กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยร่วมงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก 2569” ชูแคมเปญ “หยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติด: นิโคติน เสพติด จน ตาย”

กระทรวงสาธารณสุข ผนึกกำลังร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และโครงการฟีนิกซ์ ประตูน้ำ เตรียมจัดงานใหญ่เนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี พ.ศ. 2569 มุ่งเน้นการสร้างเกราะป้องกันให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์นิโคตินทุกรูปแบบ
การจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดรณรงค์สำคัญ “หยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติด: นิโคติน เสพติด จน ตาย” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เป็นวงกว้างถึงผลกระทบและภัยร้ายของนิโคตินที่ทำลายสุขภาพอย่างรุนแรง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ทั้งให้ความรู้และความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมงาน
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย
• โซนนิทรรศการความรู้ ตีแผ่ความจริงและเจาะลึกผลกระทบของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และนิโคตินต่อร่างกาย
• โซนกิจกรรมร่วมสนุก เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมายจากภาคีเครือข่าย
• เวทีการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ ห้ามพลาดกับการแข่งขันเต้นรอบชิงชนะเลิศ “Dance Contest World No Tobacco Day 2026” ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้แสดงพลังสร้างสรรค์ผ่านศิลปะการเต้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี แอคทีฟ และห่างไกลจากสารเสพติดทุกชนิด
“ชีวิตจะแย่แค่ไหน หากปล่อยให้นิโคตินเข้ามาควบคุมชีวิต เริ่มจาก ลอง จบด้วยสูญเสีย"
“สังคมไทยจะดีแค่ไหน หากปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์นิโคติน"
กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนประชาชน เยาวชน และผู้ที่สนใจทุกท่าน มาร่วมชม ร่วมเชียร์ และสนับสนุนพลังของคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติด เพราะนิโคตินคือพิษร้ายที่เสพติด จน ตาย
รายละเอียดการจัดงาน
• วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2569
• เวลา 11.00 – 20.00 น.
• สถานที่ ณ ชั้น G โครงการฟีนิกซ์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
(งานนี้เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
นอกจากนี้สามารถรับชมถ่ายทอดสดตลอดกิจกรรมได้ทาง Facebook Live ผ่านเพจ “ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ”