดแผลในใจ
ทรายได้เผยเรื่องราวสุดตื้นตันในช่วงที่ชีวิตต้องเผชิญมรสุมความรุนแรงในครอบครัว จนรู้สึกโดดเดี่ยวและไร้ที่พึ่ง คนที่ยื่นมือมอบความรักความเมตตาให้อย่างแท้จริง ไม่ใช่คนในสายเลือด แต่คือ “ครูศิ” ครูสอนภาษาไทย ครูศิทำหน้าที่เป็นทั้งครู และผู้รับฟัง เป็นแม่บุญธรรมที่คอยโอบกอดทรายในวันที่สภาพจิตใจยับเยิน ช่วยประคับประคองและเยียวยาบาดแผลลึกในใจ ทำให้ทรายก้าวผ่านช่วงเวลาที่มืดมนและยากลำบากที่สุดในชีวิตมาได้
ความรักที่ครูศิมอบให้อย่างบริสุทธิ์ กลายเป็นแรงผลักดันให้ทรายลุกขึ้นมาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตัวเอง ทันทีที่ยืนได้อย่างมั่นคง สิ่งแรกที่ทรายเลือกทำเพื่อตอบแทนพระคุณแม่บุญธรรมคือการพาครูศิไปท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ที่ดีสนีย์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น เป็นคำขอบคุณจากหัวใจ ที่มีต่อผู้หญิงที่ชุบชีวิตทรายขึ้นมาใหม่