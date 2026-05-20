“ช้าง - ลำใย” อวดโมเมนต์อบอุ่น คลั่งรัก ชาวเน็ตลั่นเพิ่งเห็นนักร้องดังได้ใช้ชีวิต

ทำโซเชียลแห่ยินดีกับรักครั้งใหม่ของ “ลำใย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามา กับ “ช้าง กฤษดา วงษ์แก้ว” อดีตกัปตันฟุตซอลไทย ตั้งแต่เปิดตัวคบกันในฐานะแฟน ก็เดินหน้าอวดโมเมนต์หวานฉ่ำๆ ยิ่งล่าสุดทั้งคู่ทำโซเชียลตาร้อนผะผ่าว กับช็อตสวีตออกเดตแอดเวนเจอร์ ทั้งกอด จุ๊บแก้ม อีกทั้งช้างดูแลหวานใจเป็นอย่างดี ล้างคราบดินที่ติดเนื้อตัวให้ ทำคนใกล้ตัววี้ดวิ่วกระจาย
อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่ได้อวดโมเมนต์หวานๆ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว เอฟซีต่างชื่นชมว่า รักครั้งนี้เคมีเข้ากันเหลือเกิน อบอุ่น ลงตัว รวมทั้งต่างเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเพิ่งได้เห็นลำไยได้ใช้ชีวิตก็ตอนที่คบกับหนุ่มช้างนี่แหละ