ดรามาไม่จบ ศึกวันกรรชัย “บุญมี” ชนะน็อก 20 วิ แต่ค้านสายตาเพราะลูกขัดขา “สไนล์” คาใจ ลั่นขอแก้มือล้างตา

กรณี “บุญมี แคนนาบิส” และ “สไนล์ ลักเปิด” คู่กรณีจากเหตุการณ์วิวาทในเทศกาลวันไหลสงกรานต์จอมบึง ราชบุรี เคยออกรายการโหนกระแสเคลียร์ใจ นำไปสู่การการจัดแมตซ์พิเศษ “ศึกวันกรรชัย by เพชรยินดี” เพื่อให้ทั้งคู่ดวลกำปั้นอย่างถูกต้องตามกติกา ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา สไตล์ถูกจับแพ้น็อก แต่ค้านสายตาเซียนมวย เหตุบุญมีขัดขางัด ทำให้สไนล์ล้มหัวฟาดพื้น แฟนมวยยังคาใจว่าแบบนี้บุญมีฟาล์วหรือไม่ และจะมีนัดล้างตาอีกรอบหรือไม่
สัมภาษณ์สองมุม สไนล์ ลักเปิด, เสี่ยโบ๊ท เพชรยินดี ผู้จัดงานครั้งนี้, พูนศักดิ์ ศรีประเสริฐ เจ้าของค่ายศิษย์มนต์ชัย , ดอนฮวน โค้ชผู้ฝึกสอน อีกฝั่ง บุญมี แคนนาบิส , นพดล ภักดีศรีสันติกุล เจ้าของค่ายเพชรยิม, ทองเก้า โค้ชผู้ฝึกสอน
เมื่อคืนเป็นไง?
เสี่ยโบ๊ท : เร้าใจดีครับ เป็นศึกวันกรรชัยที่ตื่นเต้นมากๆ มันลุ้น (หัวเราะ) คนพูดเยอะ รอมา 20 วัน จบ 20 วิ (หัวเราะ) ก็เลยทำให้มีความคาใจกันอยู่
เมื่อคืนเจ็บมั้ย?
บุญมี : ไม่เจ็บครับ ยังไม่ได้นอนครับ ฉลองครับ (หัวเราะ) ผมอึดอัดมาก เลิกกีฬามานาน อยู่กับวงการกัญชามานาน ไม่เห็นภายในว่าตัวเองเตรียมมาดีแค่ไหน แน่นอนเตรียมมาร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่นั่นแหละครับ ที่ต่อยต้องการแสดงศักยภาพว่าผมมีอะไรออกมาสู้บ้าง ถ้าวันนั้นผมสู้ไปซึ่งๆ หน้าก็จะออกมาแบบนี้ เพราะผมมีสัญชาตญาณยูโด ผมก็ไม่ได้อยากให้เกมออกมาเป็นแบบนี้
ก็เลยมีงัดบ้าง ก่อนมีการชกกัน ฝึกซ้อมมายังไง?
บุญมี : หนักพอสมควรครับ ตอนตอนปล้ำกับพี่ทองเก้า ก็ยังมีไปขัดขาพี่ทองเก้า ยังแก้ไม่หาย พี่ทองเก้าก็บอกว่าอย่าทำๆ ครับ แต่มันออกไปแล้ว มันแก้ไขอะไรไม่ได้ครับ
ทองเก้า : ซ้อมปล้ำนี่แหละครับ ให้เหลี่ยมมวย เป็นเรื่องวงใน สอนดึง ตีแทงเข่ายังไง เขาติดลูกยูโดมาก่อน ขัดขา ผมก็เตือนว่าทำไม่ได้นะ แบบนี้ผิดกติกา
นพดล : บอกตั้งแต่แรกว่าอย่าทำ ถ้าทำแพ้ฟาล์วนะ ผมทำให้เขาดูเลยว่าห้ามทำแบบนี้ ถ้าอยากเตะ เตะเลย เกี่ยวแล้วเตะได้ แต่อย่าเอาขาไปเกี่ยวด้านหลัง ผมพยายามห้ามเขาเรื่องเกี่ยวขาแบบนี้ ทำให้ดูตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าทำแบบนี้
นอกจากสอนเขาชก มีการล่อเป้า ต่อยกระสอบทราย วิ่ง ใช้เวลาเตรียมตัวกี่วัน?
ทองเก้า : 2 อาทิตย์ครับ
แต่สิ่งหนึ่งเขาจะติดเรื่องยูโด ขัดขาตลอด?
ทองเก้า : เขาเป็นยูโดมาหลายปี
นพดล : เปลี่ยนตอนนี้ยากอยู่ครับ
บุญมี : ตั้งแต่อายุ 14-15 ตอนนี้ 21 มันก็ติด ทักษะส่วนตัวครับ
เขาติดยูโดมา?
นพดล : สองอาทิตย์จะทันเหรอครับ มันแก้ได้ยังไง ผมไม่ให้เขาทำอยู่แล้วเพราะมันผิด ข้อห้ามก็บอกหมดแล้วครับ
ทางนี้ซ้อมยังไง?
พูนศักดิ์ : ได้สไนล์มาอยู่ค่ายสองอาทิตย์ มันไม่เคยออกแรงเลย ไม่เคยซ้อมมวยเลย อาทิตย์แรก ยังไม่ให้เขาซ้อมอะไรมากมาย ให้เขาตั้งการ์ดเป็น ใช้อาวุธเป็น เริ่มมาเร่งตอนหลัง แรกๆ มาเขาเจ็บขาด้วยครับ พาไปฉีดยา พาไปอะไร
แรกๆ มาเป็นมวยมั้ย?
พูนศักดิ์ : ไม่เป็นเลยครับ ยืนไม่เป็น เตะไม่เป็น ต่อยไม่เป็นเลย อาทิตย์แรกเราจะสอนให้เขายืนมวยยังไง ทำยังไง เร่งก็ไม่ได้
สไนล์ : ซ้อมอาทิตย์เดียว 3 วันหลังหัดเตะ เพิ่งฉีดยามา
ร่างกายก็ไม่ได้พร้อม?
สไนล์ : ขาบวมข้างนึงตอนเตะ
พูนศักดิ์ : จะให้น้องพีกเหลืออีก 3 วันหลัง ถึงอัดเขาได้ครับ
ดอนฮวน : พออัด 3 วันหลัง พอเตะปุ๊บข้อเท้าบวม เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว ที่พาไปฉีดยาก็ไม่อยากฉีดแล้ว เจ็บกล้ามเนื้อไปหมด พยายามให้กินยา ซ้อมแล้วก็เบรก คือเอามาป่วยครับ ลักษณะอย่างเดียว ซ้อม 40-50 เปอร์เซ็นต์ครับ
เมื่อคืนนี้คาใจมั้ย มองยังไงในฐานะเป็นเจ้าของค่าย?
พูนศักดิ์ : ถ้ามีเวลาสักเดือนนึง ครั้งหน้าต่อย 5 ยกได้เลยครับ
ทางนี้ฟิตมั้ย?
นพดล : ร่างกายดีอยู่ แต่เขาบาดเจ็บเหมือนกัน วิ่ง 5 กิโลยังไม่ได้เลย
บุญมี : ไข่ดันขึ้นบวมเลยครับ แล้วข้อเท้ายังใส่สนับแข้งซ้อม ฝืนซ้อมทั้งที่เจ็บครับ
นพดล : เจ็บศอก เจ็บขา
พูนศักดิ์ : ได้สักเดือนนึงกำลังดีครับ
แสดงว่าที่ผ่านมาไม่พร้อมเลย?
พูนศักดิ์ : สองอาทิตย์ใกล้ไป
บุญมี : เอาจริงๆ ถ้าตามความคิด เคสนี้เคสเคลียร์ใจ ถ้าไม่ออกโหนกระแส ต่อยวันนั้น ผมชนะมาก็จะไม่มีข้อครหา แต่พอแบบนี้ ผมชนะก็ยังมีข้อครหา ผมก็ไม่อยากจะต่อยต่อ เพราะหลังจากนี้มันเคลียร์ใจไปแล้ว ผมไม่ได้คาใจแล้ว ผมอยากเตรียมตัวหลังจากนี้ ว่าชีวิตเรามันจะดีขึ้นแน่นอน เราเตรียมรับกับทุกอย่างครับ
สไนล์คิดว่ายังไงเมื่อคืนนี้?
สไนล์ : ผมก็เคารพการตัดสิน ไม่ได้อะไรครับ แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากแก้มือครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับน้องเขาด้วย
เมื่อคืนคิดว่าชนะเขาได้มั้ย?
สไนล์ : ผมไม่สามารถบอกได้ ของแบบนี้มันโดนกันได้ครับ
เสี่ยโบ๊ทมองยังไง?
เสี่ยโบ๊ท : ต้องยอมรับความจริงก่อนว่ายังไงก็ฟาล์ว ฟาล์วตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว ล้มครั้งแรก เกี่ยวขาตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว แต่กรรมการผิดพลาดเพราะไม่เตือน ถ้าเตือนเขาจะรู้ และระวัง และจะไม่ทำอีก นี่ครั้งแรกกรรมการไม่เตือน เขาคิดว่าทำได้ พอครั้งที่สองเขาก็รออีก ผมเชื่อว่าสไนล์เขาเตรียมเตะขาบุญมี เตรียมแข้งขวามาเลย แล้วทำได้ดีเกินกว่าที่ผมคิดด้วย แม้จะ 20 วิ ผมไม่ได้เข้าข้างใคร แม้ 20 วิ จากคนไม่เป็นมวยเลย เตะขวาได้ขนาดนี้ ถ้าต่อยยืดเยื้อไป ไม่รู้เกมนี้จะจบยังไง คนที่บอกว่าบุญมีเป็นต่อแน่ๆ ชนะแน่ๆ แต่การเตรียมตัวมา ครูมวยเขาเตรียมวิธีชกมา
นพดล : ผมเตรียมเข่ามา
เสี่ยโบ๊ท : ต่างคนต่างเตรียมมาคนละแบบ
บุญมีเตรียมเข่า แล้วสไนล์เตรียมอะไร?
เสี่ยโบ๊ท : เตะแข้งขวา เขาจ้องเตะขวา และออกเน้นๆ ประเด็นคือกรรมการพอครั้งที่สอง เนื่องจากผมไปบอกเขาก่อนขึ้นเวทีแล้วว่า ถ้าคู่นี้มีเหตุต่อยเมายุติเลยนะ เซฟความปลอดภัยไว้ก่อน เพราะทั้งสองคนไม่ใช่นักมวยมืออาชีพ แล้วเชื่อว่ากรรมการเห็นภาพที่บุญมีเกี่ยวล้มปุ๊บ สไนล์นอนขากระตุก ตาเหลือกอย่างนั้น เขาก็ต้องยุติเพื่อให้เกมจบ สภาพมันชกต่อไม่ได้อยู่แล้ว แต่ความเป็นจริง ถ้ามวยอาชีพจริงๆ มันสามารถหยุด เบรก แล้วไปดูวีอาร์ได้ ตอนนี้มวยไทยมีวีอาร์แล้ว ความเป็นจริงแล้ว กรรมการต้องหยุดเบรก แล้วขอประธานเทคนิคเพื่อขอดูวีอาร์ที่จอ ว่าฟาล์วหรือไม่ฟาล์ว ถ้าเป็นวีอาร์ตัดสิน ลูกนี้บุญมีแพ้ฟาล์ว ผลตัดสินต้องไม่ใช่แบบนี้ ตามหลักความถูกต้องแล้ว บุญมีต้องแพ้ฟาล์วครับ กรรมการทุกคนกติกาเดียวกันครับ แต่ด้วยความเป็นมวยพิเศษ เลยทำให้กรรมการก็ลนลานตัดสินใจชั่ววูบด้วยความตกใจ
แต่คนตกใจกว่ากรรมการ คือเราสองคน?
เสี่ยโบ๊ท : ครับ (หัวเราะ)
ในฐานะเป็นโค้ช เทรนเนอร์ฝั่งบุญมี ตรงกับเสี่ยโบ๊ทพูดมั้ย?
นพดล : ตรงครับ ฟาล์วครับ ผมสอนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าทำครับ
คิดว่าเมื่อคืนตัวเองชนะได้มั้ย?
นพดล : ถ้าดูทั้งหมดเขาแพ้ฟาล์วครับ
ถ้าเขาต่อยกันไปไม่มีฟาล์ว?
นพดล : สู้ได้ครับ แต่แพ้ชนะผมพูดไม่ได้ครับ
เหนือกว่ามั้ย?
นพดล : บอกไม่ถูกครับ เพราะเขาต่อยครั้งแรก แต่ผมทำมา คิดว่าเขาน่าสู้ได้อยู่
พี่ล่ะ คิดว่าชนะมั้ย ตามประสบการณ์?
พูนศักดิ์ : ถ้าผ่านยกแรกได้ ชนะครับ เพราะยกแรกไม่ให้เขาปะทะ ถ้าผ่านยกแรกไปได้ มีลุ้นเลยครับ ความสมองมวยน้องเขามี
สไนล์เป็นอะไร ตาลอยๆ อย่าทำพี่กับเสี่ยโบ๊ทตกใจสิ?
เสี่ยโบ๊ท : (หัวเราะ) ตาลอยๆ เมื่อกี้ถาม เขาบอกเขาเข้าไปที่ค่ายมวย ความคิดเขาเปลี่ยนหมดแล้ว ตอนนี้เขาอยากเป็นนักมวยจริงๆ แล้ว แม้ไม่ต่อยไฟต์นี้ก็จะให้ผมจัดต่อ
สไนล์ : จะต่อยกับคนอื่น หาคู่ไปเรื่อยครับ
อยากให้พี่เขาหาคู่ให้เลย แม้ไม่ได้ต่อยกับบุญมี?
สไนล์ : กับน้องก็เคลียร์กันจบแล้ว ไม่มีอะไร
เสี่ยโบ๊ท : เขาบอกเขาไม่ได้รู้สึกโกรธ ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้ว ความรู้สึกเขาไม่มีแล้ว สังเกตสิ วันนี้ไม่มีฮึดฮัด ไม่มีอะไรเลย
เช็กสมองหรือยัง ยังซึมอยู่หรือเปล่า เลือดไหลอยู่หรือเปล่าข้างใน ไปหาหมอหรือเปล่า?
สไนล์ : ยังครับ กลัวเข็มครับ กว่าจะฉีดได้เป็นชม.
ดอนฮวน : ร้องสองทีครับ วันที่บาดเจ็บ ผมให้กินยาไปนวดแล้วก็ไม่มีขึ้น วันที่สามพาไปฉีดยา ยอมต่อหน้าผม เพราะอาจจะกลัว แต่พอเข้าห้องหมอ ร้องสองที (หัวเราะ)
สไนล์ : ผมกลัวเข็มจัดครับ
คุณแตกก็ต้องเย็บนะ ไม่เย็บไม่ได้นะ?
สไนล์ : ให้ยาสลบผมก่อนเลย
กลัวเข็มแล้วไปสักยังไง?
สไนล์ : สักแค่นี้เอง แต่เข็มฉีดยามันยาว (หัวเราะ)
บรรยากาศเมื่อคืน ถ้าเทียบกับมวยอื่นๆ ที่เสี่ยโบ๊ทจัดมา แตกต่างกันมั้ย?
เสี่ยโบ๊ท : กลายเป็นว่าวันนี้คนทำมวยอาชีพเริ่มน้อยใจผม ว่าทำไมนักมวยคู่นี้ให้ค่าตัวเยอะจัง ให้ความสำคัญเยอะจัง ก็ดูจากเมื่อวานครับ ต้องเข้าใจว่าอาชีพผม โปรโมเตอร์มวย ต้องจัดคู่มวยที่คนอยากดู
ถึงขั้นต่อว่าเลยเหรอ?
เสี่ยโบ๊ท : หัวหน้าคณะต่อว่าผมเยอะเลยว่าทำไมถึงให้ค่าตัวเด็กที่ไม่เคยชกมวยเยอะขนาดนี้
เขาได้ 2 หมื่น?
เสี่ยโบ๊ท : ค่าตัว 2 หมื่นทั้งคู่ ถ้าชนะน็อกก็ได้อีก 3 หมื่น เป็น 5 หมื่นจากผม เขาเลยต่อว่า แต่ความเป็นจริงอยากให้คนเข้าใจว่ามันจะหาคู่มวยแบบนี้ไม่ได้บ่อยๆ แล้วมันไม่ใช่ว่ามีทุกวัน ที่จะหาขึ้นมาได้ มันมีเรื่องราว มีสตอรี่ที่ผ่านกันมา จนเมื่อวานนี้ พอจบแล้วก็ยังมีสตอรี่ต่ออีก เมื่อวานจบด้วยการที่บุญมีต่อยน็อกไปเลยตู้ม มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว ที่เรามานั่งตรงนี้ เพราะการตัดสินยังไม่เคลียร์ เราเลยต้องมาพูดคุยกันต่อ ก็ฝากนักมวยอาชีพว่าไม่ต้องน้อยใจ พยายามทำตัวเองให้เก่ง ทำตัวเองให้ดัง ดังเมื่อไหร่ค่าตัวก็เยอะเมื่อนั้น จะบอกว่าเขาทำไม่ดีแล้วสนับสนุน ทุกอย่างมันผ่านไปแล้ว มันจบบนเวที มันเป็นเกมกีฬาแล้ว แล้วดูสภาพสองคน วันแรกที่มาไม่รู้เมาหมัดอยู่หรือเปล่า แต่สำหรับผม ผมว่าเขาเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะมวยไทยครับ
เมื่อคืนนี้ถ้าสมมติว่าสไนล์ล้มลงไป แล้วไม่ฟื้นมาอีกเลย?
เสี่ยโบ๊ท : พี่หนุ่มต้องรับผิดชอบครับ เพราะพี่หนุ่มเป็นโปรโมเตอร์ครับ นี่เรื่องจริง ตามกฎหมายครับ
งั้นต่อไปนี้ ไม่ต้องเอาชื่อพี่ไปเกี่ยวข้องแล้วนะ?
เสี่ยโบ๊ท : (หัวเราะ) ผมล้อเล่น เมื่อวานนี้ตามหลักเกณฑ์คุณหมอเขาตรวจสภาพร่างกายก่อนแล้วว่าพร้อมชกหรือเปล่า ถ้าไม่พร้อมชกเขาไม่ให้ขึ้นเวที ทุกอย่างผ่านขั้นตอนมาทั้งหมด โอกาสที่จะมีปัญหาถึงขั้นเสียชีวิต ผมว่ามันยาก ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ เพราะผมจัดมวยมาทั้งชีวิต ก็ไม่เคยจัดมวยแล้วใครเสียชีวิตในรายการผม ผมว่าไม่ต้องกังวล ทั้งคู่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับ
มีคอมเมนต์อันนึงส่งเข้ามาในยูทูป บอกว่าเด็กจบผู้ใหญ่ไม่จบ คนจัดก็ได้เงินก็อยากจัดอีก เด็กถูกกระทำ ไม่ได้ติดใจอะไรกันแล้ว แต่ผู้ใหญ่อยากให้มันต่อยกันอีก ผมเชื่อเลย ไม่งั้นปรับฟาล์วบุญมีให้แพ้ไป เด็กจะได้จบๆ แยกย้ายกันไปทำมาหากิน มองยังไง?
เสี่ยโบ๊ท : ต้องบอกก่อน เมื่อวานไลฟ์ดูฟรี ไม่เสียเงิน คนที่เข้าไปในเวทีก็เข้าไปหลักไม่ถึง 500 คน แล้วผมจ่ายค่าตัวทั้งคู่ ผมไม่ได้ชกฟรี ถามว่าจัดแล้วมีกระแสแบบนี้ ผมมีอาชีพเป็นโปรโมเตอร์ก็อยากจัดอีก คนทำอาชีพไหนที่ไม่อยากทำงานแล้วประสบความสำเร็จ คนจัดมวยก็อยากจัดคู่ที่คนอยากดู ถ้าผมจัดอีกรอบนึง คุณไม่อยากดูก็ไม่เป็นไร คุณก็ไม่ต้องเปิดดู แต่คนที่เขาอยากดูมี ถูกมั้ยครับ คุณไม่ให้ความสำคัญก็ไม่เป็นไร แต่คนที่เขาอยากดูคู่นี้ก็มี
เขาตีประเด็นว่าคู่นี้เขาจบกันไปแล้ว ต้องฟังก่อนนะ คู่นี้เขาจบกันไปแล้ว เขาเคลียร์กันแล้ว เขากราบเท้าขอโทษกันไปแล้ว เมื่อคืนเคลียร์เรื่องทะเลาะเบาะแว้งไปจบแล้ว แต่ประเด็นคือว่า ยังมีแฟนมวยส่วนใหญ่ที่เขาติดตาม เขายังติดใจ ถามว่าน้องยังติดใจ คาใจมั้ย ทางสไนล์คา ทางบุญมีเขาอยากไปทำมาหากินแล้ว เราไม่ได้บังคับเขาชก มันไม่ใช่นะ เพียงแต่ว่าพอมีแบบนี้เกิดขึ้น เป็นมวยนัดพิเศษ หรือเขาชกกันแบบอาชีพ บางครั้งเขาคาใจอยู่ก็มีการล้างตากัน มันเป็นธรรมดา เราก็มาถามว่าน้องอยากล้างตามั้ย ในฐานะที่ตอนนี้เรียนมวยกันแล้ว ถ้าไม่อยากล้างตาก็แล้วแต่ ไม่ได้บังคับ?
เสี่ยโบ๊ท : มองเป็นกีฬาแล้วครับ เป็นการแข่งขันกีฬาแล้ว เรื่องอื่นมันจบไปแล้ว
บุญมี : เรื่องมันจบแล้วครับ ทางพี่เขาก็ดีขึ้นมากๆ อย่างเห็นได้ชัดเลยครับ วันนี้พี่เขามานิ่งมาก ผิดกับวันแรกที่มา ผมดูแล้วพี่เขามีวุฒิภาวะโตขึ้นกว่าผมเยอะเลยครับ
สไนล์ : ก็อยากขอโทษน้องที่ไปลักเปิดน้อง (ยกมือไหว้) เมื่อวานหนูก็ไม่ได้ติดใจ
ผมก็ได้ หนูไว้พูดกับแม่ เวลาพูดกับผู้หญิงแทนตัวเองว่าหนูมั้ย?
สไนล์ : ไม่มีครับ (หัวเราะ)
เมื่อคืนมีผู้หญิงยืนข้างๆ เอ็งนะ ใคร?
สไนล์ : น้องสาวครับ น้องสาวคนนึงครับ (หัวเราะเขิน)
บุญมีแฟนไปเชียร์มั้ย?
บุญมี : เลิกกันแล้ว เมื่อวานเขาไปให้กำลังใจ แล้วกลับมารักกันเหมือนเดิมครับ (หัวเราะเขิน)
การจัดชกคู่นี้ วงการมวยว่าไงกันบ้าง?
เสี่ยโบ๊ท : เป็นกระแสครับ เมื่อวานเรตติ้งคนดูทุกช่องทางเป็นล้านคนที่ดูคู่นี้ แม้จบแค่ 20 วินาที แต่คนก็รอติดตาม ทำให้เป็นคำถามที่ผมตอบเขาไม่หยุดว่าต่อยอีกมั้ย ต่อยหรือไม่ต่อยยังไง ก็เลยต้องมารอคำตอบจากสองคนนี้ว่าสุดท้ายแล้ว จะมีศึกวันกรรชัยอีพีสองหรือเปล่า
เท่าที่ฟังเมื่อคืน สไนล์บอกว่าคาใจ เพราะซ้อมมานาน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ทะเลาะกันนะ เพราะเคลียร์จบไปแล้ว แต่ในฐานะนักมวย เมื่อวานเขามองว่ายังไม่สมศักดิ์ศรีตัวเขาที่เขาซ้อมมา ส่วนบุญมี ถ้าให้ต่อยอีกครั้งเขาขอคิดก่อน เขามีงานมีการต้องไปทำ ร้านกัญชาเขาถูกปิดหมดแล้ว ใช่มั้ย?
บุญมี : ใช่ครับ
เขาอยากทำอย่างอื่น เผื่อไม่มีเวลาซ้อม?
บุญมี : ตอนนี้มีงานติดต่อมาเยอะมากเลยครับ ผมก็ไม่กล้ารับ ไลฟ์สด รีวิว เยอะเลยครับ
อยากไปแนวนี้ เป็นอินฟูลฯ
บุญมี : ส่วนตัวก็เคยคิดอยากเป็นแนวนี้ ไม่เชิงเป็นอินฟูลฯ เป็นช่องทางสินค้า มีพวกสกินแคร์ติดต่อมาครับ เขาบรีฟงานมา
ให้เงินเท่าไหร่?
บุญมี : เขาถามผมมา แต่ผมบอกว่าผมยังไม่มีความรู้ด้านนี้ครับ ไม่รู้จะเรียกเท่าไหร่ ไม่กล้าบอกเรตราคา เพราะไม่กล้าประเมินตัวเอง เพิ่งขึ้นมาแนวนี้
ปรึกษาแฟนหรือยัง แฟนชื่ออะไร?
บุญมี : ครีมครับ
ก็เหมาะกับที่เราจะรีวิว แสดงว่าเรารีวิวบ่อย เรี่ยวแรงมีหรือเปล่าไปต่อยเมื่อคืน?
บุญมี : มีครับ ผมไม่ได้อะไร
เมื่อวานตอนสไนล์ล้ม พี่มด นพพร วาทิน โทรหาผม หนุ่มเขาเป็นอะไรมั้ย ดูดีๆ นะ แกก็กังวลใจ?
เสี่ยโบ๊ท : ไม่ต้องห่วงครับ ผมเป็นตัวแทนพี่เองครับ (หัวเราะ)
คุณบอกว่าเขาเป็นยังไง?
บุญมี : ยกแรกก็เกินคาด คิดว่าวิ่งใส่กัน ตอนแรกกะยืนรอเลยครับ ยืนรอรับ เตรียมมาเหมือนกัน แต่พอภาพออกมา เขาก็มานิ่งพอสมควร ก็คิดไม่ถึงครับ ว่าพี่เขาจะมาทรงยืนดี ก็ยอมรับในพี่เขาว่าเขาซ้อมมาดีมากครับ
คุณล่ะ?
สไนล์ : น้องเขาเก่งครับ
แต่ไม่เกินผม?
สไนล์ : โดนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ (หัวเราะ)
ตอนล้มเป็นไง?
สไนล์ : เหมือนภาพมันดับครับ หัวหนูกระดิกได้ แต่ตัวไม่ไป
ขาหนูมันเป็นอะไร?
สไนล์ : พอเริ่มรู้ตัวมีสติ ยืนได้
คิดว่าต่อยไหวมั้ย?
สไนล์ : ใจจะต่อยต่อครับ
เสี่ยโบ๊ท : เมื่อวานต้องเรียกมาเคลียร์บนเวทีให้มันจบ เพราะฝั่งนี้เขาไม่ยอมรับการตัดสิน
มาอีกแล้ว ได้อะไรจากเรื่องนี้ เขาต่อยมวยกันไงครับ เขาทะเลาะกัน เราไม่อยากให้เขาเข่นฆ่ากัน เอามีดไปแทงไปตีกัน เขาสองคนก็สมัครใจชกมวยไทย โดยให้เสี่ยโบ๊ทจัดเวทีมวยให้ ขึ้นชกอย่างสมศักดิ์ศรี แต่สองคนเพิ่งเริ่มต่อยมวย ก็อาจมีเหตุพลั้งพลาดพลั้งเผลอ ก็มาคุยกัน ต่อไปมีเหตุแบบนี้ก็อย่าทะเลาะ ไปแทงกัน เขามีเวทีมวยให้ต่อย คุณก็มาต่อยกัน สมศักดิ์ศรี จากเขาเป็นเด็กเกกมะเหรก เกเรไม่ได้ทำงานอะไร สุดท้ายพอเขามาต่อยมวย เขาบอกเขาอยากมีอาชีพเป็นนักมวย ต่อให้ไม่ต้องชกกับบุญมี เขาบอกให้เสี่ยโบ๊ทหาคู่ให้เขาหน่อย มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะ ถ้าถามว่าได้อะไร ก็เนี่ยไง ก็บอกไปแล้ว ถ้าอยากดูอะไรที่มันได้มากกว่านี้ ข้างๆ เป่ากบ น่าจะให้อะไรคุณมากกว่า ไปดูตรงโน้น ตรงนี้อีกเรื่องนึง?
พูนศักดิ์ : จะให้น้องโบ๊ทหาจัดให้ทุกเดือนครับ
แต่ไม่ต้องมีคำว่าศึกวันกรรชัยแล้วนะ?
เสี่ยโบ๊ท : (หัวเราะ)
ผมกลัวมาก ผมตกใจมาก เพราะผมนั่งคุยกับเสี่ยโบ๊ทอยู่ ก่อนชกนะ โบ๊ทถ้าเขาชกกันแล้วเป็นอะไรขึ้นมา เขาตายขึ้นมาทำไง โบ๊ทบอกไม่มีอะไรหรอกพี่ ผมบอกกรรมการไว้แล้ว กรรมการมีอะไรเดี๋ยวเขาจะชาร์ตทันที แยกทันที สักพักก็บอกโบ๊ทถ้ามันเป็นขึ้นมา โบ๊ทบอกสบายมากครับ ไม่มีปัญหา โบ๊ทยืนยันไม่มี แต่พอลงไปปุ้ง โบ๊ทลุกตาเหลือกคนแรกเลย เพราะตอนนั้นขาน้องมันกระดิกเลย หลายคนถามว่าหนุ่มจะต่อยกับป๋องเมื่อไหร่?
เสี่ยโบ๊ท : ผมยินดีจัดเลยครับ คิดว่าคู่นี้น่าจะมีคนดูประมาณ 5-10 ล้าน
คิดว่าป๋อง กพลไม่น่าไหวนะ ทุกวันนี้ป๋องจั่วลมตลอด วืดตลอด ไม่มีแรงแล้ว ถามพี่พูนศักดิ์หน่อย คิดว่าควรมีนัดล้างตามั้ย?
พูนศักดิ์ : ควรมีนัดล้างตานะครับ เพราะจบแบบนี้มันยังคาใจอยู่
เอาตรงๆ ยังไม่เห็นความสามารถจริงๆ จังๆ ว่าที่เราฝึกมาเป็นยังไง?
พูนศักดิ์ : ครั้งหน้า 5 ยกได้ตามที่น้องโบ๊ทจัดมาเลยครับ ตามกติกามวยไทยมาเลยครับ มีกติกาซ้อมสักเดือนนึง
คุณคิดว่าไง?
ดอนฮวน : ผมก็มองเหมือนกัน ให้น้องมีเวลาได้ออกอาวุธ ถ้าเมื่อวานเราโดนอาวุธแล้วลงไปเลย เรายอมแพ้ ไม่ตอแยแล้ว แต่เมื่อวานมันมีเรื่องของความผิดพลาด ก็อยากให้มีเวลาได้ชกมากกว่านี้หน่อยครับ ถ้าเมื่อวานน้องชกแล้วโดนหมัด โดนศอก โดนเข่า แล้วลงไปนอนเลย หรือไม่สู้เลย หรือไปเก่งแค่ข้างนอกอย่างเดียว ก็จะพอ แต่นี่น้องอยากลองชกดูต่อ ก็อยากให้น้องได้ลองอีกสักครั้ง แต่ก็แล้วแต่น้องครับ
ทองเก้าอยากให้มีนัดล้างตามั้ย?
ทองเก้า : อยากให้มีอีกรอบก็ได้ครับ ทางโน้นเขาคาใจครับ อีกรอบก็ได้ครับ
อยากให้มี แต่แล้วแต่เขา ถ้ามีขึ้นจริงๆ คิดว่าจะเทรนเขาให้แข็งแกร่งกว่านี้ได้มั้ย?
ทองเก้า : ได้ครับ เวลาซ้อมเขาน้อย แก้ไม่ทันครับ พยายามแก้อยู่ครับ
เคยเทรนใครบ้าง?
ทองเก้า : น้องๆ ในค่ายนักมวยครับ
เป็นนักมวยเหมือนกัน คุณชื่ออะไร?
นพดล : เพชรทองเก้า ต่อยวันที่ 24 ที่จะถึง ตอนนี้ทำน้ำหนักอยู่
ในฐานะเป็นนักมวยรุ่นพี่ เทรนเขา เป็นยังไง?
ทองเก้า : เขาพัฒนาเร็วมาก ร่างกายเขามีอยู่แล้ว เพิ่มทักษะ และฟื้นฟูร่างกายใหม่ก็เอาอยู่ เรื่องเตะตัดขาคิดว่าเอาออกได้ครับ
พี่ล่ะคิดยังไง?
นพดล : จริงๆ อยากให้แก้มือ คิดว่าสัก 2 ไฟต์ก็ยิ่งดี (หัวเราะ) แต่เขามีธุรกิจของเขา ผมก็บังคับไม่ได้อยู่แล้ว แต่ใจอยากให้มี
เสี่ยโบ๊ทคิดว่าไง?
เสี่ยโบ๊ท : สำหรับคนดูมวย ผมว่ามันจบแบบไม่สบายใจกันทุกฝ่าย บุญมีถึงแม้ชนะแต่ก็คิดว่าไม่สบายใจ เพราะมันยังมีอะไรติดใจคาใจ ว่าต้องแพ้ฟาล์วเหรอวะเนี่ย ทั้งหมดจะจบได้จริงๆ ต้องชกกันใหม่เพื่อให้เคลียร์จริงๆ ว่าผลแพ้ชนะเป็นยังไง ผมก็ยินดีมอบค่าตัวให้มากขึ้น ครั้งหน้าผมว่าต่อยราชดำเนินดีกว่า ศึกวันกรรชัยราชดำเนิน
ไม่ต้องมีศึกวันกรรชัยได้มั้ย ใจยังเสียอยู่เลย เอาจริงๆ แต่ก็ต้องถามเขาดูก่อนนะ แต่เสี่ยโบ๊ทคิดว่าแฟนมวยเขาอยากดู?
เสี่ยโบ๊ท : คนดูกีฬา ดูมวย ผมคิดว่าทุกคนไม่สบายหมดกับผลเมื่อคืนนี้ เรื่องดราม่าจบไปแล้ว แต่เรื่องผลการตัดสินยังไม่สบายใจ กรรมการที่ตัดสินเขายังโทรมายอมรับกับผมว่าเขาตัดสินผิดพลาดจริงๆ ด้วยความตกใจ กลัวสไนล์จะเป็นอะไร เขาต้องรีบยุติ เขาโทรมาขอโทษเมื่อคืนนี้ว่าเขาตัดสินผิดพลาดจริงๆ เขาต้องหยุด แล้วดูวีอาร์ แต่มันผ่านไปแล้วครับ มันจบตรงเขาโบกมือยุติ มันก็สิ้นสุดแล้ว
พูนศักดิ์ : จริงๆ เมื่อคืนผมขึ้นไปประท้วงก็ได้นะครับ แต่เราให้เกียรติโปรโมเตอร์ เกมจบก็คือจบ ถ้าขึ้นไปเดี๋ยววุ่นวาย
เสี่ยโบ๊ท : มันจะกลายเป็นไม่ยอมรับ ขี้แพ้ชวนตีไปอีก ภาพจะออกไปไม่ดี
คิดว่าช่วยแก้ได้มั้ย ประเด็นเขาเตะตัดขา?
ดอนฮวน : วิถีมวยมันแก้ได้ครับ
นพดล : ผมกะไว้แล้วว่าเขาแก้ไม่ได้ เขาเป็นนักมวยใหม่ ทรงนี้มาก็รู้แล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้ เขาแก้ไม่เป็นอยู่แล้ว เพราะเวลานิดเดียว เขาแก้ไม่ทัน
บุญมี : ก็ยังคิดไม่ถึงว่าเขาจะมาแบบนี้ ต่างคนต่างคิดไม่ถึงครับ
นพดล : ยังไม่ทันได้ให้น้ำเลย (หัวเราะ)
เอม วิทวัสยังไม่ทันออกมาถือป้ายเลย ในมุมสไนล์ เอาจากใจ คิดว่ายังไง?
สไนล์ : ก็อยากแก้มือครับ อยากล้างตา แต่ก็ขึ้นอยู่กับน้องเขาด้วยครับ
อยากแก้มือเพราะ?
สไนล์ : ผมซ้อมมา ออกไปแค่สองแข้งเองครับ โดนแล้ว (หัวเราะ)
เอ็นดู ออกไปสองแข้ง ยังคาใจ แต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งไม่มีแล้วนะ?
สไนล์ : ไม่มีแล้วครับ
ให้ต่อยอีก คุณต่อยได้ ลุกขึ้นมาก็ยังต่อยได้อยู่?
สไนล์ : เมื่อคืนหนูยังพูดอยู่เลย หนูอยากต่อย
เสี่ยโบ๊ท : หนูเดินมาบอกว่าหนูอยากต่อยต่อ (หัวเราะ)
หนูไม่ได้ต่อยจะร้องแล้วเนี่ย บุญมีเอาไง แล้วแต่คุณเลย เดี๋ยวคนมาด่าว่าเด็กอยากจบแล้วแต่มึงก็ไปบังคับให้มันต่อย อยากได้เงิน จริงๆ ไม่ได้อะไรเลย เสียเงินด้วย กูเนี่ยเอารถไปรับ จ่ายหลากหลายเลยนะ ไม่ได้เงินสักบาทเลยนะ เสี่ยโบ๊ทก็ให้ดูฟรี จ่ายค่าตัวอีก ส่วนเก็บค่าเข้า เขาเก็บของเขาอยู่แล้วเป็นประจำ เป็นธรรมดา แล้วมาบอกผู้ใหญ่อยากได้เงิน?
เสี่ยโบ๊ท : โหย รวยตายเลยจากคู่นี้ (หัวเราะ)
พูนศักดิ์ : เมื่อวานต่อยเสร็จสไนล์ให้ค่าตัวแม่นี่ขนลุกเลย
แม่ขนลุกเหรอ?
พูนศักดิ์ : ตัวสไนล์เองครับ เขาบอกไม่เคยให้เงินแม่เลย
มีแต่ขอเงินแม่ใช่มั้ย?
สไนล์ : หาเงินเองครับ (หัวเราะ)
เมื่อวานให้เงินแม่ แม่ไม่ได้ขนลุก แต่สไนล์ขนลุก?
สไนล์ : ก็หนูดื้อมาตลอด
หนูอยากเป็นคนดีแล้ว?
สไนล์ : ครับ
บุญมีว่ามา?
บุญมี : ถ้าคนดูอยากดู ก็ได้ครับ แต่ขอชกกติกาตัวเองครับ ขอเอาที่ตัวเองถนัด มวย MMA ลูกแก้ขาก็คิดว่าเป็นลูกชินส่วนตัวไปแล้ว ผมกอดรัดฟัดเหวี่ยง ผมจับปล้ำมาเยอะ ผมถนัดตรงนี้ ผมมีความรู้ด้านต่อสู้ตรงนี้ ก็อยากเอาด้านนี้มาโชว์ครับ
เสี่ยโบ๊ท : เราไม่สามารถจัด MMA ได้ เป็นกติกาที่ไม่ได้ถูกรองรับในประเทศไทย กติกาแบบมวยกรง หาคนจัดไม่ได้มันผิดกฎหมาย เขาไม่รองรับ เหมือนมวยไทยมีพรบ.รองรับ ประเทศไทยจัดไม่ได้ นอกจากสตรีทไฟต์ จัดกันเอง แต่แข่งขันจริง ขึ้นเวที จัดไม่ได้
สไนล์ : ผมปล้ำกับเมียอย่างเดียวครับ (หัวเราะ) ส่วนอื่นผมปล้ำไม่ได้
บุญมี : สากลก็ได้ครับ ดวลหมัดเลย
เขาพยายามตัดเรื่องการขัดขา?
พูนศักดิ์ : แก้ได้ เดือนนึงแก้ได้
บุญมี : ถึงเวลาจริง เกิดใช้ขึ้นมา ก็เกิดข้อครหาอีกครับ
พูนศักดิ์ : ก็ไม่ต้องใช้สิ แค่นั้นเอง
เสี่ยโบ๊ท : กังวลว่าเผลอใช้แล้วจะเป็นเรื่องอีก แต่พี่คิดว่าครั้งหน้าเขาจะไปเตรียมมา เพื่อให้บุญมีจับขา บุญมีไม่ต้องกังวลหรอก เขาจะเปลี่ยนการชกแบบใหม่ เชื่อพี่เถอะ ในเมื่อเราเป็นนักมวย มวยไทยตอบโจทย์ที่สุดแล้ว ถูกต้องที่สุดแล้ว ไม่ต้องบิดให้เป็นหลากหลาย แฟนตาซี
บุญมี : ส่วนตัวผมไม่ถนัดมวยไทย ส่วนตัวอยากได้ที่ตัวเองถนัด ครั้งแรกผมยอมไปแล้ว ผมไม่เคยจับมวยไทยเลย จับแค่สองวันแล้วไปชก ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยครับ อันนี้ก็เหมือนสตาร์ทศูนย์ใหม่เหมือนกับเขา ถ้าจะให้โชว์ความเก่ง ก็อยากโชว์ด้านที่ถนัดครับ รอบแรกเราเคลียร์ใจครับ ผมอยากเอาความรู้ของผมออกมา
อยากให้เป็นสากล ไม่มีเตะ?
บุญมี : ได้ครับ
เสี่ยโบ๊ทมองไง?
เสี่ยโบ๊ท : อยู่ที่เขา ถ้าเขาพร้อมชก ผมพร้อมจัด แต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะคุยกันไม่จบ เขามองมุมนึง ทางสไนล์อยากต่อยมวยไทยแหละ แบบนี้คุยกันยากแล้ว
พูนศักดิ์ : ให้น้องโบ๊ทจัด
เสี่ยโบ๊ท : บุญมีไม่อยากชกก็ไม่เป็นไร ผมจะหารายการให้สไนล์ต่อไป ให้น้องเขามีรายได้
เอามั้ย?
สไนล์ : เอาครับ
เมื่อคืนไม่เข็ด?
สไนล์ : ขอซ้ำอีกทีครับ
ตกลงอยากเป็นนักมวยนะ?
สไนล์ : ได้ครับ
เสี่ยโบ๊ท : ก็หาคู่ที่เหมาะสม ให้เขามีรายได้ต่อ
สไนล์ : อันนี้ได้ต่อยครึ่งครั้งเอง (หัวเราะ)
ลองกลับไปคิดดูก่อนว่าจะเอายังไง?
บุญมี : ได้ครับ ขอกลับไปคิดก่อนว่าจะยังไง
เสี่ยโบ๊ท : ทางเดียวที่จะจัดได้ คือต้องเป็นมวยไทย จะเอา 5 ยก 3 ยก แล้วแต่ อยู่ที่คุณสองคนตกลงกัน แต่ต้องเป็นมวยไทย
บุญมี : ตอนนี้ผมไม่กล้ารับปาก ใจก็รอการปลดปล่อย ตลอดระยะเวลาในการซ้อม การขึ้นชกมันกดดันครับ เรารอการปลดปล่อย แล้วได้ปลดปล่อยแล้ว ไม่อยากนั่งรับปากและกดดันอีกรอบครับ
อยู่ที่คุณเลย?
บุญมี : กว่าจะทำสมาธิขึ้นชกได้ มันก็เสียอย่างครับ
ลองปรึกษากันดู ถ้าแก้ไม่ได้ขึ้นชกอีกรอบก็เป็นข้อครหาซ้ำสอง เขามองแบบนั้น กังวลใจ เวลาขึ้นไปชกก็กังวลไปหมด?
บุญมี : พูดตรงๆ ตอนขึ้นไปไหว้ครู ผมเตรียมท่ามาเยอะมาก แต่พอขึ้นไป ในหัวคิดว่ายกแรกจะออกยังไง ผมไหว้ปุ๊บผมไม่อยากเสียสมาธิแล้ว ก็รีบลุกเลยครับ มันตื่นเต้น พยายามคุมตัวเองให้อยู่ในสนามครับ
นี่มุมเขา ก็อย่าไปว่าเขา เขากังวลใจ เขาเป็นนักกีฬายูโดมาก่อน พอขึ้นไปต่อยบางทีเขาเผลอ เขากังวลใจว่าถ้าไฟต์สอง คนก็จะครหาอีกว่าเอาอีกแล้ว?
บุญมี : อีกอย่างอาจารย์ผู้ฝึกสอนก็มีรายการยูโดมาให้ ก็อยากสานต่อยูโดครับ
ถ้าบุญมีอยากล้างตาก็ปรึกษาโค้ชกับเทรนเนอร์ดู แต่ครูมวยบอกว่าแก้ได้อยู่แล้ว เข้าใจว่าอาจเป็นคนถนัดยูโด?
บุญมี : ผมก็คิดว่าแก้ได้ แต่กังวลใจว่าถ้าออกไปสักลูกนึง ด้วยสัญชาตญาณ
เสี่ยโบ๊ท : ครั้งหน้าจะไม่สลบแบบนี้แล้ว เชื่อพี่ เพราะเขารู้แล้ว
มุมนึงเชื่อว่ากรรมการต่อไปเขาจะดูดีกว่านี้ ถ้าคุณพลาดครั้งแรกเขาจะเตือนเลย แล้วคุณจะรู้?
บุญมี : ถ้าเมื่อคืนกรรมการเตือน ผมก็จะระวังตัวให้มากกว่านี้ แต่เป็นอารมณ์ตามเกมไปแล้วครับ เขาเตะแล้วผมจับได้ รอบสองมันจับได้ตามสัญชาตญาณ ก็ไม่ตั้งใจให้ออกมาเป็นแบบนั้นครับ
แก้ได้มั้ย?
ทองเก้า : มั่นใจว่าแก้ได้ครับ ต้องซ้อมที่ค่ายครับ
บุญมี : เขาสับศอกผมแตกเลยครับ ปล้ำกันเยอะเกินไป
จะรีวิวสินค้าก่อน?
บุญมี : ยังไม่ได้รับงานไหนเลยครับ อยากเอาปัญหาตรงนี้ให้จบก่อน ถ้าเรารับงานไปมันจะทับกันไปหมดครับ
ไม่ได้ปั๊มมา?
บุญมี : มีบ้างครับ ผมรอวันนี้มานาน เจ้าของค่ายห้ามครับ ตอนแรกมันปวดท้องมาก ซ้อมอะไรไม่ได้เลย
จะลงแดงเหรอ?
บุญมี : ใช่ครับ ผมท้องเสียครับ มันก็กลายเป็นว่าหลายๆ อย่างเข้ามา ทั้งไข่ดัน ปวดท้อง สภาพร่างกายเราแปรปรวน ใจเราอยากไปเติม แต่มันต้องซ้อม มันเลยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ครับ ก็ใช้เวลาปรับตัวนานพอสมควรครับ ผมซ้อมอยู่พี่ๆ เขาโทรมาให้กำลังใจแล้วเติมให้ดู ใจก็แอบเขวครับ สู้ผมพร้อมสู้อยู่แล้วครับ แต่เรื่องการเตะขายังเป็นข้อครหา ถ้าชกอีกรอบแล้วผมยังทำแบบนี้อีกรอบ มันก็จะจบแบบเดิมครับ
ถ้าทำครั้งต่อไปกรรมการจะเตือนเลย?
เสี่ยโบ๊ท : ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่หารายการให้สไนล์ไปก่อน ให้เขามีรายได้ เขาอยู่ค่ายมวยไม่กลับบ้านเลยนะ
เมียแม่ล่ะ?
สไนล์ : ทิ้งเลยครับ (หัวเราะ)
เข้าใจว่าหลายๆ คนอาจบอกว่าไม่ชอบสไนล์ ทำไมไปแอบต่อยไปลักต่อยเขา ทำไมสังคมให้ค่าคนไปต่อยเขาก่อน ผมบอกงี้ก่อน เรื่องกลุ่มวัยรุ่นมันก็เป็นเรื่องที่พูดลำบาก บุญมีก็อาจไปทำเรื่องทำราวไว้บ้างเหมือนกัน แต่อาจไม่เป็นข่าวก็มี แต่สุดท้ายอะไรก็ตามแต่ สไนล์ไม่ได้ไปฆ่าใคร ไม่ได้ทำอะไรจนเราให้อภัยเขาไม่ได้ สุดท้ายทุกวันนี้เขากลับมาได้ ถ้ากีฬาโดยการชกมวยให้อาชีพเขา ให้เขาเปลี่ยนชีวิตเขาได้ จากแอบต่อยเขา วันนี้ไม่แล้ว จะต่อยก็ไปต่อยบนเวที เป็นอาชีพเขา เขาปรับแก้ไขตัวเอง ต้องให้โอกาสเขาดูหน่อยแล้วกัน อะไรผิดพลาดไปก็โอเค ทางนี้ก็ให้อภัย?
บุญมี : ให้อภัยตั้งแต่วันที่ออกโหนกระแสแล้วครับ ไม่ได้ติดใจ คาใจ ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนก็เคยทำ แต่ไม่ออกมาเป็นข่าว แค่ทางผมมีกล้อง มันเลยเป็นกระแสไวรัล มองว่าเป็นเรื่องที่ให้โอกาสกันได้ ถ้าปรับปรุงตัวก็ให้โอกาสกันได้ง่ายๆ เลยครับ ส่วนตัวผมก็เคยผิดพลาด เคยได้รับโอกาสจากที่บ้าน ตัวผมก็ดื้อครับ ไม่ใช่ไม่ดื้อครับ
มีคนส่งมาว่า สังคมเป็นอะไร ให้โอกาสคนไปแอบต่อยเขา แต่เรื่องราวบางเรื่องมันให้โอกาสกันได้ ถ้าเขาปรับปรุงตัว แก้ไขตัวเองได้ มีอาชีพเลี้ยงแม่ ดูแลตัวเองได้ ไม่กลับไปทำแบบนั้นอีก ก็เป็นเรื่องที่ดีนะ เปลี่ยนจากดำเป็นขาวได้ ถ้าคุณทำอีก พวกพี่จะโดนด่านะ ไอ้หนุ่ม เสี่ยโบ๊ท เห็นมั้ย ให้โอกาสแล้วเป็นยังไง คุณก็ต้องรับปากกับสังคมนะว่าจะไม่กลับไปเป็นเหมือนก่อนแล้วนะ ถามจริงๆ วันนั้นโชว์หรือเปล่า?
สไนล์ : ไม่ครับ
แล้วไปต่อยเขาทำไม?
สไนล์ : หนูเคยพูดไปแล้วครับ
พี่อย่าข่มขืนใจหนูซ้ำเลย?
สไนล์ : (หัวเราะ)