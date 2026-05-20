ทัวร์ลง! “ตุ๊กกี้” คาบ้าน โดนขุดวีรกรรมฉ่ำ หลังเล่า “ใครกัน? นางเอกดังใช้เท้าเขี่ยให้ใส่รองเท้า”

เรียกได้ว่าคดีพลิกเลยทีเดียว สำหรับ “ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ บุตรพรม”หลังจากออกมาเผยเรื่องราวประสบการณ์ว่าครั้งนึง เคยถูก “นางเอกดังแห่งยุค” ใช้ตนเองให้ใส่รองเท้า โดยเจ้าตัวเล่าว่า “พี่เคยเป็นฝ่ายเสื้อผ้า เขาคนนั้นเป็นนางเอก ยุคนั้นดังที่สุด เขาให้ใส่รองเท้าให้เอาเท้าเขี่ยให้ใส่ พี่ก็ตกใจ ปรากฏว่าไม่ใส่ โดนเรียกหัวหน้าขึ้นไปคุยเลย ว่า มันเป็นการบริการ” และหลังจากนั้นเผยว่าตนเองเข้าวงการ ก็เจอนางเอกคนนั้นอีกครั้ง “เจอ แต่เขาจำไม่ได้ แล้วเขาก็นั่งสัมภาษณ์เราด้วย ทุกวันนี้ลูกสาวเขารักพี่มาก” เป็นการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ ซุปตาร์พาตะลุย ซึ่งมี “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” เป็นพิธีกร
งานนี้ทำเอาโลกออนไลน์พากันใส่ใจ เพราะมีคีย์เวิร์ดคือ “ทุกวันนี้ลูกสาวเขารักพี่มาก” แต่พอข้อความนี้เผยแพร่สู่โซเซียล เรื่องกลับตาลปัตรไปคนละเรื่อง เพราะใน X วิจารณ์กันสนั่นผ่านแอ็กเคานต์ FORTUNEDIETDIARY ที่มักจะนำเสนอประเด็นทางสังคมเป็นหลัก และที่บอกว่าคนไทยชอบใส่ใจ นอกจากไม่ตามหาว่า “นางเอก” คนนั้นคือใคร? แต่รถทัวร์เลี้ยวหัวกลับ เผยประสบการณ์ว่า “ตุ๊กกี้” เป็นอย่างไร? อาทิ
“ฉันเคยนางที่ตลาดพระราม 5 จ้า เชิดๆ เริ่ดๆ มาก ยิ้มให้ทักว่าสวัสดีค่ะ นางมองแล้วก็เฉยจ้า หน้าชาเลย แต่คนอื่นที่มากับนางยิ้มทักทายปกติเลยนะ”
“เคยเจอตุ๊กกี้ประมาณ 2-3 ครั้ง หยิ่งมากถึงมาก ที่สุด หยิ่งไม่พอเชิดอีกต่างหาก เลิกติดตามนับ ตั้งแต่นั้นมา”
“มีคนเคยบอกว่าตก.หยิ่งกว่าพี่อั้มอีก”
“ตัวเองก็ไม่ธรรมดาหยิ่งฉิxหาย”
“อะไรวะ นักแสดงนางเอกเบอร์ 1 นะ ได้ใส่รองเท้าให้ถือว่าได้ใกล้ชิดยิ่งกว่าแฟนคลับอีก มองในแง่ดีบ้าง”
“นางตลกฟลุคดังคนนี้ก็ใช่ย่อย พอดังหน่อยมีสังกัดเสี่ย นามสกุล Workpoint หน่อยนี่จองหองหนัก ไม่อยากบูลลี่เลย”
“จริงหรือเปล่าไม่รู้ แต่อาจพูดเพื่อเอากระแสก็ได้ เพราะแสงไม่มีมานาน ตัวคนเล่าก็ใช่ย่อย ตอนดังนี่ เดินเชิดหน้ายิ่งกว่านางเอกดังอีก”
จนมีคนเข้ามาเมนต์ว่า “กะมาใส่ใจว่าใคร แต่เจอเมนต์กระแสตีกลับเยอะจริงๆ แหละ” ด้านเจ้าของแอ็กเคานต์ยังเห็นด้วย เมนต์กลับ “เยอะมาก”
แต่ใช่ว่าจะมีแต่ด้านลบ เพราะบางคนได้เจอตุ๊กกี้ตัวจริง ยังเอ่ยปากชมว่าตัวจริงน่ารัก ไม่หยิ่ง
“เคยเจอพี่ตุ๊กกี้ สมัยไปฝึกงานที่ร้าน KKV สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ช่วงเดือนกันยายน 2025 ปีที่ผ่านมา เขามาซื้อของในร้าน เขาก็นิสัยดีนะ พูดเพราะ ไม่หยิ่ง ผิวหน้าดี ตัวจริงสวยอยู่นะ”
ทั้งหมดก็นานาจิตตัง อย่าไปตัดสินเพียงเพราะคอมเมนต์ เพราะทุกอย่างต้องฟังหูไว้หู!