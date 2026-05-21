ลูกสาว “ไมเคิล แจ็กสัน” ชนะคดี ปมทนายกองมรดกอนุมัติจ่ายโบนัสให้สำนักงานกฎหมาย 22 ล้าน

ศาลลอสแอนเจลิสสั่งคืนโบนัสกว่า 22 ล้านบาทเข้ากองมรดก “ไมเคิล แจ็กสัน” หลัง “แพริส แจ็กสัน” ยื่นค้านการอนุมัติจ่ายเงินให้สำนักงานกฎหมายภายนอกจนชนะคดีสำคัญครั้งล่าสุด
“แพริส แจ็กสัน” ลูกสาววัย 28 ปีของ “ไมเคิล แจ็กสัน” ได้รับชัยชนะครั้งสำคัญในการต่อสู้ทางกฎหมายกับกองมรดกของราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับ หลังศาลลอสแอนเจลิสมีคำสั่งให้โบนัสมูลค่า 625,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 22 ล้านบาท ที่ถูกจ่ายโดยผู้จัดการกองมรดก “จอห์น บรังกา” และ “จอห์น แม็คเคลน” ให้แก่สำนักงานกฎหมายภายนอก ต้องถูก “คืน” กลับเข้าสู่กองมรดก
เอกสารของศาลระบุว่า ศาลเห็นชอบต่อคำคัดค้านของ “แพริส” ต่อการจ่ายโบนัสในช่วงครึ่งหลังของปี 2018 พร้อมระบุชัดว่าโบนัสดังกล่าว “ไม่ได้รับการอนุมัติ” และต้องคืนเงินทั้งหมดกลับเข้ากองมรดก นอกจากนี้ศาลยังเปิดทางให้ “แพริส” เรียกร้องค่าทนายและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกด้วย
ฝั่งทนายของกองมรดกออกแถลงการณ์ว่า แม้จะ “ไม่เห็นด้วย” กับคำตัดสิน แต่ก็เคารพการตัดสินของศาล พร้อมยืนยันว่าศาลไม่ได้ระบุว่าผู้ดูแลกองมรดกมีการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมให้ตัวเอง โดยชี้ว่าโบนัสดังกล่าวเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเงินไม่ได้เข้ากระเป๋าของผู้จัดการกองมรดกโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ทีมของ “แพริส” ระบุว่าคำตัดสินครั้งนี้ถือเป็น “ชัยชนะครั้งใหญ่” ของครอบครัวแจ็กสัน หลังเธอต่อสู้เรียกร้องความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริหารกองมรดกมานานหลายปี พร้อมโจมตีว่า กองมรดกไม่ควรกลายเป็น “กองทุนส่วนตัว” สำหรับการใช้ชีวิตหรูหราของ “จอห์น บรังกา”
ตลอดช่วงที่ผ่านมา “แพริส” รวมถึงพี่น้อง “พรินซ์ แจ็กสัน” และ “บิกี แจ็กสัน” ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์จากกองมรดก เคยกล่าวหาว่า “บรังกา” และ “แม็คเคลน” ใช้อำนาจในฐานะผู้จัดการกองมรดกเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินของตนเอง แม้ทั้งสองฝ่ายจะปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอด
ก่อนหน้านี้ “แพริส” ยังยื่นเอกสารต่อศาลกล่าวหาทีมกฎหมายของกองมรดกว่าใช้วิธี “ดูถูกและลดคุณค่า” เธอ รวมถึงดำเนินงานแบบ “มืดมนไร้ความโปร่งใส” ขณะที่ฝั่งกองมรดกตอบโต้ว่าเธอและทีมทนายกำลังใช้สื่อเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากจุดอ่อนทางกฎหมายของตัวเอง
รายงานระบุว่า ตอนที่ “ไมเคิล แจ็กสัน” เสียชีวิตในปี 2009 เขามีหนี้สินกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ฝ่ายผู้จัดการกองมรดกอ้างว่าสามารถพลิกสถานการณ์จนกองมรดกกลายเป็นอาณาจักรธุรกิจดนตรีมหาศาลได้ในปัจจุบัน ขณะที่ “แพริส” เคยกล่าวหาว่าเพียงปี 2021 ปีเดียว ผู้จัดการกองมรดกได้รับค่าตอบแทนรวมกันมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าที่ผู้รับผลประโยชน์ในครอบครัวหลายคนได้รับเสียอีก