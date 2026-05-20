"ควอนมีนา" เปิดใจหลังศาลรับบางข้อหา คดีล่วงละเมิดทางเพศเมื่อ 18 ปีก่อน แม้บางความผิดหมดอายุความ

ควอนมีนา อดีตสมาชิกวง AOA ออกมาเปิดใจหลังคดีล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นตั้งแต่อายุ 14 ปี สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาบางส่วน โดยศาลรับรองข้อหาข่มขืน แต่ไม่รับข้อหาทำร้ายร่างกาย ส่งผลให้บทลงโทษถูกจำกัดจากปัญหาอายุความ เจ้าตัวยอมรับยังเจ็บปวด แต่พอใจที่อย่างน้อยศาลยืนยันว่า “มีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริง”
ควอนมีนา อดีตไอดอลเกาหลีและอดีตสมาชิกวง AOA โพสต์ข้อความยาวผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม หลังคดีล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อ 18 ปีก่อน มีคำตัดสินออกมาบางส่วน โดยเธอระบุว่าการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนานกว่า 4 ปีเต็ม ได้สิ้นสุดลงแล้ว พร้อมยอมรับว่ารู้สึกทั้งโล่งใจและเหนื่อยล้าทางอารมณ์อย่างมาก
มีนาเผยว่า เดิมทีเธอหวังให้ศาลรับรองทั้งข้อหาข่มขืนและข้อหาทำร้ายร่างกาย ซึ่งอาจนำไปสู่บทลงโทษที่รุนแรงกว่านี้ต่อผู้ก่อเหตุ อย่างไรก็ตาม ศาลรับรองเฉพาะข้อหาข่มขืน แต่ไม่รับรองข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางร่างกาย ทำให้ขอบเขตของการลงโทษถูกจำกัดจากปัญหาเรื่องอายุความ
เธอกล่าวว่า สำหรับผู้เสียหายอย่างเธอ การที่ข้อหาจะได้รับการรับรองครบทั้งหมดหรือไม่นั้นมีความหมายอย่างมาก แต่การที่อย่างน้อยมีหนึ่งข้อหาถูกยอมรับ ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการยืนยันว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริง และเธอสามารถยอมรับผลลัพธ์ได้ในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ มีนายังสะท้อนถึงสภาพสังคมในช่วงเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยระบุว่า ในอดีตเหยื่อจำนวนมากไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเงียบ เพราะทัศนคติของสังคมในเวลานั้นไม่เอื้อต่อการเปิดเผยเรื่องราว เธอจึงอยากส่งกำลังใจให้ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศทุกคน อย่าโทษตัวเอง และไม่ต้องรู้สึกอับอายที่จะพูดความจริงออกมา
อดีตไอดอลสาวยังกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและอัยการที่ช่วยเหลือเธอตลอดกระบวนการ พร้อมขอโทษที่คดีซึ่งยืดเยื้ออาจสร้างความลำบากให้หลายฝ่าย เธอยังเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้กำลังเตรียมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอีกคดีหนึ่ง และยอมรับว่าทุกอย่างทำให้เธอรู้สึกหมดแรงและสิ้นหวังในบางช่วงเวลา เพราะเหยื่อจำนวนมากแทบไม่มีใครให้พึ่งพาเมื่อต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
มีนาย้ำว่า สิ่งสำคัญสำหรับเธอไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายของคดีเพียงอย่างเดียว แต่คือการที่คำให้การและความเจ็บปวดของเธอได้รับการรับฟังและยอมรับ แม้เพียงบางส่วนก็ตาม โดยตอนนี้เธอตั้งใจจะพักฟื้นสภาพจิตใจ หลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาอย่างยาวนาน
เธอปิดท้ายข้อความด้วยการบอกว่า รู้สึกเหมือนได้สะสางภารกิจหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว และจะค่อย ๆ เดินหน้าจัดการเรื่องที่ยังเหลือต่อไป
ก่อนหน้านี้ ควอนมีนาเคยออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวครั้งแรกเมื่อปี 2023 ผ่านรายการบนยูทูบ โดยเล่าว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศในช่วงเรียนมัธยมต้น และหลังจากนั้นก็พูดถึงบาดแผลทางใจที่ยังคงติดตัวเธอมาจนถึงปัจจุบันผ่านโซเชียลมีเดียหลายครั้ง