“มดดำ-นิปปอน-ดร.ณัฐ” เม้าธ์พ่อใหญ่ “โดนัล ทรัมป์” เยือนจีนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด พกน้ำเปล่ามากินเอง ฉี่-อึ ขนกลับบ้านหมด

เป็นคนชอบเม้าธ์มอยทั้งเรื่องดาราและเรื่องมูเตลู โดนทัวร์ลงมาแล้วไม่รู้กี่รอบ แต่ยังมีอีกเรื่องที่พิธีกรฝีปากกล้าชื่นชอบมากๆ คือเรื่องข่าวสารรอบโลก ล่าสุด “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ได้ชวน “นิปปอน นวนันท์ บำรุงพฤกษ์” ผู้ประกาศข่าวช่องวันและครีเอเตอร์ข่าวสารรอบโลก และ “ดร. ณัฐ ณัฐพงษ์ รอบคอบ” ครีเอเตอร์ติ๊กต๊อกแห่งช่อง spark update มาเม้าธ์มอยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา “โดนัล ทรัมป์” ที่มาเยือนปักกิ่ง ประเทศจีนเพื่อมาพบประธานาธิบดีจีน “สีจิ้นผิง” ในรายการแฉ
นิปปอน : “ทรัมป์ต้องเดินทางมาหาสีจิ้นผิงที่จีน ระดับทรัมป์ ต้องมาเอง เขาก็นั่งเครื่องบิน Air Force One ไปปักกิ่ง เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ 9 ปีเลย คนทั่งโลกจับตาเขาไปคุยอะไรกัน ก็มี 3 ประเด็นหลัก ก็คือ เรื่องฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้า ก็จะไปกระชับมิตรกลับมาค้าขายกับจีน , เรื่องสงครามอิหร่าน และเรื่องไต้หวัน ที่เขาจับตากันเพราะทรัมป์ไปกับคณะซีอีโอมหาเศรษฐีทั่วโลก 17 คนไปด้วย”
ดร.ณัฐ : “ขนกันไปทำไมเยอะแยะ ขนไปปล้นค่ะ ซื้อโบอิ้ง 200 ลำ เอาซีอีโอต่างๆ ไปกดดันในเรื่องของแร่แรร์เอิร์ธ”
มดดำ : “จับตารถที่ทรัมป์นั่ง จริงๆ แล้วประเทศจีนจัดรถไว้ให้ แต่ทรัมป์ไม่ใช้ เขาขนรถประจำตำแหน่งของตัวเองมาเองจากอเมริกามา 2 คันอย่าใช้คำว่ารถเลย เรียกว่าขนระบบรักษาความปลอดภัยมาทั้งเซ็ต ในครั้งนั้นมีเครื่องบิน บินไปทั้งหมด 4 ลำ ขนไปเองแม้กระทั่งน้ำเปล่า เขาไม่กินน้ำของประเทศจีนเลย”
นิปปอน : “แล้วรถประจำตำแหน่งที่เอามา 2 คันคืออีกคันเป็นคันจริง อีกคันเป็นคันหลอก เวลาประธานาธิบดีของอเมริกาจะไปที่ไหนเขาต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน แบบนี้คือเสี่ยงสูงด้านการข่าวและความมั่นคง ด้วยความที่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ ก็เหมือน 2 ชาติมหาอำนาจมาเจอกัน เขาต้องใช้ความปลอดภัยระดับสูงที่สุด ก็ไปกันทั้งขบวน รถไม่รู้กี่ร้อยคันขนไป เจ้าหน้าที่ต่างๆ นอกจากรถแล้ว ยังมีระบบการสื่อสารของตัวเองที่เขาใช้ ต่อให้คุณถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมี รถในทีมนี้จะมีออกซิเจนแยกต่างหากนะ และมีเลือดสำรองตามกรุ๊ปเลือดด้วยนะ”
ดร.ณัฐ : “เรื่องรถว่าว้าวแล้ว เขาเอาฉี่ เอาอึกลับบ้านไปอเมริกาด้วย เขาไม่ทิ้งไว้นะ ปูติน ทรัมป์จะไม่ทิ้งฉี่ทิ้งอึไว้ที่ประเทศไหน เพราะถ้ามีคนเก็บไปตรวจจะรู้เลยว่าเขาเป็นโรคอะไร ฉะนั้นเขาเก็บกลับหมด”
นิปปอน : “เราเห็นภาพทั้งคู่เป็นการมาเยือนที่ชื่นมื่นนะ แต่ตลอดทางที่มาเยือน ระแวงกันตลอดทาง สหรัฐฯ ก็ไม่ไว้ใจจีน จีนก็ไม่ไว้ใจสหรัฐฯ เหมือนกัน ต่างคนต่างกลัว ขนาดโทรศัพท์มือถือของทั้งหมดทั้งคณะที่ไปไม่มีใครได้ใช้โทรศัพท์ของตัวเองส่วนตัวนะ สังเกตสิทรัมป์ไปจีนโพสต์น้อยมาก เพราะไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือตัวเอง เขาจะใช้โทรศัพท์ใช้แล้วทิ้ง เขาเรียกว่าเคลียร์โฟน กลัวข้อมูลรั่วไหน เผื่อมีใครมาดูดข้อมูลขึ้นมา ไม่ใช่ว่าเอามาแล้วไม่ใช้นะ แต่ไม่เอามาจากอเมริกาเลย”
มดดำ : “คือพวกเขาไม่กินอะไรของจีนเลย แม้กระทั่งน้ำเปล่า เอกสารก็ไม่ให้ส่งเป็นไฟล์ ให้ใช้กระดาษปริ้นต์ออกมา เพื่อความปลอดภัยสูงสุด”