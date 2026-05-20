“ซอสภูเขาทอง” รุก Music Marketing ปล่อยซิงเกิล “สูตรนี่แหละใช่เลย” ปลุกกระแส Dance Challenge ชวนวัยรุ่นเต้น Cover ลง TikTok

“ซอสภูเขาทอง” เดินเกมรุกตลาดครึ่งปีหลัง ผ่านกลยุทธ์ Music Marketing เปิดตัวซิงเกิล “สูตรนี้แหละใช่เลย” และ “รสชาติที่ใช่” โดย 5 สาวไอดอลวง Nyzas (ไนซ่า) ยูนิตพิเศษ “MILD HOT CHILLY” สไตล์เกิร์ลป๊อปสดใส หวังสร้างกระแส Dance Challenge บน TikTok เชื่อมแบรนด์เข้ากับคนรุ่นใหม่ผ่านเสียงเพลง
วรัญญา วิญญรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายซอสปรุงรสภายใต้แบรนด์ภูเขาทองและซอสพริกศรีราชาพานิช เปิดเผยว่า Music Marketing เป็นหนึ่งกลยุทธ์สร้างการจดจำแบรนด์ผ่านบทเพลงและท่วงทำนองที่เข้าถึงง่ายและสร้างความรู้สึกร่วมได้ดี โดยหัวใจสำคัญ คือ การนำตัวตนของแบรนด์ (Brand DNA) มาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวและอารมณ์ในเพลง เพื่อทำให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้มากกว่าการเป็นเพียงสินค้าแต่ยังสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้บริโภคในระยะยาว
“เราใช้เพลงสูตรนี้แหละใช่เลย เป็นเพลงไตเติ้ลหลักของแคมเปญ เพื่อโปรโมทซอสพริกเผ็ดน้อยแบรนด์ภูเขาทอง โดยเลือกถ่ายทอดภาพลักษณ์ผ่านไอดอลที่มีความสดใสและเข้าถึงง่าย ซึ่งมองว่าแนวเพลงป๊อปสนุกๆ เหมาะกับไอดอล Girl Group ในการเป็นตัวแทนส่งต่อรอยยิ้ม ความสนุกและเป็นกันเองให้กับผู้บริโภค พร้อมสร้างกระแสเต้น Cover เพลงบนโซเชียลมีเดียที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น” คุณวรัญญา กล่าว
ชวนเต้นแอโรบิคในสวน ไปกับเพลง “สูตรนี้แหละใช่เลย”
สำหรับกิจกรรมเปิดตัวซิงเกิลครั้งแรก พร้อมการปรากฏตัวของ 5 สาวไอดอลวง Nyzas (ไนซ่า) กับยูนิตพิเศษ “MILD HOT CHILLY” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 ณ สวนนวมินทร์ภิรมย์ โดยซอสภูเขาทองได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเต้นแอโรบิค พร้อมชวนเต้นสนุกไปกับเพลง “สูตรนี้แหละใช่เลย” และ “รสชาติที่ใช่” ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณรุ่งนิรันด์ ทองแก้ว หรือ “ครูรุ่ง” ประธานชมรมแอโรบิคสวนนวมินทร์ภิรมย์ และครูสอน Zumba มาร่วมเป็นผู้นำเต้น สร้างสีสันและบรรยากาศคึกคักแก่ผู้ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้แบรนด์ยังนำเมนูพิเศษ “ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟซีอิ๊วขาวภูเขาทอง” รวมถึงผลิตภัณฑ์ซอสภูเขาทอง มาแจกเพื่อสร้างความสุขตลอดงาน
ติดเทรนด์ Dance Challenge ชิงรางวัลรวม 6,000 บาท
ยิ่งไปกว่านั้น ซอสภูเขาทองเดินหน้าสร้างกระแสไวรัลบนแพลตฟอร์ม TikTok ผ่านกิจกรรม Dance Challenge ชวนผู้สนใจออกสเต็ปเต้น Cover เพลง “สูตรนี้แหละใช่เลย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท โดย รางวัลที่1 มูลค่า 3,000 บาท รางวัลที่2 มูลค่า 1,500 บาท และรางวัลที่3-5 รางวัลละ 500 บาท สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2569 และประกาศผลรางวัล วันที่ 5 มิถุนายน 2569 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook: ซอสภูเขาทอง by Thaitheparos และ TikTok: Goldenmountain1954 (*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด)
ชวนมาฟังเพลง “สูตรนี้แหละใช่เลย” ให้ฟีเวอร์กันทั่วประเทศที่ Facebook: ซอสภูเขาทอง by Thaitheparos , Instagram: goldenmountain_sauce ,YouTube: THAITHEPAROS PLC. และ TikTok: goldenmountain1954 รวมถึง ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ อาทิ CJ MORE FOODLAND THAI FOOD และคลื่นวิทยุ GREEN WAVE และเตรียมพบกับความน่ารักสดใสจาก 5 สาวไอดอลวง Nyzas (ไนซ่า) ยูนิต “MILD HOT CHILLY” อีกครั้งในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 รอบแสดงเวลา 15.00 – 15.30 น. ณ. บูธ TT37 อิมแพค เมืองทองธานี