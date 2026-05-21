อดีตเจ้าสาวอายุน้อย “คอร์ตนีย์ สต็อดเดน” ขอทวงคืนร่างกายตัวเอง หลังอัพอึ๋ม-แต่งงานกับผัวแก่ตั้งแต่อายุแค่ 16 ปี

“คอร์ตนีย์ สต็อดเดน” เปิดใจเตรียมเข้ารับการผ่าตัดลดขนาดหน้าอก พร้อมเผยเหตุผลลึกซึ้งว่าเป็นการ “ทวงคืนร่างกายของตัวเอง” หลังแบกรับบาดแผลทางใจจากการแต่งงานตั้งแต่อายุ 16 ปีกับนักแสดงที่อายุมากกว่าถึง 35 ปี
“คอร์ตนีย์ สต็อดเดน” นางแบบและคนดังชาวอเมริกัน เปิดเผยว่าเธอกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ โดยยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีความหมายต่อชีวิตและสภาพจิตใจของเธออย่างมาก
ในโพสต์อินสตาแกรมล่าสุด “คอร์ตนีย์” ได้ระบายความรู้สึกถึงบาดแผลทางอารมณ์ที่ยังคงติดตัวมาจากการแต่งงานกับนักแสดง “ดัก ฮัทชิสัน” ตอนเธออายุเพียง 16 ปี ขณะที่ฝ่ายชายมีอายุมากกว่าเธอถึง 35 ปี โดยเธอเผยว่า วันที่โพสต์ข้อความดังกล่าวตรงกับวันครบรอบ 15 ปีของพิธีแต่งงานที่ลาสเวกัส ซึ่งในเวลานั้นการแต่งงานสามารถทำได้หากได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
เธออธิบายว่าการลดขนาดหน้าอกครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอก แต่เป็นเหมือนการเยียวยาตัวเอง พร้อมเขียนข้อความว่า “เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นของฉันเอง ไม่ใช่ของสาธารณะที่เฝ้ามองและบริโภคมันตั้งแต่ก่อนที่ฉันจะเติบโตเป็นผู้หญิงเต็มตัว”
แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยกับ TMZ ว่า แม้ “คอร์ตนีย์” จะลดขนาดหน้าอก แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะถอดซิลิโคนออกทั้งหมด เพียงต้องการให้มีขนาดที่ดูสมดุลและใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้น โดยรายงานยังระบุว่าเธอเข้ารับการเสริมหน้าอกครั้งแรกเมื่ออายุ 18 ปี ในปี 2013 เพราะต้องการรู้สึกว่าเป็น “ผู้หญิง” มากกว่าจะรู้สึกเหมือน “เด็ก” ท่ามกลางบาดแผลทางใจที่เธอเผชิญมาตลอดหลายปี
เรื่องราวของ “คอร์ตนีย์ สต็อดเดน” เคยเป็นที่ถกเถียงอย่างหนักในสหรัฐฯ ตั้งแต่เธอแต่งงานกับ “ดัก ฮัทชิสัน” ในวัยเยาว์ และกลายเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเอาเปรียบเด็กในวงการบันเทิง ซึ่งเธอออกมาเปิดเผยภายหลังว่าตัวเองต้องเผชิญแรงกดดันและการถูกวิจารณ์จากสังคมอย่างหนักในช่วงชีวิตวัยรุ่นของเธอ