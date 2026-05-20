อาลัยเสียงที่คุ้นเคย “ทอม เคน” เจ้าของเสียงจาก Star Wars และ Powerpuff Girls เสียชีวิตในวัย 64 ปี

ทอม เคน นักพากย์ระดับตำนานผู้ให้เสียงตัวละครดังจาก Star Wars และ The Powerpuff Girls เสียชีวิตแล้วในวัย 64 ปี หลังเผชิญภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2020 ท่ามกลางความอาลัยจากแฟน ๆ และคนในวงการบันเทิง
วงการแอนิเมชันและนักพากย์ฮอลลีวูดสูญเสียบุคคลสำคัญอีกครั้ง หลังมีรายงานว่า ทอม เคน นักพากย์ชื่อดังผู้เป็นเจ้าของเสียงอันคุ้นเคยจากแฟรนไชส์ Star Wars และซีรีส์การ์ตูน The Powerpuff Girls เสียชีวิตแล้วในวัย 64 ปี จากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง
แซค แม็คกินนิส ตัวแทนของทอม เคน ยืนยันข่าวการเสียชีวิตกับสื่อ TMZ โดยระบุว่า เคนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองแคนซัสซิตี ท่ามกลางครอบครัวที่อยู่เคียงข้าง พร้อมเผยว่าปัญหาสุขภาพทั้งหมดสืบเนื่องมาจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกที่เขาประสบเมื่อปี 2020
ตัวแทนของเขากล่าวว่า แม้วันนี้เสียงของทอมจะเงียบลงแล้ว แต่ตัวละคร เรื่องราว และความรักที่เขามอบให้โลกจะยังคงอยู่ตลอดไป พร้อมยกย่องว่าเบื้องหลังอาชีพอันยิ่งใหญ่ เขายังเป็นสามีและคุณพ่อที่ทุ่มเท โดยเขาและภรรยาช่วยกันเลี้ยงดูลูกทั้งหมด 9 คน ทั้งลูกแท้ ๆ และลูกบุญธรรม
ทอม เคน เกิดเมื่อปี 1962 และเริ่มต้นเส้นทางการแสดงตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 ก่อนกลายเป็นหนึ่งในนักพากย์ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดของวงการ เขาเป็นผู้ให้เสียง “โยดา” ใน Star Wars: The Clone Wars ทั้งเวอร์ชันภาพยนตร์และซีรีส์ รวมถึงเป็นผู้บรรยายตอนเปิดของ Star Wars: The Bad Batch เมื่อปี 2021
นอกจากผลงานในจักรวาล Star Wars แล้ว เคนยังเป็นเสียงของ “ศาสตราจารย์ยูโทเนียม” และวายร้าย “HIM” ในการ์ตูนดัง The Powerpuff Girls ของ Cartoon Network ซึ่งทำให้เขากลายเป็นเสียงที่แฟนการ์ตูนยุค 90 และ 2000 จดจำได้เป็นอย่างดี
โพสต์สุดท้ายบนอินสตาแกรมของเขายังเป็นภาพร่วมกับนักพากย์สาว ทารา สตรอง, แคธี คาวาดินี และ อี.จี. เดลี ซึ่งเป็นผู้ให้เสียงสามสาวพาวเวอร์พัฟฟ์เกิร์ลส์ โดยเขาเขียนข้อความสั้น ๆ ว่า “กลับมารวมตัวกับสาว ๆ ของผมอีกครั้ง”
ด้าน ทารา สตรอง เข้ามาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกว่า ทุกคนดีใจและซาบซึ้งมากที่ได้กลับมาพบเขาอีกครั้ง พร้อมบอกว่าการได้ยินเสียงของเคนค่อย ๆ กลับมาหลังอาการป่วย ทำให้พวกเธอน้ำตาซึม
ตลอดอาชีพ ทอม เคน ยังมีบทบาทสำคัญกับสวนสนุกดิสนีย์ โดยเป็นผู้ประกาศเสียงตามสายให้ Disneyland และ Walt Disney World รวมถึงเป็นเสียงของระบบโมโนเรลของ Walt Disney World ตั้งแต่ปี 2012 อีกทั้งในช่วงการระบาดของโควิด-19 เขายังเป็นหนึ่งในเสียงประกาศด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในสวนสนุก
นอกจากนี้ เขายังเคยรับหน้าที่ผู้ประกาศในงานประกาศรางวัลออสการ์หลายปี ได้แก่ 2006, 2008, 2011 และ 2013
ก่อนหน้านี้ในปี 2020 ซามี เคน ลูกสาวของเขา เคยออกมาเปิดเผยว่าอาการเส้นเลือดในสมองแตกส่งผลให้พ่อของเธอไม่สามารถสื่อสารด้วยคำพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอ่านหนังสือหรือสะกดคำไม่ได้อีกต่อไป โดยแพทย์ด้านระบบประสาทเคยแจ้งกับครอบครัวว่าเขาอาจไม่สามารถกลับมารับงานพากย์เสียงได้อีก
อย่างไรก็ตาม เธอเผยว่าพ่อยังคงมีทัศนคติที่ดีและพยายามฟื้นฟูอาการอย่างเต็มที่ ก่อนที่ครอบครัวจะประกาศการเกษียณจากวงการของเขาอย่างเป็นทางการในปี 2021 ท่ามกลางความเสียใจของแฟน ๆ ทั่วโลก