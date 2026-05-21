จ่อออกหมายจับคดี “คิมซูฮยอน–คิมแซรน” สงสัยสร้างหลักฐานเท็จด้วย AI

อัยการกรุงโซลยื่นขอหมายจับ “คิมเซอึย” ผู้ก่อตั้งช่อง Garosero Institute จากคดีเกี่ยวข้องกับดราม่าความสัมพันธ์ของ “คิมซูฮยอน” และ “คิมแซรน” หลังถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จ รวมถึงใช้เสียง AI ปลอมสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงนักแสดงดัง ขณะที่ศาลเตรียมไต่สวนฝากขังวันที่ 26 พฤษภาคมนี้
ความคืบหน้าดราม่าระหว่าง “คิมซูฮยอน” และ “คิมแซรน” ที่ยืดเยื้อมานานกว่าหนึ่งปี ล่าสุดสำนักงานอัยการเขตกลางกรุงโซล ได้ยื่นคำร้องขอออกหมายจับ “คิมเซอึย” หัวหน้าช่องยูทูบ Garosero Institute หลังสถานีตำรวจคังนัมยื่นคำร้องต่ออัยการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยอ้างความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการลงโทษอาชญากรรมทางเพศ กรณีบันทึกและเผยแพร่สื่อผ่านกล้อง รวมถึงข้อหาหมิ่นประมาท
รายงานระบุว่า “คิมเซอึย” ถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จผ่านรายการบนยูทูบ โดยอ้างว่า “คิมซูฮยอน” เคยคบหากับ “คิมแซรน” ตั้งแต่ฝ่ายหญิงยังเป็นผู้เยาว์ อีกทั้งยังกล่าวหาว่าสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเสียชีวิตของ “คิมแซรน” มาจากแรงกดดันเรื่องการทวงหนี้จากฝั่งนักแสดงชาย นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่าสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ “คิมซูฮยอน” ด้วยการเผยแพร่ไฟล์เสียงที่ถูกดัดแปลงด้วย AI ให้ดูเหมือนเป็นเสียงของ “คิมแซรน”
สำหรับการพิจารณาคำร้องฝากขังชั่วคราวของ “คิมเซอึย” มีกำหนดจัดขึ้นเวลา 10.30 น. วันที่ 26 พฤษภาคม ที่ศาลแขวงกลางกรุงโซล
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา “คิมเซอึย” เคยจัดงานแถลงข่าวร่วมกับครอบครัวของ “คิมแซรน” พร้อมเปิดเผยบทสนทนาที่อ้างว่าเป็นหลักฐานยืนยันว่า “คิมซูฮยอน” คบหากับนักแสดงสาวตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อย่างไรก็ตาม ฝั่งของ “คิมซูฮยอน” ได้ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทกลับ โดยยืนยันว่าหลักฐานเสียงดังกล่าวถูกสร้างหรือดัดแปลงด้วย AI ทำให้ตำรวจต้องส่งไฟล์เสียงไปตรวจสอบกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติของเกาหลีใต้
ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้แจ้งผลกลับมายังสถานีตำรวจคังนัมว่า “ไม่สามารถระบุได้” ว่าไฟล์เสียงดังกล่าวถูกสร้